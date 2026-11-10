Quién es Renata Notni, la supuesta nueva novia del ex multimillonario de Belinda y Emma Watson

Renata Notni concluyó en 2026 un noviazgo de cinco años con Diego Boneta caracterizado por la discreción ante el público. (Ig/rennotni)

Guardar

Renata Notni fue vista con Gonzalo Hevia Baillères durante una salida en West Hollywood, un encuentro que abrió versiones sobre un romance entre la actriz mexicana y el empresario. Ninguno ha confirmado una relación, aunque las fotografías reactivaron el interés por la intérprete y su vida privada.

Las imágenes los muestran caminando juntos, realizando compras y compartiendo cercanía en una zona comercial de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Ella es Renata Notni

Renata Notni y el empresario Gonzalo Hevia Baillères despiertan rumores de romance tras una salida conjunta en West Hollywood. (Ig/rennotni)

Renata Martínez Notni nació el 2 de enero de 1995 en Cuernavaca, Morelos. Para su actividad profesional tomó el apellido de su madre y comenzó a trabajar siendo niña. Su presencia temprana en producciones televisivas hizo que el público la reconociera antes de asumir personajes con mayor peso dramático.

Su primer crédito llegó con Código Postal, telenovela estrenada en 2006. A partir de entonces, sumó participaciones en historias de distintos tonos, entre ellas Mar de amor, Amorcito corazón y La rosa de Guadalupe. Ese recorrido le dio continuidad laboral dentro de la televisión mexicana.

La actriz también cursó formación en el Centro de Educación Artística infantil de Televisa.

El trabajo constante durante su adolescencia le permitió pasar de papeles secundarios a personajes centrales. Notni construyó una carrera asociada al melodrama, pero con el tiempo buscó historias que le exigieran otros registros, desde comedias románticas hasta relatos de suspenso y producciones para plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Renata Notni ante cámaras

La actriz originaria de Cuernavaca comenzó su carrera en la televisión mexicana con la telenovela Código Postal en 2006. (Ig/rennotni)

En 2015 encabezó Amor de barrio, una producción que marcó un avance dentro de su carrera en televisión. La historia la presentó ante una audiencia amplia como protagonista y le permitió sostener una presencia diaria en pantalla durante el desarrollo completo de la telenovela.

Después llegaron títulos como Mi adorable maldición, El Dragón: el regreso de un guerrero y La venganza de las Juanas. Cada proyecto la ubicó en ambientes distintos: fantasía, acción, drama familiar y relatos serializados diseñados para el consumo bajo demanda en varios territorios.

En El Dragón, compartió escenas con Sebastián Rulli dentro de una trama vinculada al crimen organizado y a los conflictos familiares. Más tarde, en La venganza de las Juanas, formó parte de un elenco coral que retomó una historia conocida para adaptarla a un lenguaje contemporáneo.

PUBLICIDAD

Su filmografía también incluye películas como La boda de la abuela, Una Navidad no tan padre, ¿Qué culpa tiene el karma? y Malcriados. Esa combinación de cine, televisión abierta y streaming explica por qué su nombre ha mantenido presencia entre audiencias de diferentes generaciones.

Fuera de la ficción, Renata Notni ha participado en campañas de moda, belleza y publicidad. Su actividad en redes sociales complementa ese perfil público, aunque suele reservar detalles de su entorno personal. Esa cautela contrasta con la velocidad con la que una fotografía puede generar interpretaciones.

La actriz apareció además en videos musicales de artistas como Enrique Iglesias y HaAsh. Estas colaboraciones ampliaron su exposición más allá de las telenovelas y las series. Su imagen quedó ligada tanto a proyectos audiovisuales de gran alcance como a una carrera desarrollada desde la infancia.

PUBLICIDAD

Después de Diego Boneta

La actriz conserva reserva sobre su vida sentimental y omite aclaraciones respecto a las fotografías difundidas en California. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Antes de las recientes imágenes con Gonzalo Hevia Baillères, la relación más conocida de Notni fue la que mantuvo con Diego Boneta. Ambos conservaron un perfil discreto durante buena parte de su noviazgo, aunque sus apariciones públicas alimentaron el interés de sus seguidores.

La pareja estuvo junta alrededor de cinco años y llegó a hablar de su vínculo con respeto en intervenciones públicas. La ruptura trascendió durante 2026, sin que ninguno expusiera mayores detalles sobre los motivos. Desde entonces, cualquier aparición de Notni junto a otra persona genera especulaciones.

En semanas previas, también surgieron versiones que la relacionaban con Alejandro Speitzer. Esas conjeturas no fueron confirmadas y quedaron limitadas a observaciones sobre encuentros sociales. La aparición con Hevia Baillères tiene una atención distinta por el historial sentimental atribuido al empresario mexicano.

PUBLICIDAD

Notni no ha hecho una declaración para definir si la salida en California corresponde a una relación, una amistad o un encuentro aislado. Esa ausencia de confirmación obliga a tratar el tema como una versión. Las imágenes muestran cercanía, pero no sustituyen una explicación de los involucrados.

La reserva de la actriz sobre su vida sentimental ha sido una constante. Por eso, el interés actual convive con una certeza limitada: sus próximos proyectos profesionales pueden verificarse, mientras que el estado de su vínculo con el empresario depende de una confirmación que todavía no ha llegado.

El empresario y sus vínculos

Captan a Gonzalo Hevia Baillères con Renata Notni: el empresario habría sido novio de Belinda y Emma Watson (Fotos: Instagram/Gonzalo Hevia Baillères / RS/ Instagram/@rennotni)

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a una familia empresarial mexicana con participación histórica en distintos sectores económicos. Las publicaciones que lo describen como multimillonario suelen apoyarse en ese origen familiar, aunque no existe una cifra pública y confirmada sobre su patrimonio personal.

PUBLICIDAD

Su nombre fue relacionado previamente con Belinda y, meses después, con Emma Watson. En ambos casos circularon fotografías y versiones sobre encuentros, pero no hubo anuncios formales de noviazgo. Por esa razón, definirlo como “exnovio” de cualquiera de las dos actrices o cantantes excede lo confirmado.

El empresario fue fotografiado besando a Emma Watson después de un periodo en el que ambos habían sido vistos durante viajes. La actriz británica, conocida mundialmente por interpretar a Hermione Granger en la saga Harry Potter, tampoco hizo pública una explicación sobre aquella cercanía.

Con Belinda, las versiones se extendieron entre 2023 y 2025. La cantante tampoco confirmó una relación con Hevia Baillères. Las asociaciones surgieron a partir de apariciones y rumores, un antecedente que explica por qué las fotografías con Renata Notni han generado una reacción inmediata en redes sociales.

PUBLICIDAD

El caso actual reúne a una actriz con dos décadas de trabajo audiovisual y a un empresario cuyo nombre suele aparecer ligado a figuras del entretenimiento. West Hollywood funcionó como escenario de una salida que, por ahora, solo permite hablar de una cercanía visible y de un posible romance sin confirmar.