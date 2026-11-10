Expo Tus Juguetes: dónde y cuándo se llevará a cabo este evento gratuito en la CDMX

Familias y visitantes recorren los pasillos de un pabellón ferial con diversos puestos de juguetes y áreas de entretenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fin de año esta aquí y con la temporada de crear ilusiones para los más pequeños. Y es que sin duda Santa y los Reyes Magos ya están alistándose para llegar a los hogares durante estas fechas decembrinas.

Es por ello que sin duda es una buena idea comenzar a llevar a los niños a ver juguetes que podrían estar en su carta para este año.

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Y un lugar ideal para esto es la Expo Tus Juguetes 2026 la cual se llevará a cabo del 17 de diciembre de 2026 y hasta el 6 de enero de 2027 en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (CIEC-WTC) en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez.

A diferencia de otras exposiciones que suelen llevarse a cabo en el lugar en esta ocasión la entrada será libre y podrás disfrutar de todas las siguientes opciones:

Muñecas, figuras de acción y coleccionables.

Juegos de mesa, cartas y juegos de destreza.

Bloques y juguetes de construcción.

Carritos, pistas, vehículos a escala y juguetes de control remoto.

Bicicletas y montables.

Videojuegos.

Artículos para bebés y primera infancia.

Materiales y juguetes creativos.

El evento está orientado a las compras de Navidad y Día de Reyes. La estación Poliforum de la Línea 1 del Metrobús queda cerca del recinto.

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Varias familias recorren los pasillos de una juguetería decorada con motivos festivos mientras los niños observan los estantes con muñecos y juegos de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegar a la Expo Tus Juguetes

La Expo Tus Juguetes se realiza en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (CIEC-WTC), en Filadelfia s/n, esquina con Dakota, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

En Metrobús

Toma la Línea 1 y baja en la estación Poliforum. Desde ahí, el WTC está a unos cinco minutos caminando.

En Metro

La estación más cercana es San Pedro de los Pinos, de la Línea 7. Desde ese punto puedes tomar un camión, taxi o servicio de aplicación hacia el WTC; el trayecto suele tomar entre 10 y 15 minutos, según el tránsito.

En automóvil

Las principales vías de acceso son:

Avenida de los Insurgentes Sur

Viaducto Río de la Piedad / Miguel Alemán

Eje 4 Sur Xola

El WTC cuenta con estacionamiento, aunque conviene llegar con anticipación por la alta afluencia esperada en fechas cercanas a Navidad y Día de Reyes.

polyforum siqueiros (Foto: Cuartoscuro)

Cómo elegir mejores juguetes en Navidad y Día de Reyes

Parte de los intereses del niño. Pregunta qué le gusta hacer: armar, dibujar, leer, jugar al aire libre, inventar historias, resolver retos o convivir con otros. Un juguete que conecta con sus gustos suele usarse más tiempo.

Considera habilidades, no sólo la edad de la caja. La recomendación del fabricante sirve como guía, pero también importa si el niño ya domina cierta actividad, requiere supervisión o prefiere juegos más sencillos.

Prioriza juguetes versátiles. Bloques, rompecabezas, plastilina, materiales para crear, juegos de mesa, pelotas, bicicletas o disfraces permiten distintos usos y evitan que el regalo pierda interés pronto.

Revisa la seguridad. Lee las advertencias e instructivo; verifica que el empaque indique materiales no tóxicos. Para menores de tres años, evita juguetes con piezas pequeñas, imanes sueltos, pilas accesibles o partes que puedan desprenderse.

Prueba los juguetes electrónicos o mecánicos antes de pagar. Si tienen luces, sonido, motor o control remoto, pide que funcionen frente a ti. Conserva la garantía, el ticket y el empaque por si necesitas cambio o devolución.

No compres de último minuto. Haz una lista, fija un presupuesto y compara precios y calidad en varios establecimientos. Comprar con anticipación da margen para elegir mejor y detectar ofertas reales.

Evita acumular regalos. Es preferible uno o dos juguetes que sí responden a sus intereses que muchos objetos que terminarán guardados. Puedes combinar un regalo principal con algo sencillo: un libro, un juego de cartas o material de arte.

Si compras por internet, revisa al vendedor. Confirma que el sitio tenga https, datos de contacto, políticas de envío y devolución, así como opciones de reclamación.

Piensa en el espacio y el tiempo de uso. Antes de comprar una bicicleta, una casa de muñecas o un juego grande, confirma que haya lugar para usarlo y guardarlo.

Acompaña el estreno. Jugar con ellos los primeros días ayuda a explicar reglas, detectar riesgos y conocer qué actividades disfrutan más.

Un grupo de niños y niñas explora sus nuevos juguetes, que incluyen muñecas, bloques, slime y un juego de mesa, mientras están sentados en el suelo de una sala. (Imagen Ilustrativa Infobae)