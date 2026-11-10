Expo Tus Juguetes: dónde y cuándo se llevará a cabo este evento gratuito en la CDMX

El fin de año esta aquí y con la temporada de crear ilusiones para los más pequeños. Y es que sin duda Santa y los Reyes Magos ya están alistándose para llegar a los hogares durante estas fechas decembrinas.
Es por ello que sin duda es una buena idea comenzar a llevar a los niños a ver juguetes que podrían estar en su carta para este año.
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Y un lugar ideal para esto es la Expo Tus Juguetes 2026 la cual se llevará a cabo del 17 de diciembre de 2026 y hasta el 6 de enero de 2027 en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (CIEC-WTC) en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez.
A diferencia de otras exposiciones que suelen llevarse a cabo en el lugar en esta ocasión la entrada será libre y podrás disfrutar de todas las siguientes opciones:
- Muñecas, figuras de acción y coleccionables.
- Juegos de mesa, cartas y juegos de destreza.
- Bloques y juguetes de construcción.
- Carritos, pistas, vehículos a escala y juguetes de control remoto.
- Bicicletas y montables.
- Videojuegos.
- Artículos para bebés y primera infancia.
- Materiales y juguetes creativos.
El evento está orientado a las compras de Navidad y Día de Reyes. La estación Poliforum de la Línea 1 del Metrobús queda cerca del recinto.
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Cómo llegar a la Expo Tus Juguetes
La Expo Tus Juguetes se realiza en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (CIEC-WTC), en Filadelfia s/n, esquina con Dakota, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
En Metrobús
Toma la Línea 1 y baja en la estación Poliforum. Desde ahí, el WTC está a unos cinco minutos caminando.
En Metro
La estación más cercana es San Pedro de los Pinos, de la Línea 7. Desde ese punto puedes tomar un camión, taxi o servicio de aplicación hacia el WTC; el trayecto suele tomar entre 10 y 15 minutos, según el tránsito.
En automóvil
Las principales vías de acceso son:
- Avenida de los Insurgentes Sur
- Viaducto Río de la Piedad / Miguel Alemán
- Eje 4 Sur Xola
El WTC cuenta con estacionamiento, aunque conviene llegar con anticipación por la alta afluencia esperada en fechas cercanas a Navidad y Día de Reyes.
Cómo elegir mejores juguetes en Navidad y Día de Reyes
- Parte de los intereses del niño. Pregunta qué le gusta hacer: armar, dibujar, leer, jugar al aire libre, inventar historias, resolver retos o convivir con otros. Un juguete que conecta con sus gustos suele usarse más tiempo.
- Considera habilidades, no sólo la edad de la caja. La recomendación del fabricante sirve como guía, pero también importa si el niño ya domina cierta actividad, requiere supervisión o prefiere juegos más sencillos.
- Prioriza juguetes versátiles. Bloques, rompecabezas, plastilina, materiales para crear, juegos de mesa, pelotas, bicicletas o disfraces permiten distintos usos y evitan que el regalo pierda interés pronto.
- Revisa la seguridad. Lee las advertencias e instructivo; verifica que el empaque indique materiales no tóxicos. Para menores de tres años, evita juguetes con piezas pequeñas, imanes sueltos, pilas accesibles o partes que puedan desprenderse.
- Prueba los juguetes electrónicos o mecánicos antes de pagar. Si tienen luces, sonido, motor o control remoto, pide que funcionen frente a ti. Conserva la garantía, el ticket y el empaque por si necesitas cambio o devolución.
- No compres de último minuto. Haz una lista, fija un presupuesto y compara precios y calidad en varios establecimientos. Comprar con anticipación da margen para elegir mejor y detectar ofertas reales.
- Evita acumular regalos. Es preferible uno o dos juguetes que sí responden a sus intereses que muchos objetos que terminarán guardados. Puedes combinar un regalo principal con algo sencillo: un libro, un juego de cartas o material de arte.
- Si compras por internet, revisa al vendedor. Confirma que el sitio tenga https, datos de contacto, políticas de envío y devolución, así como opciones de reclamación.
- Piensa en el espacio y el tiempo de uso. Antes de comprar una bicicleta, una casa de muñecas o un juego grande, confirma que haya lugar para usarlo y guardarlo.
- Acompaña el estreno. Jugar con ellos los primeros días ayuda a explicar reglas, detectar riesgos y conocer qué actividades disfrutan más.
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