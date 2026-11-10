Matan a excomisario regional de Seguridad de Uruapan, que fue retirado del cargo por muerte de seis personas

Bernardino Gómez Ávila fue asesinado mientras se dirigía a abrir su tienda de abarrotes Foto: Especial

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Bernardino Gómez Ávila fue asesinado a balazos la mañana de este martes 10 de noviembre afuera de una tienda de abarrotes de su propiedad, en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia, Michoacán. El excomisario regional de Seguridad de Uruapan murió por las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego, mientras la Fiscalía mantenía una ficha de búsqueda en su contra por su presunta relación con un caso de secuestro agravado.

Elementos de seguridad acudieron al negocio después de recibir el aviso por detonaciones de arma de fuego. En el sitio confirmaron que Gómez Ávila ya no tenía signos vitales, pese a la intervención del personal de rescate.

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La agresión ocurrió cuando el exmando se encontraba al exterior del establecimiento. Policías investigadores se presentaron para recabar información preliminar sobre el homicidio, mientras personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen inició las diligencias en la zona.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley. Sus familiares tendrían que acudir posteriormente a reclamar los restos para realizar los servicios funerarios.

La Fiscalía ofrecía 100 mil pesos por información para localizarlo

La Fiscalía General de Michoacán difundió el 1 de marzo de 2024 la cédula de búsqueda número 10/2024, mediante la cual ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información fidedigna que permitiera localizar, aprehender o detener a Bernardino Gómez Ávila.

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La convocatoria también incluyó a tres exintegrantes de corporaciones de seguridad: Juan Fernando Abrego Cazares, Oswaldo Aldair Gómez Martínez y Jordán Bernardo Gómez Martínez. La dependencia los señalaba como probables responsables del delito de secuestro agravado.

El antecedente de la indagatoria se remontaba a enero de 2016, cuando Gómez Ávila dirigía la Policía de Ecuandureo. En ese periodo fue detenido y puesto a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro por su probable relación con la privación ilegal de la libertad de seis personas que después fueron halladas sin vida.

Una persona sostiene un arma de fuego que emite un fogonazo en una calle oscura por la que camina un hombre al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente recuperó su libertad, de acuerdo con la información disponible. Ocho años después, la Fiscalía emitió la recompensa para obtener datos que condujeran a su captura, aunque no informó si la ficha seguía vigente al momento del homicidio ni si recibió información que permitiera ubicarlo.

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Gómez Ávila ocupó mandos policiales en cuatro municipios

Antes de su asesinato, Gómez Ávila había ocupado puestos directivos en las corporaciones municipales de Ziracuaretiro, Ecuandureo, Uruapan y Puruándiro. También se desempeñó como excomisario regional de Seguridad en Uruapan.

En 2017 fue director de Seguridad Pública de Ziracuaretiro y subdirector de Seguridad Pública de Puruándiro. Su paso por la Policía de Ecuandureo coincidió con la investigación que lo vinculó de manera presunta con la desaparición de las seis víctimas.

Una fotografía rota con la imagen de una agresión yace sobre una superficie metálica junto a dos casquillos de bala y gotas de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 26 de mayo de ese mismo año sobrevivió a otro ataque armado en la autopista Siglo 21, cerca de San Ángel Zurumucapio. Durante esa agresión resultaron heridos uno de sus hijos y un elemento policial que lo acompañaba.

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La muerte del exfuncionario ocurrió en Morelia, mientras la ficha de búsqueda lo identificaba como probable responsable de secuestro agravado. Hasta ese momento, las instituciones de seguridad de Michoacán no habían emitido un posicionamiento público sobre el ataque.

La investigación no ha vinculado el homicidio con el caso de secuestro

Las autoridades no informaron si Gómez Ávila había recibido amenazas de muerte antes de la agresión. Tampoco existía un reporte oficial que estableciera una relación entre la investigación por secuestro agravado y el homicidio cometido afuera de la tienda de abarrotes.

Ocho personas, incluido un niño, fueron liberadas tras secuestro en la bahía de Buenaventura - crédito Visuales IA Infobae

La carpeta ministerial quedó a cargo de agentes investigadores y peritos, quienes recabarían testimonios, indicios y pruebas en la escena para reconstruir la mecánica del ataque. Las diligencias también buscarían establecer cuántas personas intervinieron y la identidad de los responsables.

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La investigación se encontraba en su etapa inicial. La Fiscalía tendría que determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión, revisar los elementos localizados en la colonia Primo Tapia Poniente y definir si existían antecedentes que ayudaran a esclarecer el crimen.