México

Bloqueos por presuntas extorsiones en penal de San Miguel paralizan vialidades de Puebla: gobierno llama al diálogo

Familiares de internos cerraron siete puntos de la capital y la zona metropolitana para exigir que se investiguen los cobros ilegales y las presuntas agresiones dentro del reclusorio

Familiares de internos del penal de San Miguel denuncian presuntas extorsiones y exigen la intervención de las autoridades. (Redes Sociales)

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Los bloqueos registrados este martes 10 de noviembre en Puebla provocaron complicaciones en la movilidad de la capital y su zona metropolitana, luego de que familiares de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel realizaran protestas para denunciar presuntas extorsiones al interior del penal.

Los inconformes exigieron la intervención de las autoridades estatales para investigar los supuestos cobros irregulares, atender las denuncias de abusos y garantizar la seguridad de sus familiares durante su estancia en el centro penitenciario.

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Entre sus principales demandas también se encuentra la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, a quien señalan en el contexto de las inconformidades relacionadas con las condiciones de seguridad y vigilancia del reclusorio.

Bloqueos en Puebla afectan siete puntos de la capital y zona metropolitana

Las movilizaciones se extendieron a diferentes vialidades y provocaron interrupciones en los traslados de automovilistas, trabajadores, estudiantes y usuarios del transporte público.

Familiares de personas privadas de la libertad protestaron para exigir seguridad y atención a sus denuncias; los cierres afectaron la circulación en la capital y municipios de la zona metropolitana. (Redes Sociales)
Familiares de personas privadas de la libertad protestaron para exigir seguridad y atención a sus denuncias; los cierres afectaron la circulación en la capital y municipios de la zona metropolitana. (Redes Sociales)

Entre los puntos donde se reportaron cierres estuvieron el Periférico Ecológico, a la altura del C5; el bulevar 5 de Mayo, en las inmediaciones de Casa Aguayo; y distintos cruces de las avenidas Reforma y 11 Sur.

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Las afectaciones también alcanzaron la autopista México-Puebla, a la altura del puente de Xoxtla, así como la caseta de acceso hacia Atlixco y el Camino al Batán.

Los cierres ocasionaron complicaciones para quienes intentaban trasladarse entre distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos, debido a que varias de las vialidades afectadas forman parte de las principales conexiones de la zona metropolitana.

Familiares denuncian presuntos cobros y extorsiones en el penal de San Miguel

El motivo de las manifestaciones son las acusaciones de familiares de internos sobre supuestas prácticas de extorsión dentro del CERESO de San Miguel.

De acuerdo con los señalamientos difundidos durante las protestas, existirían cobros irregulares y amenazas contra personas privadas de la libertad, quienes presuntamente tendrían que entregar dinero para evitar agresiones o acceder a determinados servicios y actividades.

El Gobierno de Puebla llamó a los manifestantes a privilegiar el diálogo para evitar nuevas afectaciones a la movilidad.

Los familiares también han manifestado preocupación por posibles situaciones de violencia y falta de vigilancia al interior del centro penitenciario.

Entre las principales exigencias planteadas durante las movilizaciones se encuentran:

  • Investigar los presuntos cobros ilegales dentro del penal.
  • Atender las denuncias de amenazas y posibles agresiones contra internos.
  • Destituir al director del CERESO de San Miguel, Jorge Ortiz Delgadillo.
  • Reforzar las medidas de seguridad y vigilancia.
  • Revisar la situación de algunos internos señalados por presuntos abusos.

Hasta el momento, estos señalamientos corresponden a las denuncias de los familiares y no se proporcionaron resultados de alguna investigación que confirme las presuntas irregularidades.

SSP de Puebla busca acuerdos con manifestantes, pero no logra avances

Ante los cierres, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que personal de la dependencia, mediante la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, buscó establecer comunicación con los participantes desde que identificó las movilizaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública llamó a los manifestantes a privilegiar el diálogo y las vías institucionales.
La Secretaría de Seguridad Pública llamó a los manifestantes a privilegiar el diálogo y las vías institucionales.

Sin embargo, en su comunicado de este martes, la institución señaló que los manifestantes no habían aceptado establecer acuerdos.

La dependencia manifestó su respeto al derecho a la libre expresión y a la protesta, así como a las preocupaciones que motivaron las demandas de los familiares.

No obstante, advirtió que las interrupciones viales perjudican las actividades cotidianas de miles de personas y limitan su derecho al libre tránsito.

Gobierno de Puebla llama a privilegiar el diálogo y evitar más bloqueos

La SSP reiteró que existe disposición institucional para escuchar formalmente las inconformidades, conocer las demandas y establecer mecanismos de comunicación que permitan atenderlas mediante el diálogo.

Gobierno de Puebla mantiene abiertas las vías de diálogo con los manifestantes, pero asegura que aún no se han alcanzado acuerdos. Alejandro Armenta
Gobierno de Puebla mantiene abiertas las vías de diálogo con los manifestantes, pero asegura que aún no se han alcanzado acuerdos. Alejandro Armenta

En ese sentido, el Gobierno estatal hizo un llamado a los manifestantes para que recurran a las vías institucionales y busquen acuerdos con las autoridades, con el propósito de evitar que las afectaciones a la movilidad continúen.

La dependencia sostuvo que mantiene abiertos los canales de comunicación para atender los planteamientos de los inconformes.

Horas después de las movilizaciones, se reportó la liberación de siete puntos de la capital poblana y su zona metropolitana, luego de varias horas de bloqueos que afectaron la circulación.

Las protestas se desarrollaron mientras los familiares mantienen sus exigencias de investigar las presuntas extorsiones y atender las condiciones de seguridad de las personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel.

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