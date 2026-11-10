México

Qué le pasó a Carlos Rivera: el cantante reaparece y aclara los rumores sobre sus problemas de salud

El ex investigador de “¿Quién es la máscara?” y esposo de Cynthia Rodríguez actualizó cuál es su estado de salud tras la lesión en las cuerdas vocales

Retrato de medio cuerpo de Carlos Rivera con una prenda negra sin mangas sobre un fondo oscuro
El cantante mexicano Carlos Rivera posa con una prenda negra sin mangas frente a un fondo neutro. (@carlosrivera)
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Carlos Rivera reapareció en el ojo público y aclaró todos los rumores que han salido sobre sus problemas de salud, luego de que el cantante cancelara algunas presentaciones debido a una lesión en las cuerdas vocales.

Las especulaciones se encendieron ya que, aunado a la pausa de sus conciertos, el esposo de Cynthia Rodríguez también abandonó su papel de investigador en la nueva temporada del programa nocturno de Televisa: “¿Quién es la máscara?“.

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Recientemente se confirmó que Carlos Rivera debía pasar por el quirófano por las lesiones, y trascendió que presentaba sangrados. Sin embargo, el propio intérprete aclaró los rumores en un audio que fue compartido en el programa Despierta América.

¿Qué fue lo que le pasó a Carlos Rivera?

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Carlos Rivera envió un audio al conductor Alan Tacher que fue compartido en el programa Despierta América, del que el presentador es titular, y en dicho clip, el cantante aclara cuál es el estado real de los problemas de salud que atraviesa.

El intérprete de “Recuérdame” señaló que está batallando con pólipo, pero descartó que estuviera presentando sangrados, como trascendió en algunos medios de comunicación de entretenimiento.

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“Es un tema, gracias a Dios no son nódulos, pero sí es un pólipo y es una cosa que me había estado pasando por unas hemorragias, que no es que me sangre”, dijo el cantante.

Rivera señaló que se trata de la presencia de unos moretones, pero aclaró que ya encontró un doctor especializado en esa problemática y se someterá a una cirugía con él.

Premios Billboard 2026
Mexican singer Carlos Rivera attends the 2026 Billboard Latin Music Awards 2026 at the James L. Knight Center in Miami, Florida on October 22, 2026. (Photo by Giorgio VIERA / AFP)

“Todo mundo piensa que sangra y no, no me está sangrando, es como si fueran unos moretones en las cuerdas, pero encontré un doctor y él me va a operar. Ya casi se me quita la lesión”, concluyó.

Qué es un pólipo, lo que padece el cantante Carlos Rivera

Un pólipo vocal es una protuberancia o bulto de tejido blando que crece en la superficie de las cuerdas vocales, generalmente en uno solo de los dos pliegues.

Se origina por el uso excesivo de la voz, el abuso vocal (gritar, cantar con mala técnica), el tabaquismo o traumatismos repetidos en la zona. En el caso de los cantantes, suele asociarse al esfuerzo vocal prolongado o a episodios puntuales de sobrecarga.

A diferencia de los nódulos vocales, que aparecen de forma simétrica en ambas cuerdas por fricción constante, el pólipo suele presentarse de un solo lado y puede tener distintas formas: puede ser una bolsa llena de líquido, un engrosamiento fibroso o, en algunos casos, contener pequeños vasos sanguíneos que generan sangrado o moretones, como describió Carlos Rivera.

Hombre de espaldas con gorro y chaqueta azul ante un micrófono de estudio, con un atril con partituras, auriculares y una botella de agua.
Un intérprete toca su garganta frente al micrófono durante una pausa en una sesión de ensayo dentro de una cabina de grabación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo detectar un pólipo

Los síntomas principales incluyen:

  • Ronquera o cambios en el tono de voz
  • Voz entrecortada o con fatiga al hablar o cantar
  • Sensación de cuerpo extraño en la garganta
  • Pérdida de rango vocal, especialmente en los agudos

El tratamiento depende del tamaño y tipo de pólipo. En casos leves se recomienda reposo vocal y terapia con foniatra o logopeda. Cuando el pólipo es más grande o no responde al tratamiento conservador, se requiere una microcirugía para extirparlo, que es el procedimiento al que se someterá Rivera.

La recuperación posterior a la cirugía exige un periodo estricto de reposo vocal, que puede extenderse varias semanas, para evitar que la lesión reaparezca o se formen cicatrices en el tejido.

Manos de una persona en la cama que sostienen una libreta y una taza frente a una mesa con un humidificador de vapor, un reloj y un teléfono.
Un paciente sostiene una libreta y una infusión caliente durante su periodo de reposo vocal tras una intervención en las cuerdas vocales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conciertos cancelados de Carlos Rivera por sus problemas de salud

Carlos Rivera reprogramó varios conciertos para 2027 debido a la cirugía de cuerdas vocales. Solo una presentación quedó cancelada de forma definitiva.

Conciertos reprogramados para 2027:

  • Quito, Ecuador (originalmente el 5 de noviembre de 2026): se traslada al 27 de mayo de 2027
  • Guayaquil, Ecuador (originalmente el 7 de noviembre de 2026): se traslada al 29 de mayo de 2027
  • Costa Rica (originalmente el 14 de noviembre de 2026): se traslada al 3 de abril de 2027
  • Monterrey, México (originalmente el 28 de noviembre de 2026): se traslada al 22 de mayo de 2027

También había compromisos pospuestos desde octubre: Guatemala (9 de abril), El Salvador (10 de abril), Bogotá (15 de abril) y Medellín (17 de abril), todos en 2027.

El show en Bogotá se trasladó al 15 de abril de 2027 y el espectáculo de Medellín al 17 de abril de 2027 - crédito @carlosrivera/Instagram
El show en Bogotá se trasladó al 15 de abril de 2027 y el espectáculo de Medellín al 17 de abril de 2027 - crédito @carlosrivera/Instagram

Concierto cancelado:

  • Querétaro, previsto para el 26 de noviembre de 2026, queda cancelado de forma definitiva. Rivera explica que, al formar parte de una feria, no es posible recuperar esa fecha dentro del mismo periodo debido al tiempo que requiere su recuperación.

Fechas que se mantuvieron sin cambios (por realizarse antes de la cirugía):

  • Palenque de Tlaxcala, el 23 de octubre
  • Guadalajara, el 2 de noviembre (su último show antes de la intervención)

Regreso a los escenarios:

Rivera expresó su deseo de volver en febrero de 2027, aunque lo planteó como una expectativa personal. Las fechas reprogramadas confirmadas con su equipo comienzan en abril de 2027.

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