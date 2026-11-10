Edgar Vázquez, alias “El General”, usaba palabras clave para pasar controles de seguridad y sobornaba a funcionarios mexicanos, revela EEUU

Omar García Harfuch confirmó el abatimiento de "El General". Crédito: OFAC

Guardar

Edgar Aaron Vázquez Alvarado, de 42 años, conocido como “El General” o “Mini”, operaba un sistema de contraseñas diarias para que cargamentos de cocaína cruzaran puestos de control militares y policiales en México sin ser inspeccionados, según reveló una acusación formal federal de Estados Unidos dada a conocer hoy.

El documento judicial, que contiene dos cargos, describe a Vázquez como fundador y jefe del Cártel Nuevo Imperio, una organización violenta con operaciones centradas en la Ciudad de México. El acusado fue asesinado a tiros por la policía mexicana la semana pasada, antes de que se hiciera pública la imputación en su contra.

PUBLICIDAD

Las palabras clave que permitían pasar los puestos de control

Según los fiscales, Vázquez proporcionaba a los miembros y asociados de su organización palabras clave que se alternaban casi a diario. Este sistema constituía el núcleo operativo de su esquema de tráfico.

Quienes transportaban cargamentos de cocaína en territorio mexicano transmitían esas contraseñas a las fuerzas del orden y al personal militar presentes en los puestos de control. El mecanismo les permitía pasar sin peligro de ser inspeccionados o detenidos.

La acusación no detalla el origen exacto de las palabras clave ni cómo se renovaban, pero sí confirma que su función era garantizar el paso seguro de la mercancía a través del territorio mexicano, sin intervención de las autoridades locales.

PUBLICIDAD

Pagos a funcionarios para frenar investigaciones

El esquema de Vázquez no se limitaba a la logística del tráfico. De acuerdo con la acusación, también ayudó a miembros y asociados de la organización de Wedding mediante el pago a funcionarios públicos mexicanos.

Estos pagos tenían tres objetivos, según el documento federal: ralentizar las investigaciones criminales en curso, deshacerse de pruebas incriminatorias o manipularlas, y lograr que se desestimaran cargos penales ya presentados contra integrantes de la red.

Pagos a funcionarios para frenar investigaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, Vázquez actuaba como un intermediario que no solo garantizaba el movimiento físico de la droga, sino también la protección judicial y administrativa de quienes participaban en la organización criminal.

PUBLICIDAD

Tráfico de cocaína y vínculo con la organización de Wedding

Vázquez traficaba cocaína directamente para la organización criminal de Wedding. La acusación federal detalla un período preciso de colaboración: desde octubre de 2024 hasta enero de 2026. Durante ese tiempo, según los fiscales, Vázquez ayudó a Wedding a eludir la detección por parte de las fuerzas del orden estadounidenses. Esta función se suma a su rol como proveedor de las contraseñas de paso y como gestor de la red de corrupción en México.

El documento judicial no especifica montos de droga traficada ni rutas concretas más allá de su concentración en la Ciudad de México, pero sí establece con claridad la conexión operativa entre Vázquez y la estructura de Wedding durante más de un año.

PUBLICIDAD

Quién era “El General” y su abatimiento en México

Edgar Aarón Vázquez Alvarado nació el 14 de febrero de 1984 en la Ciudad de México y tenía 42 años al momento de su muerte. Dentro del ámbito criminal era conocido por varios sobrenombres: “El General”, “El Lic”, “Papá” y “El Abuelo”.

Las autoridades mexicanas lo identificaban como uno de los fundadores y líder del Cártel Nuevo Imperio, organización con presencia en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Su nombre figuraba entre los objetivos prioritarios de la Agenda de Seguridad del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

PUBLICIDAD

Vázquez Alvarado era investigado por una amplia gama de delitos: secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

Abaten a Edgar Aarón, alias “el Lic”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding. @OHarfuch

Las autoridades mexicanas lo señalaban además como el autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, coordinador de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Morales fue asesinado el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México, mientras estaba de vacaciones y sin escoltas.

Vázquez Alvarado fue abatido el jueves 5 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en el fraccionamiento Paseos de Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que los agentes buscaban cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada cuando fueron recibidos a balazos. Al repeler la agresión, “El General” perdió la vida en el lugar, junto a otro agresor, de acuerdo con el reporte difundido en redes por el funcionario.

PUBLICIDAD

En el operativo participaron elementos de la SSPC, la Marina, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según detalló Milenio.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a Vázquez Alvarado el 19 de noviembre de 2025, junto con otros ocho individuos y nueve entidades asociadas a Ryan James Wedding, bajo la Orden Ejecutiva 14059, por brindarle apoyo financiero, material o tecnológico.

Historia del Cártel Nuevo Imperio

El periodista Óscar Balderas ubica su raíz en la ruptura de 2008 entre los hermanos Beltrán Leyva y la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

PUBLICIDAD

Esa fractura obligó a varias células de los Beltrán Leyva a desplazarse hacia el centro del país. De esa reconfiguración surgieron también otras organizaciones, como La Mano con Ojos y La Unión Tepito, además de operadores como Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”.

El grupo apareció por primera vez en los radares de las autoridades en 2014, con narcomantas colocadas en Huixquilucan, Estado de México, junto a un cadáver con signos de tortura. Mensajes similares se replicaron después en Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán.

El General, fundador del Cártel Nuevo Imperio y ligado al caso de Milton Morales Figueroa, fue abatido en Lomas Verdes. (@siete_letras)

Su consolidación definitiva ocurrió en 2017, tras la caída de Dámaso López Núñez y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, a las autoridades estadounidenses. Ese mismo año, Edgar Aarón Vázquez Alvarado fundó formalmente la organización junto con Óscar Antonio García Alvarado, alias “El 300”, quien permanece recluido.

PUBLICIDAD

Néstor Arturo López Arellano, alias “El 20”, fue uno de los primeros líderes identificados del grupo, detenido en julio de 2024 en un restaurante de Polanco, Ciudad de México. Tras su captura, el grupo se fragmentó en células que disputaron el control territorial.

El cargo de liderazgo pasó entonces a Gustavo Aldair, alias “El 19” o “El Malportado”, quien ya encabezaba una célula conocida como Los Malportados. Bajo su mando, el Nuevo Imperio participó en al menos dos secuestros y dos homicidios adicionales al de Milton Morales.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que en el homicidio del "jefe Milton" participaron personas vinculadas con esta organización. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La organización estableció presencia en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Guerrero. En la capital, sus actividades fueron detectadas en las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tláhuac. En el Estado de México, su presencia se documentó en Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan, Atizapán, Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli.

Entre sus actividades se cuentan la distribución de cocaína y metanfetaminas, extorsiones, secuestros, homicidios, robo de vehículos, robo a transporte de carga, robo de combustible y lavado de dinero. Las autoridades también documentaron la cooptación de policías municipales para garantizar protección institucional a sus operaciones.