Dani Flow desmiente pacto con HotSpanish tras abandonar La Mansión VIP 2 y revela cuánto cobró por participar

El cantante Dani Flow abandonó La Mansión VIP 2 apenas cuatro horas después de ingresar al encierro, tras sufrir una crisis de ansiedad. (Foto: Instagram)

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El cantante Dani Flow abandonó la segunda temporada de La Mansión VIP apenas cuatro horas después de ingresar al encierro digital, desmintió que su salida formara parte de un montaje acordado con el productor del programa y aceptó que enfrenta posibles consecuencias legales.

El intérprete reconoció que la decisión de exigir una compensación económica depende directamente del creador de contenido HotSpanish, por lo que puso el caso en manos de sus abogados ante una eventual sanción por romper el acuerdo de permanencia.

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El artista sostuvo que está dispuesto a cubrir cualquier penalización financiera si el equipo jurídico lo determina, pues priorizó su estabilidad antes que la competencia en vivo.

El cantante descartó un pacto premeditado con la producción

Las sospechas sobre un abandono pactado surgieron en redes sociales debido a que el músico mantiene presentaciones programadas para este mes en distintas ciudades del país, fechas que no fueron canceladas antes del estreno de la competencia.

Dani Flow afirmó en el programa televisivo Sale el Sol que su equipo de trabajo optó por no posponer las fechas por razones financieras y prefirió esperar hasta el último momento para evaluar la reprogramación de la gira.

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El cantante rechazó haber montado una farsa publicitaria para cumplir con sus conciertos y aseguró que nunca proyectó permanecer semanas completas dentro de la casa.

“Tampoco pensaba durar un mes”, señaló el intérprete al explicar que el calendario comercial de su proyecto musical caminaba de forma paralela a su ingreso en el encierro.

El artista admitió que todavía evalúa si llevará a cabo los espectáculos agendados, pues no termina de procesar la experiencia que vivió frente a los usuarios conectados a la transmisión.

Los organizadores del formato confirmaron la búsqueda de un nuevo habitante para ocupar su lugar en la casa, mientras en redes sociales circularon versiones que señalaron al ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris como posible sustituto.

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La Mansión VIP - (Captura de pantalla)

El cantante pactó un sueldo de 200,000 pesos semanales

En la entrevista transmitida Dani Flow detalló las condiciones económicas que firmó con la producción antes de entrar a la competencia. El músico reveló que su contrato estipulaba un pago de 200,000 pesos por cada semana de encierro dentro del inmueble.

El reguetonero bromeó con el cálculo proporcional que le correspondería tras permanecer únicamente cuatro horas frente a las cámaras de transmisión continua. “A mí me estaban pagando 200,000 pesos por semana y yo creo que me van a tocar como 2,000 pesos”, comentó entre risas ante los conductores.

Dani Flow descartó que el aspecto monetario influyera en su decisión de aceptar el proyecto o en su posterior deserción. El artista guanajuatense explicó que sus ingresos por conciertos superan ampliamente la cifra del programa, al cobrar entre 200,000 y 600,000 pesos por cada presentación en vivo.

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“No fui por el dinero”, aseguró el intérprete, quien reiteró que ingresó de “buena fe” y sin revisar a detalle las cláusulas de penalización por abandono voluntario.

El músico reveló que su contrato estipulaba un pago de 200,000 pesos por cada semana de encierro dentro del inmueble. (IG: daniflowmx)

Una crisis de ansiedad detuvo su estancia de cuatro horas

Dani Flow ingresó a la emisión en compañía de la cantante Bellakath, con quien interpretó el tema musical “Reggaeton Champagne” antes de integrarse formalmente al equipo denominado Barullo.

La participación concluyó poco después de la medianoche, cuando el cantante caminó hacia las cámaras para solicitar su salida de las instalaciones sin despedirse de sus compañeros de cuarto.

El músico guanajuatense explicó que experimentó un episodio repentino que atribuyó a un cuadro de ansiedad, diagnóstico que prevé confirmar en una consulta formal con su especialista.

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El cantante sostuvo que prefirió retirarse para evitar una exposición prolongada frente a la audiencia, luego de comenzar a llorar en los espacios comunes del inmueble.

A Dani Flow le incomodó que los espectadores observaran su llanto en tiempo real, ya que considera que esa faceta vulnerable pertenece exclusivamente a su círculo familiar más cercano.

“Siento que iba a seguir así teniendo como apariciones que considero yo negativas con el público y pues yo quería detener eso ya”, expresó el cantante durante la entrevista.

El músico desmintió de igual manera las versiones que atribuían su deserción a los comentarios sobre su físico emitidos por otro habitante durante las dinámicas iniciales de integración.

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El cantante sostuvo que prefirió retirarse para evitar una exposición prolongada frente a la audiencia, luego de comenzar a llorar en los espacios comunes del inmueble. Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

El intérprete señaló demoras en el auxilio psicológico del programa

Durante su relato, Dani Flow reveló que los organizadores del formato le aseguraron antes de ingresar que contaría con apoyo psicológico permanente para atender cualquier crisis dentro de las instalaciones.

El cantante afirmó que el auxilio profesional tardó en responder a sus llamados cuando comenzó a manifestar malestar emocional y señaló que el personal ignoró sus peticiones iniciales fuera del aire.

“También se me había dicho que iba a tener un psicólogo ahí a la mano y se tardaron mucho en hacerme caso, me estaban omitiendo”, aseguró el intérprete sobre los momentos previos a su partida.

Dani Flow aclaró que ventilar esta falta de atención médica no buscaba evadir la responsabilidad que asumió al estampar su firma en el contrato del reality show.

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“No digo que por eso ya no me tengan que pedir la sanción económica o lo que sea. Simplemente, pues lo platico y ya”, puntualizó el cantante ante las cámaras.

El cantante afirmó que el auxilio profesional tardó en responder a sus llamados cuando comenzó a manifestar malestar emocional. (Dani Flow)

Respecto a las acciones legales que puedan derivar de su salida, el intérprete descartó enemistades personales con el titular del proyecto digital.

“Yo creo que está en las manos de Hot Spanish empezar una demanda o no hacerlo, o cobrarme lo que se tenga ahí que ver”, afirmó el reguetonero.

El músico agregó que no guarda resentimiento hacia los organizadores y reconoció que el equipo de producción le facilitó el desalojo de la propiedad en cuanto formalizó su deseo de no continuar.

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Dani Flow aseguró que temía una respuesta hostil de la audiencia al abandonar la emisión de forma anticipada, pero sostuvo que recibió muestras de respaldo de sus seguidores en plataformas digitales tras su salida.

El caso permanece en análisis por parte de los abogados de ambas partes para fijar las condiciones económicas del finiquito y el costo de la penalización contractual.