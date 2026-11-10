Canelo Álvarez le obsequia inesperado detalle a Josh Allen, jugador de los Bills, tras brillar en el Monday Night Football

El quarterback de Buffalo recibió el obsequio autografiado del campeón mexicano tras completar 21 de 31 pases, lanzar una anotación y superar una intercepción. (Especial)

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Josh Allen volvió a liderar a los Buffalo Bills en una noche exigente ante los Minnesota Vikings. El quarterback completó 21 de 31 pases para 234 yardas, lanzó un touchdown y ayudó a quesu equipo se impusiera 23-6 en el Monday Night Football.

Cuando terminó el partido en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Allen recibió una sorpresa que fue más allá de la NFL.

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Recientemente, Saúl "Canelo" Álvarez" se consagró campeón mundial de peso supermediano del CMB tras imponerese a Christian Mbilli en 12 asaltos. REUTERS/Stringer

El periodista John Sutcliffe le entregó un guante de boxeo autografiado enviado por Saúl “Canelo” Álvarez, un detalle que cerró una jornada en la que también igualó una marca de Peyton Manning.

El regalo del Canelo que sorprendió a Josh Allen tras el triunfo en Minneapolis

El regalo llegó después de un juego en el que Buffalo tuvo que resistir la presión defensiva de Minnesota. Los Bills no encontraron comodidad en el arranque, pero ajustaron su ofensiva y lograron imponer condiciones lejos de casa.

Canelo Álvarez mandó un guante firmado para Josh Allen , quien lo recibió durante la cobertura posterior al duelo de Monday Night Football .

El obsequio fue entregado por John Sutcliffe , quien entrevistó al mariscal de campo después de la victoria.

Josh tomó el guante enviado por Saúl Álvarez con sorpresa y preguntó: “¿Estos son del Canelo?” .

La escena ocurrió mientras Buffalo celebraba su séptima victoria de la temporada y se retiraba de Minneapolis con una marca de 7-1.

El periodista John Sutcliffe entregó el obsequio a Josh Allen durante la entrevista posterior al juego de Monday Night Football. (Foto: Matt Krohn-Imagn Images)

El gesto quedó como una de las postales de la jornada. Allen dejó el campo con un triunfo trabajado ante los Vikings y con un recuerdo firmado que difícilmente pasará desapercibido en su colección personal.

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El quarterback lideró a los Bills en una noche complicada para la ofensiva

Los Minnesota Vikings presionaron a Josh Allen desde el inicio y obligaron a los Buffalo Bills a ajustar su ofensiva. El quarterback tuvo un arranque irregular, sufrió capturas y lanzó una intercepción, pero logró conducir a su equipo hacia una victoria por 23-6 en Minneapolis.

Allen completó 21 de 31 pases para 234 yardas , con un touchdown y una intercepción.

El pase de anotación llegó con 44 segundos por jugar antes del descanso, cuando conectó con Keleki Latu para darle una ventaja que Buffalo sostuvo hasta el final.

James Cook cargó el peso del ataque terrestre con 31 acarreos, 107 yardas y un touchdown en el cierre del encuentro.

Josh Allen registró 234 yardas por aire tras completar 21 de 31 pases ante la defensiva de Minnesota. (Foto: Matt Krohn-Imagn Images)

De esta manera, el triunfo dejó una actuación de Allen marcada por la capacidad de ajustarse a un partido incómodo. Buffalo resistió la presión, encontró puntos antes del descanso y controló el cierre con James Cook, antes de que el quarterback recibiera el inesperado regalo del campeón mexicano.

Allen igualó a Peyton Manning con 322 touchdowns en temporada regular

La visita a Minnesota dejó otro dato para la trayectoria de Josh Allen. Su producción ofensiva le permitió alcanzar una cifra que lo colocó junto a uno de los quarterbacks con mayor producción en la historia de la NFL.

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Allen alcanzó 322 touchdowns de temporada regular al sumar anotaciones por pase, carrera y recepción.

El quarterback igualó a Peyton Manning como el jugador con más touchdowns en sus primeros 10 años dentro de la NFL .

Buffalo logró su mejor inicio en ocho partidos desde 1993, con un registro de siete triunfos y una derrota.

Josh Allen igualó el récord de Peyton Manning con 322 touchdowns en sus primeros diez años dentro de la NFL. REUTERS/Mario Anzuoni

Entre la presión de los Vikings, la conexión para touchdown antes del descanso y el guante enviado por el Canelo Álvarez, Allen cerró la noche con una victoria que sumó números, una marca histórica y un recuerdo fuera del campo.