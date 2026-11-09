Liga MX: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 a falta de una jornada para que concluya la Fase Regular

Se disputaron 16 jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y la tabla de posiciones tuvo algunos movimientos de cara a lo que será la última fecha.
Cruz Azul se impuso ante Tigres y se quedó con el liderato al llegar a 32 puntos, mientras que los empates de América y Chivas los dejaron como segundo y tercero respectivamente con 30 unidades.
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¿Cómo va la tabla de posiciones del Apertura 2026?
Toluca y Atlas ocupan el cuarto y quinto lugar con 27 puntos, seguido de Santos que llegó a 25. León ocupa la séptima posición con 23 seguido de Pachuca y Tijuana con 22.
Monterrey marcha como décimo seguido de Pumas con 21 puntos, mientras que los Gallos del Querétaro llegaron a 20.
En la parte baja, Juárez marcha como último lugar con 11 puntos, un escalón más arriba está Necaxa con 13 seguido de Atlante con 14.
- Cruz Azul — 32 puntos
- América — 30 puntos
- Guadalajara — 30 puntos
- Toluca — 27 puntos
- Atlas — 27 puntos
- Santos — 25 puntos
- León — 23 puntos
- Pachuca — 22 puntos
- Tijuana — 22 puntos
- Monterrey — 21 puntos*
- Pumas — 21 puntos
- Querétaro — 20 puntos*
- Puebla — 19 puntos
- Atlético San Luis — 19 puntos
- Tigres — 15 puntos
- Atlante — 14 puntos
- Necaxa — 13 puntos
- FC Juárez — 11 puntos
Resultados de la jornada 16
La jornada 16 dejó triunfos para Necaxa, FC Juárez, Santos Laguna, Pachuca, Cruz Azul, Toluca y Puebla, además de dos empates en los encuentros entre Pumas y América, así como León y Chivas.
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Necaxa se impuso 1-0 a Tijuana, mientras que FC Juárez ganó como visitante ante Atlético de San Luis por el mismo marcador. Santos Laguna también sumó fuera de casa tras vencer 2-0 al Atlante.
Pachuca firmó una de las victorias más amplias de la fecha al derrotar 4-1 al Atlas. Cruz Azul sorprendió al imponerse 3-2 sobre Tigres en un partido de cinco goles.
Toluca consiguió el resultado más contundente de la jornada al vencer 4-0 a Monterrey. Puebla, por su parte, salió con los tres puntos de Querétaro tras imponerse 2-0.
El clásico entre Pumas y América terminó con empate 2-2, mientras que León y Chivas dividieron unidades luego de igualar 1-1.
¿Cómo se jugará la última fecha del campeonato?
El viernes 20 de noviembre abrirá la jornada con Puebla ante Atlético de San Luis a las 19:00 horas. A las 21:00 se disputarán los encuentros Tijuana-Atlante y FC Juárez-Atlas.
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La actividad del sábado 21 comenzará a las 17:00 horas con los partidos Pachuca-Toluca y Santos Laguna-León. Más tarde, Pumas enfrentará a Monterrey a las 19:00, mientras que Tigres se medirá con América a las 21:00 horas.
El domingo 22 de noviembre, Querétaro recibirá a Necaxa a las 19:00 horas, después del duelo entre Chivas y Cruz Azul, programado para las 17:07 horas.
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