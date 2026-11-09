Liga MX: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 a falta de una jornada para que concluya la Fase Regular

Se disputaron 16 jornadas del Torneo Apertura 2026 y la tabla de posiciones tuvo algunos movimientos de cara a lo que será la última fecha (X@LigaBBVAMX)

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Se disputaron 16 jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y la tabla de posiciones tuvo algunos movimientos de cara a lo que será la última fecha.

Cruz Azul se impuso ante Tigres y se quedó con el liderato al llegar a 32 puntos, mientras que los empates de América y Chivas los dejaron como segundo y tercero respectivamente con 30 unidades.

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Cruz Azul﻿ Tigres Jornada 16 Liga MX Apertura 2026 (Club de Futbol Cruz Azul﻿/FB)

¿Cómo va la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Toluca y Atlas ocupan el cuarto y quinto lugar con 27 puntos, seguido de Santos que llegó a 25. León ocupa la séptima posición con 23 seguido de Pachuca y Tijuana con 22.

Monterrey marcha como décimo seguido de Pumas con 21 puntos, mientras que los Gallos del Querétaro llegaron a 20.

En la parte baja, Juárez marcha como último lugar con 11 puntos, un escalón más arriba está Necaxa con 13 seguido de Atlante con 14.

Cruz Azul — 32 puntos América — 30 puntos Guadalajara — 30 puntos Toluca — 27 puntos Atlas — 27 puntos Santos — 25 puntos León — 23 puntos Pachuca — 22 puntos Tijuana — 22 puntos Monterrey — 21 puntos* Pumas — 21 puntos Querétaro — 20 puntos* Puebla — 19 puntos Atlético San Luis — 19 puntos Tigres — 15 puntos Atlante — 14 puntos Necaxa — 13 puntos FC Juárez — 11 puntos

Cruz Azul se impuso ante Tigres y se quedó con el liderato al llegar a 32 puntos, mientras que los empates de América y Chivas los dejaron como segundo y tercero respectivamente con 30 unidades (captura de pantalla)

Resultados de la jornada 16

La jornada 16 dejó triunfos para Necaxa, FC Juárez, Santos Laguna, Pachuca, Cruz Azul, Toluca y Puebla, además de dos empates en los encuentros entre Pumas y América, así como León y Chivas.

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Necaxa se impuso 1-0 a Tijuana, mientras que FC Juárez ganó como visitante ante Atlético de San Luis por el mismo marcador. Santos Laguna también sumó fuera de casa tras vencer 2-0 al Atlante.

Pachuca firmó una de las victorias más amplias de la fecha al derrotar 4-1 al Atlas. Cruz Azul sorprendió al imponerse 3-2 sobre Tigres en un partido de cinco goles.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 America's Henry Martin celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

Toluca consiguió el resultado más contundente de la jornada al vencer 4-0 a Monterrey. Puebla, por su parte, salió con los tres puntos de Querétaro tras imponerse 2-0.

El clásico entre Pumas y América terminó con empate 2-2, mientras que León y Chivas dividieron unidades luego de igualar 1-1.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 7, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their third goal REUTERS/Cristian De Marchena

¿Cómo se jugará la última fecha del campeonato?

El viernes 20 de noviembre abrirá la jornada con Puebla ante Atlético de San Luis a las 19:00 horas. A las 21:00 se disputarán los encuentros Tijuana-Atlante y FC Juárez-Atlas.

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Soccer Football - Liga MX - Toluca v Monterrey - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 7, 2026 Toluca's Paulinho reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

La actividad del sábado 21 comenzará a las 17:00 horas con los partidos Pachuca-Toluca y Santos Laguna-León. Más tarde, Pumas enfrentará a Monterrey a las 19:00, mientras que Tigres se medirá con América a las 21:00 horas.

El domingo 22 de noviembre, Querétaro recibirá a Necaxa a las 19:00 horas, después del duelo entre Chivas y Cruz Azul, programado para las 17:07 horas.