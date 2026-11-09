Sheinbaum defiende proceso de designación de Taddei en el INE: afirma que la lista fue avalada por “casi todos los partidos”

La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas

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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en conferencia matutina que Guadalupe Taddei fue elegida como presidenta del INE con el respaldo de prácticamente todos los partidos políticos, con excepción de Movimiento Ciudadano. La mandataria respondió así a la reportera Reina Ide Ramírez, quien cuestionó el proceso de designación y planteó que las aspirantes de la quinteta final estaban cercanas a Morena.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la elección de Taddei?

De acuerdo con la presidenta, Taddei no fue designada por un solo partido. Explicó que, ante la falta de mayoría calificada para elegir a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, la Constitución y la ley electoral prevén integrar una lista de finalistas y definir por sorteo quién ocupa el cargo.

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La mandataria señaló que los partidos votaron para avalar esa lista y que, de ella, Taddei resultó seleccionada por insaculación.

Durante la conferencia se proyectó un video en el que se indica que Taddei fue elegida el 31 de marzo de 2023 mediante insaculación, entre cinco candidatas previamente evaluadas por el Comité Técnico de Evaluación.

La votación que citó la presidenta

La mandataria afirma que la lista de cinco aspirantes recibió respaldo de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD, mientras Movimiento Ciudadano votó en contra del acuerdo en la Cámara de Diputados

Sheinbaum leyó en pantalla el acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados sobre el procedimiento de insaculación para consejeras y consejeros electorales, cuyo periodo va del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032. Según las cifras que mencionó:

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Morena: 196 votos a favor.

PAN: 113 votos a favor.

PRI: 68 votos a favor.

PVEM: 38 votos a favor.

PT: 31 votos a favor.

PRD: 14 votos.

Movimiento Ciudadano: votó en contra, según indicó.

Las cifras fueron leídas durante la conferencia y no se contrastaron de forma independiente en esta nota.

La presidenta preguntó a la reportera por qué, si todas las integrantes de la lista eran afines a Morena, partidos como el PAN y el PRI votaron a favor. La reportera respondió que, de acuerdo con lo que han relatado integrantes del comité, hubo cabildeo para que ciertos perfiles quedaran en la lista final.

Los señalamientos de Maite Azuela

INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

Antes del intercambio, la reportera reprodujo un audio de Maite Azuela, quien formó parte del Comité Técnico de Evaluación. En una entrevista con Nayeli Roldán, Azuela afirmó que emitió un voto particular porque, a su juicio, algunos perfiles con vínculos con Morena recibieron calificaciones preferenciales en la etapa final.

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Azuela también aseguró que, desde su perspectiva, hubo incidencia del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para impulsar ciertos perfiles. Se trata de declaraciones de la propia Azuela, y en la conferencia no se presentaron documentos que las respalden.

La reportera mencionó además a las integrantes de la quinteta: Berta María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Luliska Sucey Bautista Arriola, Rebeca Barrera Amador y la propia Taddei. Afirmó que cualquiera de ellas que resultara electa sería cercana a Morena. La presidenta respondió que lo relevante es que la lista fue avalada por casi todas las fuerzas políticas.

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El video de López Obrador y la postura actual de Sheinbaum

La reportera presentó también un video del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo no conocer a Taddei, pero sí a su familia, y la describió como una mujer íntegra, examinada por una comisión del Congreso y producto de un sorteo.

Sobre ese material, Sheinbaum recordó que ha afirmado que Taddei “traicionó al pueblo” y sostuvo esa postura. Señaló que, desde su punto de vista, Taddei provenía del grupo formado durante la gestión de Lorenzo Córdova y que en su momento pudo pensarse que era una persona honesta, “pero resultó que no”. Añadió que Taddei decidió separarse del cargo.

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Investigaciones y propuestas para el INE

La presidenta afirmó que Taddei se encuentra bajo investigación. Dijo que corresponde investigar a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República, y que la Unidad de Inteligencia Financiera ya inició un procedimiento. Hasta el momento, en la conferencia no se informó de una resolución definitiva, por lo que Taddei debe ser considerada investigada y no responsable de delito alguno.

Sheinbaum agregó que cualquier persona de cualquier partido, incluido Morena, debe ser sancionada si comete un acto de corrupción. La reportera respondió que, a su juicio, eso no siempre ocurre y mencionó que hay gobernadores señalados. La presidenta contestó que, si hay pruebas, pueden presentarse.

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Sobre el futuro del instituto, la mandataria dijo que el INE debe sanearse. Propuso que, aunque es un organismo autónomo, se establezcan lineamientos de licitación que eviten la contratación de monopolios o duopolios que encarezcan la elección. También expresó su deseo de que los actuales consejeros actúen con transparencia para evitar conflictos de interés.

Contexto: dos lecturas del mismo proceso

El intercambio dejó dos planteamientos. Por un lado, la presidenta destacó el respaldo multipartidista a la lista y el uso del sorteo como mecanismo previsto en la ley. Por el otro, la reportera, apoyada en el testimonio de Azuela, cuestionó cómo se integró esa lista antes de la votación.

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Hasta el momento, las acusaciones de Azuela sobre la presunta incidencia de Adán Augusto López no han sido confirmadas oficialmente en lo expuesto durante la conferencia.