Estas son las combinaciones que necesita Pumas para clasificar a liguilla tras los resultados de la Jornada 16

El equipo auriazul necesita un milagro, pero no pierde la esperanza de obtener su boleto a la liguilla. (REUTERS/Luis Cortes)

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Después de empatar contra América, Pumas deja de depender de sí mismo para conseguir un lugar en la Liguilla del futbol mexicano y se complica el panorama de cara a la última jornada de la temporada.

El conjunto universitario necesita una combinación de resultados para avanzar a la Fiesta Grande. Por ello, los aficionados auriazules deberán seguir de cerca los otros partidos de la jornada para ver si tienen posibilidades de acceder a liguilla.

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Además de los resultados de sus rivales directos, Pumas está obligado a conseguir una victoria ante Monterrey para mantener vivas sus aspiraciones.

Combinaciones que necesita Pumas para acceder a liguilla

Estas son las combinaciones que necesita Pumas para acceder a liguilla. (Imago7/ Etzel Espinosa)

En estos momentos, Pumas ocupa el lugar 11 de la tabla general con 21 puntos, a solo una unidad de Pachuca, que se ubica en el octavo sitio. Sin embargo, el equipo universitario no solo necesita ganar, también requiere una combinación de resultados, ya que varios clubes mantienen posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

Para entender mejor el panorama, primero te dejamos la tabla general, donde hay que considerar que todavía resta un juego pendiente entre Querétaro y Monterrey, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre:

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Pumas buscará su pase a liguilla. (REUTERS/Luis Cortes)

Cruz Azul: 32 puntos | Diferencia de goles: +11 América: 30 puntos | Diferencia de goles: +15 Guadalajara: 30 puntos | Diferencia de goles: +11 Toluca: 27 puntos | Diferencia de goles: +14 Atlas: 27 puntos | Diferencia de goles: -3 Santos: 25 puntos | Diferencia de goles: +3 León: 23 puntos | Diferencia de goles: +2 Pachuca: 22 puntos | Diferencia de goles: +9 Tijuana: 22 puntos | Diferencia de goles: +3 Monterrey: 21 puntos | Diferencia de goles: +1 Pumas: 21 puntos | Diferencia de goles: -2 Querétaro: 20 puntos | Diferencia de goles: -5 Puebla: 19 puntos | Diferencia de goles: -4 San Luis: 19 puntos | Diferencia de goles: -5 Tigres: 15 puntos | Diferencia de goles: -8 Atlante: 14 puntos | Diferencia de goles: -10 Necaxa: 13 puntos | Diferencia de goles: -11 Juárez: 11 puntos | Diferencia de goles: -21

Dicho esto, el drama está garantizada, ya que el sábado 14 de noviembre habrá varios juegos con implicaciones directa de liguilla, entre ellos el de Pumas, donde lo primero que deben hacer es vencer a los Rayados de Monterrey.

El Club Universidad Nacional solamente puede aspirar a quedar en la séptima u octava posición, por lo debe esperar que sus rivales directos por liguilla hagan lo siguiente:

León (23 puntos): Se medirá con Santos Laguna este 21 de noviembre. Si empata y Pumas vence a Monterrey, ambos equipos quedarían igualados en puntos y el pase se resolvería mediante la diferencia de goles. Si León gana, asegurará su clasificación y quedará fuera del alcance de los universitarios.

Pachuca (22 puntos): Jugará ante Toluca este 21 de noviembre. Un triunfo llevaría a los Tuzos a 25 unidades, cifra que Pumas no podría alcanzar. En caso de empate o derrota, Pachuca quedaría por debajo de los auriazules si estos llegan a 24 puntos.

Tijuana (22 puntos): Recibirá al Atlante el 20 de noviembre. Si gana, Xolos alcanzará 25 unidades. Pumas requiere que Tijuana empate o pierda para poder superarlo con una victoria frente a Rayados.

Monterrey (21 puntos): Tiene pendiente su visita a Querétaro este 14 de noviembre antes de enfrentar a Pumas. Si Rayados deja puntos ante Gallos, los universitarios podrían rebasarlo con un triunfo en la jornada 17. Si Monterrey gana el duelo pendiente y Pumas también suma tres puntos, ambos cerrarían con 24 unidades, por lo que sería necesario aplicar los criterios de desempate.

Querétaro (20 puntos): Gallos cuenta con dos encuentros pendientes y todavía puede llegar a 26 puntos. Para que Pumas lo supere de manera directa con 24 unidades, Querétaro debe sumar un máximo de tres puntos. Si obtiene cuatro, ambos podrían quedar igualados y la diferencia de goles definiría su posición.

El equipo universitario no necesita que se den todos estos resultados. Le basta con que al menos cuatro de esos cinco clubes terminen por debajo de ellos en la clasificación final.