México

Dani Flow abandonó La Mansión VIP y explicó su inesperada salida: “Me caga fracasar”

El cantante de reguetón mexicano sorprendió al hablar sobre su incomodidad durante el aislamiento y las razones que lo llevaron a considerar retirarse del reality de HotSpanish

La Mansión VIP - (Captura de pantalla)
La Mansión VIP - (Captura de pantalla)
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La segunda temporada de La Mansión VIP comenzó el domingo 8 de noviembre de 2026 a través de YouTube, bajo la producción del creador de contenido HotSpanish, Roberto González. El reality arrancó con la presentación de sus habitantes, quienes llegaron dispuestos a convivir, enfrentar los desafíos del aislamiento y protagonizar momentos que mantuvieran a la audiencia pendiente de lo que ocurre dentro de la casa. Esta edición tiene una duración anunciada de un mes.

Entre las sorpresas de esta temporada estuvo la incorporación de Dani Flow, uno de los exponentes del reguetón mexicano que más expectativa generaba entre los seguidores del entretenimiento digital. Su participación despertó curiosidad, especialmente porque el cantante tendría la oportunidad de compartir detalles de su trayectoria y hablar de episodios polémicos de su pasado. Sin embargo, unas declaraciones frente a las cámaras encendieron las alertas sobre su posible salida.

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Después de permanecer varios días aislado en un hotel como parte de la preparación previa a su ingreso a la mansión, el intérprete explicó que no estaba disfrutando la experiencia y que se sentía avergonzado con el equipo. También reconoció que le resultaba especialmente difícil aceptar que no podía continuar con el desafío que había aceptado.

Dani Flow reconoce que el encierro pudo más y explica por qué quiere irse

Dani Flow anuncia su retiro tras fracasar en el poliamor y casarse con una de sus novias; esto dijo ‘El Rey del Morbo’ (Foto: Instagram)
Dani Flow anuncia su retiro tras fracasar en el poliamor y casarse con una de sus novias; esto dijo ‘El Rey del Morbo’ (Foto: Instagram)

En sus declaraciones, Dani Flow comenzó agradeciendo a Roberto y a HotSpanish por haberle abierto las puertas del proyecto, especialmente después de un inconveniente relacionado con su anuncio previo como participante. “Gracias a Roberto, a HotSpanish, por haberme considerado, primero que nada”, expresó ante las cámaras.

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El cantante también reconoció que valoraba la oportunidad que le habían dado, pues el equipo decidió confiar nuevamente en él. “Por haberme dejado entrar después de mi cagadota de haberme anunciado, que tampoco fue con mala intención, ¿verdad? Pero pues pasó“, comentó, antes de admitir que le pesaba no poder responder a esa confianza como esperaba.

Uno de los momentos más reveladores llegó cuando habló sobre su relación con el fracaso y la dificultad que representa para él abandonar una experiencia sin cumplir lo que se había propuesto. “La verdad me siento muy mal de... pues, fracasar, ¿me entiendes? Me caga fracasar", confesó. También explicó que, cuando atraviesa situaciones de ese tipo, suele procesarlas en silencio: “Siempre que fracaso, pues en silencio compongo y así”.

“No venía a ganar, pero venía a romper”: la intención de Dani Flow

Dani Flow concierto CDMX Pepsi Center WTC
Dani Flow en su tour 'El rey del morbo'. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Dani Flow dejó claro que su objetivo al aceptar la invitación no estaba centrado necesariamente en obtener la victoria. Su intención era aprovechar la exposición del programa para compartir aspectos de su historia personal y mostrar una faceta diferente ante quienes siguen su carrera musical.

“No venía a ganar, pero venía a romper», aseguró. Sin embargo, reconoció que la convivencia y las condiciones del aislamiento terminaron afectándolo de una manera que no había anticipado. “La verdad, no me estoy sintiendo cómodo con el encierro», señaló, al tiempo que manifestó sentirse “muy, muy avergonzado” con el equipo de producción.

El intérprete también precisó que la experiencia no había comenzado únicamente el día de su entrada a la mansión, pues los participantes llevaban varios días aislados. “No es el primer día, o sea, llevamos desde el miércoles, creo, aislados y eso”, explicó. Esa situación, sumada a la frustración de no poder continuar, lo llevó a cuestionar su permanencia en el proyecto.

Las polémicas de su pasado que quería explicar en el reality

Logotipo dorado con el texto La Mansión VIP, con silueta de tejado y una llama roja con cerradura sobre un fondo oscuro iluminado
El logotipo del programa de telerrealidad La Mansión VIP presenta letras metálicas doradas y una llama central para la producción del creador HotSpanish.

Otro aspecto importante de su participación tenía que ver con la posibilidad de abordar públicamente situaciones que habían generado conversación alrededor de su figura. El cantante mencionó expresamente una rima y una entrevista como dos episodios sobre los que quería ofrecer explicaciones durante su estancia en el reality.

“Quería, pues, explicar muchas cosas de mi pasado, ¿sabes?“, comentó. Posteriormente agregó: ”Que básicamente, pues había sido lo de, eh, la... mi rima esa que tuve y la entrevista que tuve". Según su testimonio, buscaba contextualizar aquellas situaciones y explicar qué había detrás de sus decisiones.

“Solamente estaba intentando, pues tener éxito, ¿no? En el momento que hice eso y se me fue de las manos, ¿no? Esas dos ocasiones", expresó. Finalmente, volvió a reconocer que su salida podía generar una impresión negativa, especialmente porque había aceptado formar parte de un proyecto que confió en su participación: “Y sé que me veo supermal ahorita abandonando el proyecto en el que creyeron en mí”.

Habitantes de La Mansión VIP 2:

  • Karely Ruiz.
  • Itatí López.
  • Tony Aguirre.
  • João Ferreira.
  • Edwin Mendoza.
  • Paolita Suárez.
  • Doña Alegría (Leticia Guajardo).
  • Cintia Cossio.
  • Rod Contreras.
  • Bellakath.
  • Cukis.
  • Jorjais.
  • Jlexis.
  • Abel Robles.
  • Odette Orlena.
  • Dani Flow.

Hasta el momento, la producción de La Mansión VIP 2 no ha confirmado oficialmente la salida de Dani Flow, por lo que queda pendiente conocer cuál será la postura de HotSpanish y si ofrecerá alguna explicación sobre lo ocurrido. También habrá que estar atentos a las redes sociales del equipo del cantante, pues hasta ahora no se ha dado a conocer si publicarán algún comunicado o mensaje para aclarar su decisión.

Mientras tanto, la incertidumbre permanece sobre el futuro del intérprete dentro del programa. Su participación apenas comenzaba y sus declaraciones ya colocaron su nombre entre los temas de conversación de esta nueva temporada. Ahora, la atención está puesta en lo que diga la producción y en una posible respuesta del equipo de Dani Flow.

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