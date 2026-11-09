México

Reyna protagoniza otro momento incómodo en la mañanera: denuncia a reportero de “violentar mujeres” frente a la presidenta

Durante la conferencia matutina, una reportera señaló a un colega de agredir a mujeres y de grabarlas sin permiso. La presidenta pidió cerrar el tema

Frente a Claudia Sheinbaum, la comunicadora señaló que el youtuber la grabó sin autorización y la ofendió durante la sesión, aunque no presentó pruebas de los señalamientos ni hubo respuesta en el fragmento difundido
Frente a Claudia Sheinbaum, la comunicadora señaló que el youtuber la grabó sin autorización y la ofendió durante la sesión, aunque no presentó pruebas de los señalamientos ni hubo respuesta en el fragmento difundido
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Un nuevo momento de tensión se vivió en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La reportera Reyna aseguró frente a la mandataria que el youtuber Lord Molécula, sentado a su lado, es “un violentador de mujeres”, luego de que Sheinbaum sometiera a votación del pleno de reporteros si se cedía la palabra a otros colegas.

¿Qué dijo Reyna sobre Lord Molécula?

Según la reportera, el comunicador la grabó sin su consentimiento y la ofendió durante la sesión. “Te graba sin tu consentimiento, te ofende y no soy la única”, afirmó. Añadió que, a su dicho, ya son varias las mujeres a las que ha agredido.

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Reyna también acusó que le habían sentado a ese reportero a un lado “para que justo me estuviera” interrumpiendo, aunque la frase quedó inconclusa. Se trata de señalamientos de la propia reportera, que no fueron acompañados de pruebas durante la conferencia. El episodio concluyó sin una respuesta de Lord Molécula en el fragmento conocido.

La reacción de Sheinbaum

La presidenta respondió con risas y con llamados a moderar el tono:

  • “Reina, por favor”, le pidió ante la acusación.
  • Le señaló que “le estás faltando el respeto a tus compañeros reporteros”.
  • Propuso cerrar el tema y sugirió llevar los asuntos locales a las conferencias de los gobiernos de Puebla y de la Ciudad de México.

*Información en desarrollo

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