Sebastián Villalobos responde a los mensajes que recibe en tono sexual en redes sociales

Desde Puerto Vallarta, Jalisco, el famoso youtuber colombiano habló sobre la importancia de la libertad de amar sin importar el sexo o la preferencia sexual.

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Sebastián Villalobos respondió a los mensajes de tono sexual que integrantes de la comunidad LGBT de México le dejaron en redes sociales y les expresó afecto durante una entrevista exclusiva con Infobae México, realizada en los HEAT Latin Music Awards 2026, en Puerto Vallarta, Jalisco.

El creador colombiano sostuvo que los comentarios podían continuar mientras existiera respeto y reiteró que defendía los derechos de las personas LGBT por convicción y por la historia de su madre.

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Durante la conversación, Villalobos recibió una pregunta sobre el respaldo que mantenía entre seguidores LGBT que crecieron con sus videos y que ahora interactuaban de forma masiva en sus publicaciones. El influencer no rechazó los mensajes insinuantes ni pidió que cesaran.

“Yo los amo, yo los amo”, respondió Sebastián Villalobos a Infobae México. El colombiano señaló que su postura aplicaba sin importar si los comentarios provenían de hombres, mujeres o personas de otras identidades.

“Desde que haya respeto, respetémonos y amémonos entre todos”, agregó el creador de contenido al hablar de los mensajes que recibía en sus fotografías y perfiles digitales.

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Sebastián Villalobos pidió respeto en los comentarios de redes y agradece cariño de la comunidad LGBT+ de México

El influencer señaló que no veía una diferencia entre las expresiones de afecto que le enviaban integrantes de la comunidad LGBT y las que podían hacer otras personas en redes sociales. Su única condición se centró en el respeto mutuo.

El influencer relató que recibía comentarios frecuentes en sus fotos y respondió con una invitación directa a mantener esa interacción. “Sigan, sigan comentando mis fotos. Yo los amo, los, las y los amo”, dijo durante la entrevista desde Puerto Vallarta.

El también conductor respaldó que sus seguidores defendieran sus derechos y su libertad. “Sigan realmente defendiendo lo que definitivamente está bien”, expresó frente a las cámaras de Infobae México.

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Sebastián Villalobos responde a los mensajes que recibe en tono sexual en redes sociales (Instagram/Sebastián Villalobos)

La conversación ocurrió durante la semana de los HEAT Latin Music Awards 2026, ceremonia que reunió a figuras de la música, la televisión y las plataformas digitales en Jalisco. Al cierre, Villalobos mandó un saludo a México y Colombia.

“A toda la gente de Infobae, por aquí Sebastián Villalobos. Les mando un beso enorme. Estamos en esta semana en los premios HEAT. No se pierdan ni un solo detalle y un beso en la nalga izquierda”, dijo.

El influencer dijo que defendía los derechos LGBT por convicción

La postura de Sebastián Villalobos se vinculó con la experiencia que vivió dentro de su familia. El creador recordó que su madre formaba parte de la comunidad LGBT y explicó que ese hecho no era la única razón de su defensa pública.

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“Yo la verdad es que siempre he sido defensor de los derechos de la comunidad, no solo porque mi mamá hace parte de ella, sino también porque me hace sentido”, señaló Villalobos.

El colombiano cuestionó los argumentos que buscaban limitar los derechos de las personas LGBT mediante referencias religiosas o posturas contrarias a la diversidad sexual. Para él, esas posiciones perdían sentido frente a la libertad individual.

“Yo creo que al final uno tiene que ser lo que tiene que ser y tiene que sentirse libre dentro de eso que uno quiere ser”, afirmó el influencer durante su charla con Infobae México.

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Sus declaraciones ocurrieron después de que hablara públicamente sobre la orientación sexual de su madre en el pódcast Los nombres sí lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba. En ese espacio, Villalobos contó que descubrió esa parte de la vida de su madre cuando tenía 11 años.

Sebastián Villalobos conoció la orientación sexual de su madre a los 11 años

El creador de contenido relató que desde niño se preguntó por qué su madre no tenía una pareja masculina. Dijo que la conversación surgió tras observar su entorno familiar y escuchar preguntas de otras personas cercanas.

“A los 11 años le pregunté a mi mamá si le gustaban las mujeres”, recordó Villalobos en el pódcast. Según su testimonio, nunca había visto a su madre besar a una mujer, pero notaba que no conocía novios de ella.

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El influencer explicó que, después de hablar con una tía en Bucaramanga, Colombia, esperó a volver a Bogotá para preguntarle directamente a su madre. El diálogo modificó la confianza que ambos mantenían.

El creador de contenido detalló como se dio cuenta de la orientación sexual de su madre cuando tenía solo 11 años - crédito @angeologa/ Instagram

“Cuando yo le pregunté esto a mi mamá, siento que nuestra confianza llegó como a un nivel que nosotros no nos esperábamos”, contó Villalobos durante la conversación con Juan Pablo Raba.

La relación entre ambos se estrechó también por la ausencia de su padre. Villalobos narró que sus padres se separaron cuando él era pequeño y que su padre desapareció de su vida un día antes de que cumpliera seis años.

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Más adelante, su madre le contó que quería tener otro hijo con su entonces pareja, una mujer con quien la familia vivía. Villalobos recordó que en ese momento creyó que ella era una prima y después entendió que era la pareja de su madre.

El creador señaló que mantuvo una buena relación con su madre, con la esposa de ella y con la expareja que fue madre de sus hermanos. Esa historia familiar acompañó la postura que expresó ante los mensajes de la comunidad LGBT que lo siguió en México.