Conservar bosques y recibir dinero a cambio: el modelo de Sierra Gorda que Semarnat busca llevar a otros estados

La titular de la Semarnat recorrió un bosque de encino en regeneración en el ejido La Yerbabuena y visitó un taller de bordado de una cooperativa de mujeres de la Sierra Gorda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Conservar y regenerar los bosques permite a familias y ejidos de la Sierra Gorda de Querétaro obtener ingresos mediante los pagos que realizan empresas por la captura de carbono. La iniciativa, denominada Carbono Biodiverso, fue uno de los temas centrales de la visita de Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a esta región.

Durante un encuentro en Centro Tierra, en Jalpan de Serra, la funcionaria conversó con propietarios y representantes ejidales que participan en el modelo. Según un comunicado, las familias explicaron cómo la recuperación de sus predios ha permitido generar empleos y financiar actividades para protegerlos.

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Tras escuchar sus experiencias, Bárcena propuso que ejidatarios y propietarios de Sierra Gorda capaciten a comunidades de otras regiones del país para poner en práctica este esquema. La propuesta busca que quienes han realizado el trabajo de conservación compartan cómo lo desarrollaron y de qué manera se convirtió en una fuente de recursos locales.

¿Cómo funciona Carbono Biodiverso en Sierra Gorda?

Carbono Biodiverso genera ingresos para propietarios y ejidos por la captura de carbono en los bosques que conservan y regeneran. Durante la jornada, las autoridades presentaron el funcionamiento del Sello Querétaro de Bajas Emisiones de Carbono, mediante el cual se articula la participación de empresas y predios.

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El subsecretario de Medio Ambiente de Querétaro, Ricardo Javier Torres Hernández, explicó que, a través del Grupo Ecológico Sierra Gorda, las empresas pagan por la captura de carbono en los terrenos participantes.

Estos recursos remuneran un trabajo que requiere vigilancia, registro de actividades y verificación en campo. Así, los ingresos están vinculados con las labores que las comunidades realizan para mantener los bosques en pie y favorecer su recuperación.

“Ustedes tienen una joya aquí en Sierra Gorda”, expresó Alicia Bárcena al reconocer el trabajo de la organización y de las familias involucradas.

La secretaria destacó que los pagos llegan a quienes cuidan y recuperan los bosques. También reconoció la participación de mujeres y personas mayores, cuyas experiencias forman parte del conocimiento comunitario que propuso documentar.

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El ejido Escanelilla incorporó 317 hectáreas a la iniciativa

Uno de los testimonios fue el de Guadalupe Orduña, representante del ejido Escanelilla, quien relató que la vegetación comenzó a regenerarse después de que la comunidad retiró el ganado.

Posteriormente, el ejido incorporó 317 hectáreas a la iniciativa y obtuvo ingresos para dar continuidad a las labores de conservación. Su experiencia muestra cómo la recuperación de los terrenos puede acompañarse de recursos para sostener el cuidado del bosque.

“Aquí vivimos y aquí debemos de cuidar”, señaló Orduña, al destacar la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.

Por su parte, Guadalupe Acuña Torres recordó que sus padres trabajaron la tierra durante décadas y explicó que la iniciativa permite a su familia continuar protegiéndola.

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“Este programa llega como un aire fresco para poder seguir cuidando nuestra tierra”, compartió durante el encuentro con la titular de Semarnat.

¿En qué utilizan las familias el dinero que reciben?

Los testimonios recogidos durante la visita mostraron distintos usos de los ingresos por captura de carbono, relacionados con el mantenimiento de los predios, la protección forestal y la contratación de trabajadores de la región.

Entre las actividades que los participantes señalaron se encuentran:

Mantenimiento de caminos y accesos: el propietario Esteban Ayala Silis explicó que su familia reinvierte parte de los ingresos en contratar personal para estas tareas.

Vigilancia contra la tala ilegal: Eugenio Arroyo Rodríguez destacó que los recursos ayudan a sostener las labores de protección de los terrenos.

Generación de empleos locales: Braulio Monroy, de la comunidad de El Pocito, relató que ha contratado trabajadores para el mantenimiento de sus predios.

Monroy también señaló que ahora observa en sus terrenos fauna que antes no veía, como parte de los cambios que ha identificado durante el proceso de recuperación.

Las experiencias presentadas vinculan la conservación con actividades económicas dentro de las propias comunidades: una parte de los recursos recibidos vuelve al territorio mediante trabajos necesarios para su cuidado.

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Semarnat propone que las comunidades enseñen el modelo en otras regiones

La propuesta de Alicia Bárcena consiste en que las personas que participan en Carbono Biodiverso compartan directamente su experiencia con comunidades de otras regiones de México.

Para ello, planteó documentar en voz de las propias familias qué hicieron para regenerar sus predios y cómo ese esfuerzo se tradujo en ingresos y empleos. El comunicado no precisa qué estados participarían, fechas para las capacitaciones ni montos de los pagos que reciben los propietarios.

Como parte del recorrido, la secretaria visitó un bosque de encino en el ejido La Yerbabuena, donde el retiro voluntario del ganado ha favorecido la regeneración forestal y la captura de carbono.

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También acudió al Centro de Acopio de Materiales Reciclables “Los Montes” y, en La Colgada, Pinal de Amoles, se reunió con integrantes de una cooperativa de mujeres que elabora bordados inspirados en la biodiversidad de la Sierra Gorda.

La visita permitió reunir experiencias de conservación, trabajo comunitario y aprovechamiento del conocimiento local. Sobre esa base, Semarnat busca impulsar el intercambio entre comunidades para que el cuidado de los bosques pueda convertirse en una fuente de ingresos en otras regiones del país.