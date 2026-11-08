Receta de lomo de cerdo estilo oriental con arroz: prepara un platillo jugoso con verduras y salsa agridulce

Un plato de lomo de cerdo en tiras con salsa agridulce y verduras salteadas se acompaña con una porción de arroz blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si buscas una comida diferente, llena de sabor y que puedas preparar en casa sin complicarte demasiado, el lomo de cerdo al estilo oriental con arroz es una alternativa para salir de la rutina. Esta preparación combina trozos de carne dorados, verduras salteadas y una salsa de inspiración asiática que aporta un equilibrio entre notas dulces y saladas.

La clave está en conseguir que el cerdo quede bien cocido y conserve su jugosidad, mientras las verduras mantienen parte de su textura crujiente. Ingredientes como la salsa de soya, el jengibre, el ajo y la miel ayudan a construir el sabor característico del platillo, sin necesidad de utilizar técnicas complicadas.

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Además, el arroz blanco funciona como acompañamiento para integrar todos los ingredientes y aprovechar la salsa. Es una receta que puedes servir durante la comida familiar o preparar cuando quieras disfrutar de una combinación distinta sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Ingredientes para preparar lomo de cerdo estilo oriental

Un plato hondo contiene trozos de lomo de cerdo con salsa agridulce, verduras salteadas y una guarnición de arroz blanco servidos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para esta receta necesitarás ingredientes que puedes encontrar fácilmente en el supermercado. Las cantidades están pensadas para cuatro porciones y permiten conseguir una preparación equilibrada entre carne, vegetales y arroz.

500 gramos de lomo de cerdo.

2 tazas de arroz blanco.

1 zanahoria.

1 pimiento rojo.

1 cebolla mediana.

2 dientes de ajo.

1 cucharadita de jengibre fresco rallado.

4 cucharadas de salsa de soya.

2 cucharadas de miel.

1 cucharada de vinagre de arroz o vinagre blanco.

1 cucharada de aceite vegetal.

½ taza de agua.

1 cucharadita de fécula de maíz.

Sal y pimienta al gusto.

Cebollín y ajonjolí para decorar (opcional).

Cómo preparar el arroz y la carne de cerdo

Un plato hondo contiene lomo de cerdo en salsa agridulce con pimientos y cebolla, acompañado por una porción de arroz blanco y cebollino picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comienza por lavar el arroz hasta que el agua salga menos turbia. Colócalo en una olla con agua y una pizca de sal, siguiendo la proporción de líquido indicada en el empaque. Cocina a fuego medio hasta que los granos estén suaves y hayan absorbido el agua. Una vez listo, apaga el fuego y déjalo reposar tapado.

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Mientras tanto, corta el lomo de cerdo en tiras o cubos pequeños, procurando que tengan un tamaño similar para facilitar una cocción uniforme. Sazona con un poco de pimienta y reserva. Lava las verduras, corta la zanahoria en tiras delgadas, el pimiento en bastones y la cebolla en julianas. Pica finamente el ajo y ralla el jengibre.

Calienta el aceite en un sartén amplio o wok. Incorpora el cerdo y cocínalo hasta que esté bien dorado por fuera y alcance una temperatura interna segura de 63 °C, seguida de tres minutos de reposo. Retira la carne y reserva. En el mismo sartén agrega la cebolla, la zanahoria y el pimiento; saltea durante unos minutos y añade el ajo y el jengibre para integrar sus aromas.

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Prepara la salsa oriental y sirve con arroz

Un plato hondo contiene lomo de cerdo glaseado con salsa agridulce, verduras salteadas y una guarnición de arroz blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un recipiente mezcla la salsa de soya, la miel, el vinagre y el agua. Disuelve la fécula de maíz en una pequeña cantidad de agua fría e incorpórala a la preparación. Esta mezcla ayudará a conseguir una salsa ligeramente espesa que cubra la carne y las verduras sin quedar demasiado líquida.

Regresa el cerdo al sartén junto con los vegetales y vierte la mezcla anterior. Cocina a fuego medio, moviendo constantemente, hasta que la salsa comience a espesar y todos los ingredientes queden bien integrados. Prueba y ajusta el sabor si es necesario, teniendo en cuenta que la salsa de soya ya aporta sal.

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Para servir, coloca una porción de arroz blanco en cada plato y distribuye encima el lomo de cerdo con las verduras y su salsa. Puedes terminar con cebollín picado y ajonjolí para aportar un toque de textura y presentación. El resultado es un platillo completo, con contrastes de sabores y una combinación que permite disfrutar de una comida casera con inspiración oriental.