Sasha Sokol cuestiona a quienes juzgan a las víctimas de abuso tras polémica con Luis de Llano: “¿Por qué la gente juzga a la víctima?”

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Sasha Sokol volvió a pronunciarse en redes sociales con un mensaje que invita a reflexionar sobre el abuso infantil, las dificultades que enfrentan las víctimas para reconocer lo ocurrido y los señalamientos que reciben cuando deciden hablar. La cantante compartió una serie de preguntas dirigidas a quienes cuestionan estas experiencias en lugar de intentar comprenderlas.

“Si el tiempo que dedican a atacar lo dedicaran a hacer estas preguntas en internet, obtendrían respuestas objetivas a sus preguntas”, escribió la intérprete. Su publicación incluyó cinco cuestionamientos relacionados con la manera en que las víctimas procesan lo sucedido y las razones por las que suelen enfrentar juicios sociales.

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El mensaje apareció en medio de la controversia con Luis de Llano, luego de que el productor difundiera un video de disculpa pública que Sasha consideró distinto al que debía presentar conforme a la sentencia civil. La cantante y su equipo legal cuestionaron el contenido de la grabación y señalaron un posible incumplimiento de la resolución judicial.

Sasha Sokol comparte cinco preguntas sobre el abuso infantil

Uno de los primeros cuestionamientos de la cantante se centró en cómo cambia la percepción de una víctima conforme comprende lo que vivió durante su infancia. “¿Por qué una víctima de abuso infantil cambia el relato de lo sucedido una vez que se da cuenta de la realidad?”, planteó.

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También preguntó: “¿Cuál es la edad promedio a la que se llega a comprender el abuso como tal cuando éste ha sido continuo?”. Con ello, puso sobre la mesa la importancia de entender que reconocer una experiencia como abuso puede ser un proceso complejo, especialmente cuando ocurrió durante la niñez.

Las otras preguntas estuvieron dirigidas a las reacciones de la sociedad: “¿Por qué la gente juzga a la víctima cuando finalmente decide revelar el abuso?”, “¿Por qué la gente tiende a culpar a los padres de la víctima?” y “¿Por qué a la gente le resulta más fácil juzgar en lugar de intentar comprender?”. Así, Sokol centró su mensaje en los prejuicios que enfrentan quienes deciden contar sus experiencias.

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La inconformidad de Sasha Sokol con la disculpa de Luis de Llano

(Captura de pantalla/X)

La publicación llega después de que Luis de Llano difundiera, el 2 de noviembre de 2026, un video que presentó como una disculpa pública. Sin embargo, Sasha manifestó su inconformidad al considerar que la grabación no correspondía al texto establecido en la sentencia judicial.

“Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, expresó la cantante en su posicionamiento. También cuestionó que el mensaje omitiera aspectos fundamentales sobre las circunstancias en las que comenzó su vínculo con el productor.

Entre los puntos que consideró indispensables mencionó que tenía 14 años, que existía una diferencia de edad y una posición de poder, y que sus padres no fueron cómplices. “Nada de eso aparece en el video que publicó”, señaló, al explicar por qué rechazaba la manera en que De Llano presentó los hechos.

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La defensa de la cantante advierte un nuevo incumplimiento judicial

Después de la publicación del video, la representación legal de Sasha Sokol también cuestionó el procedimiento seguido por el productor. Sus abogados sostuvieron que la grabación debía entregarse previamente al juzgado para que la cantante pudiera revisarla y la jueza autorizara su difusión. Según su postura, ese proceso no se respetó.

El equipo jurídico también señaló que el contenido presentaba los hechos como si se hubiera tratado de una relación entre iguales, sin reconocer las circunstancias de edad y poder que fueron consideradas en el proceso civil. Además, advirtió que la difusión podría representar una nueva revictimización para la intérprete.

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El conflicto tiene antecedentes judiciales: Luis de Llano recibió multas por incumplimientos relacionados con la sentencia y fue arrestado el 2 de septiembre de 2026. La defensa de Sokol adelantó que buscará que se cumpla íntegramente la resolución y que promoverá las acciones legales correspondientes. Mientras tanto, las cinco preguntas de la cantante trasladan nuevamente la conversación más allá de su caso y hacia la manera en que la sociedad escucha, cuestiona y acompaña a las víctimas de abuso.