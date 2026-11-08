¿Quién fue Arnaldo Coen? Muere el artista visual mexicano y esto se sabe de su trayectoria

El artista plástico mexicano Arnaldo Coen, miembro de la Generación de la Ruptura, posa junto a un lienzo en su taller. (@bellasartesinba)

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El artista visual mexicano Arnaldo Coen falleció este domingo 8 de noviembre de 2026 a los 86 años, según confirmó su esposa, la galerista Lourdes Sosa, quien expresó: “Con profundo amor y tristeza les comparto que hoy Arnaldo Coen emprendió un nuevo viaje”. El deceso fue reportado durante las primeras horas de la jornada en la Ciudad de México, ciudad en la que había nacido el 10 de junio de 1940.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) emitió un comunicado oficial en el que lamentó “el sensible fallecimiento de Arnaldo Coen, artista visual, integrante de la Generación de la Ruptura y fundador del Salón Independiente”. La institución destacó que “su libertad creativa y vocación experimental ampliaron los vínculos entre la pintura, el espacio y la música, y dejaron una huella en diversas generaciones de artistas”, y extendió sus condolencias “a sus familiares, amistades y a la comunidad artística”.

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Arnaldo Coen y la Generación de la Ruptura

El artista perteneció a la llamada Generación de la Ruptura, movimiento integrado también por creadores como Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, Vicente Rojo y Lilia Carrillo. Sus miembros abrieron el diálogo creativo en México y retomaron lo que sucedía en Europa en materia artística, de manera que sus obras hallaron espacio primero en galerías y después en el Museo de Arte Moderno, que realizó la exposición “Confrontación 66” como punto de referencia para la corriente.

Este movimiento rompió con los cánones estéticos de la época, alejándose de los discursos ideológicos del muralismo y de la hegemonía de la Escuela Mexicana de Pintura, aunque hizo una pausa por el movimiento estudiantil de 1968.

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Su obra tuvo tal impacto que los creadores contemporáneos continúan influidos por esta corriente, que este año celebra su medio siglo de haberse gestado. La Generación de la Ruptura cambió la forma de ver el arte en México, al abrir paso a la abstracción, la geometría y nuevas formas de experimentación frente a las tradiciones estéticas dominantes.

En ese contexto, Coen fue además cofundador del histórico Salón Independiente, colectivo de artistas que promovió espacios alternativos de exhibición y respaldó propuestas consideradas más arriesgadas e innovadoras de su época.

La trayectoria artística de Arnaldo Coen

A lo largo de más de seis décadas, el artista desarrolló una obra que transitó entre la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, la instalación, el arte conceptual, la intervención corporal, el performance y la creación escénica. Su producción se caracterizó por el expresionismo fantástico, el estudio del cuerpo humano y el uso de figuras geométricas como los cubos, además de la investigación constante sobre el espacio, la línea y la interacción entre el color y la forma.

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La galería de arte Lourdes Sosa comunica en una historia de Instagram el fallecimiento del artista plástico mexicano Arnaldo Coen. (Lourdes Sosa Galería)

Coen participó también en proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios e “indisciplinarios”, entre ellos la intervención, acción y filmación titulada “Robarte el Arte”, realizada en 1972 junto con otros dos artistas en el marco de Documenta V, en Kassel, Alemania.

Premios y reconocimientos de Arnaldo Coen

Entre las distinciones más importantes de su carrera figura el Premio Nacional de Ciencias y Artes, obtenido en 2014 por “su obra ligada a la pintura, la investigación del espacio, la música y la teoría del arte contemporáneo que le ha permitido innovar e influir en diversas generaciones”, máximo galardón otorgado por el Estado mexicano a la labor cultural. En 2022 recibió además la Medalla Bellas Artes en la categoría de Artes Visuales. Asimismo, fue nombrado Miembro de Número de la Academia de Artes y Miembro Titular del Seminario de Cultura Mexicana, instituciones en las que participó activamente en la discusión sobre las artes visuales en México.

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Palacio de Bellas Artes en encendido de alumbrado rumbo a Mundial 2026. Foto: (X/@ClaraBrugadaM)

Coen expuso de manera individual en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes y en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, además de presentar su obra en museos y galerías de América, Europa y Asia. Sobre su trabajo escribieron críticos de arte y escritores como Octavio Paz, Raquel Tibol, Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, Salvador Elizondo y Teresa del Conde, entre otros. El artista definió su propia postura creativa al señalar que “el arte como un medio expresivo donde es indispensable ser auténtico para plasmar a través de la materia sus experiencias y pensamiento” constituye “una conquista de la libertad capaz de comunicar a través de la abstracción y la figuración un universo espiritual y formal”.

Coen también formó parte de las tutorías del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, labor con la que mantuvo un vínculo activo con nuevas generaciones de creadores, a quienes buscó orientar hacia una formación integral y un conocimiento profundo de sus propios procesos artísticos, continuando el legado de la Generación de la Ruptura. Su producción forma parte de colecciones públicas y privadas de relevancia internacional, y permanece como objeto de estudio para curadores e historiadores dedicados al análisis de las vanguardias latinoamericanas.

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