Rescatan y liberan a más de 400 animales silvestres en octubre: estas especies volvieron a la naturaleza

Los reportes de 29 oficinas estatales señalan que 462 animales regresaron a su entorno natural, mientras el resto ingresó a unidades de manejo, clínicas veterinarias e instalaciones especializadas para su resguardo

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, durante octubre de 2026, registró acciones de atención y protección para 985 ejemplares de fauna silvestre. De ese total, 462 fueron liberados en su hábitat natural, según los reportes de 29 oficinas estatales.

Los datos fueron difundidos el 8 de noviembre en el comunicado de prensa 678/2026.

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¿Cómo llegaron los animales a la Profepa?

Los 985 ejemplares ingresaron por cuatro vías:

372 por entrega voluntaria .

264 por rescate .

213 por decomiso .

136 por aseguramiento.

Entre los animales atendidos hubo tortugas, cocodrilos, serpientes, iguanas, loros, guacamayas, aves rapaces, tlacuaches, mapaches, monos araña y osos negros.

Cuatro estados concentran más de la mitad de los casos

En un solo mes, la autoridad ambiental atendió casi mil ejemplares en 29 estados, una cifra que ilustra tanto la magnitud del comercio ilegal de especies como la capacidad institucional para contenerlo. (Magnific)

Nayarit, Tamaulipas, Morelos y Quintana Roo reunieron 510 ejemplares, es decir, el 51.8% del total reportado:

Nayarit: 187

Tamaulipas: 124

Morelos: 114

Quintana Roo: 85

Las otras 25 oficinas atendieron 475 ejemplares en entidades como Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

Nayarit: 178 crías de tortuga golfina al mar

Las cuatro delegaciones sumaron 510 registros, frente a 475 de las 25 oficinas restantes, que intervinieron en entidades como CDMX, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes y Yucatán durante el periodo referido. (Gobierno de México)

Entre los casos destacados está la liberación de 178 crías de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) en Nayarit. Nacieron tras la incubación de huevos que habían sido asegurados y puestos a disposición de la autoridad.

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La oficina nayarita también rescató o recibió por entrega voluntaria una guacamaya verde, zorros grises, un tapacaminos, un cocodrilo de río, una iguana verde y una serpiente coral del oeste mexicano.

Quintana Roo: aves migratorias llegadas en una embarcación

En Quintana Roo fueron liberados 68 chipes palmeros (Setophaga palmarum), aves migratorias que recibieron valoración tras llegar a Mahahual a bordo de una embarcación.

También regresaron a la naturaleza siete chachalacas que habían sido rescatadas en zonas urbanas y completaron su rehabilitación. Se liberaron una vez que se determinó que estaban en buen estado físico.

Otras especies atendidas en el estado fueron:

flamenco americano

tortuga blanca

pelícano café

mono araña

coatí

boa constrictora

Morelos: 55 ranas dardo trasladadas por paquetería

En Morelos, la Profepa recibió por entrega voluntaria 55 ranas dardo (Dendrobates). El hallazgo ocurrió luego de que un conductor reportara su traslado mediante un servicio de entregas.

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La oficina también rescató una gran variedad de especies, entre ellas una lechuza de campanario, un venado cola blanca, un cacomixtle, un mono capuchino de cara blanca y un león africano.

Tamaulipas: del oso negro al bisonte

La relación también incorpora un cocodrilo de pantano, un tucán piquiverde, un gavilán de Cooper y una tortuga de Texas dentro del grupo originario de la región, que quedó bajo resguardo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Tamaulipas se rescataron y aseguraron 42 ejemplares. La lista incluye especies nativas y otras que no lo son:

Nativas: un oso negro americano juvenil, un cocodrilo de pantano, un tucán piquiverde, un gavilán de Cooper y una tortuga de Texas.

No nativas o exóticas: un león, un bisonte americano, un lemur de cola anillada, un sugar glider y un cerdo vietnamita.

Veracruz y Nuevo León, otros casos relevantes

En Veracruz se recibieron 45 tortugas de distintas especies. Se encontraban en un domicilio particular del municipio de Veracruz, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, dentro de cubos de plástico. Una ciudadana las entregó y fueron trasladadas a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

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En Nuevo León, las acciones incluyeron la liberación de siete osos negros americanos (Ursus americanus), entre ellos una hembra y sus dos crías.

En el resto de las entidades se reportaron liberaciones de serpientes, tortugas, aves y pequeños mamíferos. Dependieron de sus condiciones físicas y de sus posibilidades de reintegración.

Qué pasó con los animales que no fueron liberados

Los 506 ejemplares que requirieron atención o resguardo fueron canalizados a:

unidades de manejo

instalaciones especializadas

clínicas veterinarias

otros sitios reportados por las oficinas

En diversas intervenciones participaron autoridades locales, especialistas y Comités de Vigilancia Ambiental Participativa. La Profepa también reportó 17 bajas en el mes.