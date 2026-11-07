Memo Méndez Guiu da su postura sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano y anticipa si habrá reencuentro de Timbiriche

El compositor y productor considera que la cantante debe decidir cuándo retomar los escenarios, pues la agrupación cumplirá 45 años en 2027. (Especial)

Guardar

La historia de Timbiriche vuelve a tocar una herida que permanece abierta. Mientras Sasha Sokol enfrenta un nuevo capítulo en su disputa legal con Luis de Llano, Memo Méndez Guiu salió a respaldarla con una idea que pesa rumbo al aniversario 45 del grupo: antes de hablar de escenarios, ella necesita tiempo para estar lista.

El compositor, ligado a algunos de los temas que marcaron la primera etapa de la icónica agrupación, conoce a Sasha desde los estudios y los años de grabaciones.

PUBLICIDAD

Memo Méndez Guiu colaboró en la creación de canciones que marcaron los primero años de Timbiriche, como “Quinceañera”, “Hoy tengo que decirte papá” y “La vida es mejor cantando”. (Facebook/ Memo Mendez Guiu)

Por eso, cuando le preguntaron por el caso, no habló de una vuelta inmediata ni de planes cerrados: habló de paciencia, de respeto y de una cantante que atraviesa un proceso delicado que todavía no termina.

“Tiene todo mi apoyo”: Memo Méndez Guiu pide respetar el proceso que vive Sasha Sokol

Memo Méndez Guiu conoce a Sasha Sokol desde la etapa en que colaboraba con Timbiriche desde la composición y la producción. Su postura no parte sólo de la cercanía profesional: el músico ha hablado antes de la estima que mantiene por la intérprete y de la dimensión que tuvo su lucha judicial.

Ante el video que Luis de Llano difundió como disculpa pública, Guiu sostuvo en una entrevista con Ventaneando que la cantante puede reaccionar como considere necesario.

PUBLICIDAD

El compositor no intenta hablar por ella ni anticipar el camino legal que seguirá, aunque sí expresó: “Tiene todo el derecho de sentirse como se siente. Tiene todo mi apoyo siempre”.

El compositor respalda a Sasha Sokol y pide respetar el tiempo de la cantante antes de considerar un reencuentro de la agrupación. (Facebook/ Memo Mendez Guiu)

Memo ya había hablado del caso a inicios de 2026, cuando valoró el alcance de la sentencia favorable a Sokol. Describió el resultado como “algo muy difícil, muy importante”, al considerar que podía ayudar a otras personas que decidan acudir a la justicia después de vivir violencia sexual durante su infancia.

Sasha, por su parte, sostiene que el mensaje del productor no corresponde con el texto aprobado por la justicia. También acusa que la grabación se hizo pública sin cumplir el mecanismo de revisión que, según su defensa, debía seguirse antes de divulgarla.

PUBLICIDAD

La disculpa de Luis de Llano abre un nuevo capítulo en el proceso

La sentencia civil contra Luis de Llano ya no está en discusión. El Juzgado 62 Civil de la Ciudad de México lo condenó por daño moral en mayo de 2023; la Séptima Sala Civil confirmó la resolución meses después y la SCJN negó su amparo el 25 de junio de 2025.

La resolución ordena medidas concretas: una disculpa pública , una indemnización, un curso especializado y la prohibición de mencionar a Sokol fuera de lo establecido por la autoridad.

De Llano difundió un video hace unos días y lo presentó como una disculpa. Reconoció responsabilidad civil por daño moral y ofreció su perdón a la cantante, aunque el mensaje utilizó términos jurídicos como “asimetría temporal” .

Para Sasha , esa grabación no cumplió. Ella sostiene que el texto aprobado debía reconocer que tenía 14 años , que no podía consentir una relación con un adulto , que existía una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices .

Su defensa también señaló que el productor debía entregar la grabación al juzgado antes de publicarla, para que la autoridad y la cantante pudieran revisarla.

Sasha Sokol descarta la validez de la disculpa de Luis de Llano por omitir la relación asimétrica y que ella tenía 14 años. (Redes sociales)

El productor ya había enfrentado dos arrestos administrativos de 15 horas por incumplimientos relacionados con la sentencia. Sasha anunció una estrategia penal, aunque hasta ahora no hay información pública sobre una carpeta de investigación abierta por este nuevo episodio.

El aniversario 45 de Timbiriche queda a la espera de Sasha

El posible reencuentro de Timbiriche aparece en medio de esa disputa. El grupo celebrará 45 años en 2027 y parte de sus seguidores espera una reunión de quienes marcaron sus distintas etapas.

PUBLICIDAD

Memo Méndez evitó alimentar expectativas. Al hablar de Sokol, considera que la cantante debe definir por sí misma cuándo quiere regresar: “Ella va a tener que tomar el tiempo necesario antes de que pueda salir y cantar y ser la artista que es”.

Sus palabras no cierran la puerta a una celebración, pero tampoco presentan el aniversario como una obligación. El compositor colocó por encima de cualquier espectáculo el proceso que vive Sasha, justo cuando su nombre vuelve a ocupar la conversación pública.

El compositor Memo Méndez Guiu antepone el proceso personal de Sasha Sokol a cualquier expectativa de reencuentro musical. (Foto AP/Isaac Garrido, Archivo)

Guiu también se pronunció contra la serie inspirada en la banda. Explicó que rechazó participar al considerar que la producción se alejaba de la historia musical de la agrupación.

PUBLICIDAD

Días después, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y la propia Sasha cuestionaron que la serie privilegiara un episodio doloroso sobre el recorrido musical que compartieron desde niños.

Así, a un año del aniversario, el reencuentro sigue siendo una posibilidad sin fecha ni integrantes confirmados. Memo Méndez Guiu no cierra la puerta, pero deja el reflector fuera del escenario: Sasha Sokol deberá decidir cuándo, cómo y si quiere volver a cantar bajo los reflectores.