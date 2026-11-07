México

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este viernes 6 de noviembre

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
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Los precios de los combustibles en Jalisco varían diariamente, por lo que resulta esencial consultar las tarifas diarias proporcionadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer los valores máximos y mínimos actuales de la gasolina, el gasóleo y el diésel por litro. Estos son los precios de los principales carburantes en Jalisco de este viernes 6 de noviembre de 2026.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Jalisco

Este viernes, la gasolina magna se ubica en un promedio de 23.985pesos por litro.

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En cambio, la gasolina premium se vende en un promedio de 29.368 pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.088pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

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Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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