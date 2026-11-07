EEUU aprueba venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

UH-60M, mejor conocido como Black Hawk. Crédito: Defensa

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Este 6 de noviembre se confirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta militar al Gobierno de México por mil 75 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado de la Oficina de Asuntos Político-Militares de aquél país.

El documento, identificado como la comunicación número 26-104, notificó al Congreso estadounidense la operación, que contempló 11 helicópteros UH-60M Black Hawk y un paquete extenso de equipo militar asociado.

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La solicitud partió del propio Gobierno mexicano y buscó modernizar la flota de helicópteros del país mediante la consolidación de tipos de aeronaves y la ampliación de la flota existente de UH-60M.

El comunicado del Departamento de Estado señaló que la venta propuesta respaldaría los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer a un aliado considerado una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en América del Norte.

El contratista principal designado para el proyecto fue Sikorsky, empresa de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut.

La operación se encuentra en fase de autorización y aún no se concretó. El Gobierno de Estados Unidos indicó que, por el momento, desconocía la existencia de algún acuerdo de compensación comercial vinculado a la venta, y precisó que ese tipo de arreglos, en caso de existir, se definiría durante las negociaciones directas entre el comprador -México- y el contratista.

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