México

Victoria Ruffo reacciona a los rumores que vinculan a José Eduardo en investigación contra Vadhir Derbez por presunta violación

El caso se sumaría a un proceso penal interpuesto en abril de 2026 contra el cantante, por el cual obtuvo un amparo

Tres fotografías contiguas de José Eduardo Derbez, Vadhir Derbez con una barra negra sobre los ojos y Victoria Ruffo
Victoria Ruffo pidió a los medios no involucrar a su hijo José Eduardo Derbez en la polémica de Vadhir Derbez. (YouTube / Instagram)
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Dos procesos penales que enfrenta el cantante Vadhir Derbez por su presunta participación en dos casos de agresión sexual comienzan a impactar su entorno familiar.

Previo a una rueda de prensa convocada por la defensa legal de una nueva denunciante, información del caso fue dada a conocer en X, anteriormente Twitter.

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Según las filtraciones, José Eduardo Derbez, medio hermano de Vadhir, fue mencionado dentro de los testimonios de la nueva indagatoria.

Aunque dicha información no ha sido confirmada por la defensa legal de la víctima y por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la mención también centró la atención pública sobre el actor y su entorno.

La noche del viernes, Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez, rompió el silencio sobre las versiones extraoficiales que involucran a su hijo.

Imagen dividida: a la izquierda, Vadhir Derbez con gorra y cadena, mirando hacia abajo. A la derecha, Victoria Ruffo de perfil, con pelo oscuro y chaqueta
Victoria Ruffro reaccionó a la denuncia contra Vadhir Derbez por supuesta agresión sexual. (Instagram)

Victoria Ruffo: “Claro que me preocupa mi hijo”

A su llegada a un teatro en la capital mexicana, Ruffo indicó que no se involucraría en el tema. No obstante, reconoció que el caso la afectaba: “Es un tema difícil, pero está cerrado para mí, no voy a comentar nada”, respondió.

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Al ser cuestionada sobre las versiones que ubican a José Eduardo como un posible testigo, pidió a los reporteros hacer esos cuestionamientos a su hijo.

No obstante, admitió sentirse preocupada por un escenario con repercusiones legales para el histrión: “Claro que me preocupa mi hijo, pero lo más seguro es que todo esté bien”.

Dos hombres posan frente a una torre; uno viste gorra negra y el otro, con una barra negra en los ojos, lleva un abrigo oscuro
Reportes difundidos en X, mencionan a José Eduardo Derbez en una nueva investigación contra Vadhir Derbez. (Instagram)

Vadhir Derbez ha evadido 7 intentos de la FGJCDMX para comparecer

El viernes 6 de noviembre, la FGJCDMX confirmó que la orden de aprehensión girada contra el actor por el delito de violación quedó sin efectos, luego de que obtuvo un amparo.

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“La investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para judicializar el caso y continúa avanzando conforme a derecho. Como parte de este procedimiento, la Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación. Sin embargo, derivado de un juicio de amparo promovido por el investigado, dicha orden quedó sin efectos, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido”, indicó la FGJCDMX.

Tres meses antes, cuando la denuncia fue del dominio público, Vadhir Derbez informó sobre la resolución en el programa De Primera Mano.

El cantante aseguró que la obtención del recurso legal representaba un avance en su defensa. Asimismo, afirmó que los jueces detectaron irregularidades durante el procedimiento.

Derbez aseveró que detrás del caso existía un intento de extorsión. “No quiero dar mucho detalle de qué más hay de pruebas y no, pero sí mis abogados han seguido haciendo investigaciones y hemos encontrado cosas superchuecas y de hecho creo que hay hasta medios que fueron a investigar por su lado y que también encontraron cosas, o sea, hay suficientes pruebas para ver que esto está armadísimo y que es una babosada”.

Adrián Regino, del despacho Vega Mac Gregor Arellano, aclaró en Ventaneando que su caso era paralelo a la denuncia interpuesta en abril.

Sin precisar detalles sobre la nueva denuncia, afirmó que la FGJCDMX tenía los elementos necesarios para darle seguimiento al caso, al tiempo que precisó que la rueda de prensa que habían convocado no tenía la finalidad de mediatizar la investigación.

¿Qué se sabe de la nueva denuncia contra Vadhir Derbez?

Adrián Regino indicó que, por el momento, estaba impedido para revelar detalles sobre el caso. No obstante, destacó que la fiscalía capitalina contaba con los elementos necesarios para darle seguimiento a la denuncia.

Respecto al primer proceso, Vadhir Derbez y su defensa legal confirmaron que la denuncia fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Capturas de pantalla de un noticiero muestran a Vadhir Derbez, su abogado y una presentadora de televisión, junto a un documento con texto resaltado sobre una acusación
Derbez y su defensa legal niegan rotundamente las acusaciones de presunta agresión sexual. (Imagen Televisión: YouTUbe)

Según la información disponible sobre el expediente, una modelo de 19 años acusó al actor de una presunta agresión sexual ocurrida durante la grabación de un video musical en Coyoacán.

Derbez negó los señalamientos y sostuvo que contaba con elementos para demostrar que la acusación es falsa. Su defensa también afirmó que recibió exigencias económicas para impedir la difusión de la denuncia.

El caso derivó en una investigación interna en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Carla Rodríguez Saldaña, entonces agente del Ministerio Público en el área de Delitos Sexuales, fue separada de sus funciones y suspendida.

La medida se tomó luego de que la defensa del actor presuntamente tuvo acceso a información confidencial de la carpeta de investigación. Reportes atribuidos al periodista Carlos Jiménez señalan que la funcionaria es investigada por la posible entrega o venta de datos del expediente.

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