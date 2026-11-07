Tras más de 50 años de espera, Claudia Sheinbaum inaugura el puente Rizo de Oro en Chiapas: “Una deuda histórica salvada”

Claudia Sheinbaum

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el puente Rizo de Oro en Chiapas, una obra que conecta a comunidades de la Frailesca y la Sierra Mariscal tras décadas de traslados en chalán sobre el embalse de la presa La Angostura. Durante el acto, un representante de habitantes de La Concordia definió el proyecto como una respuesta parcial a una demanda acumulada durante años: “Una deuda histórica que en parte queda saldada”.

La nueva conexión une Rizo de Oro con Zaragoza, La Concordia con Chicomuselo, y alcanza a diez municipios y 21 comunidades. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes estima que la obra beneficiará a más de 300 mil habitantes de la región.

PUBLICIDAD

Con la apertura del puente y la conexión con el puente La Concordia, inaugurado en 2024, el recorrido por la ruta estatal 230 puede reducirse de seis horas y media a cuatro horas. El cálculo oficial plantea un ahorro de hasta dos horas y media para quienes viajan entre Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa.

El puente sustituye trayectos condicionados por el clima y las embarcaciones

Antes de la obra, habitantes de localidades de ambos lados del embalse dependían de pequeñas embarcaciones conocidas como chalanes. Los cruces estaban sujetos a la disponibilidad de las lanchas y a las condiciones del clima, lo que complicaba el traslado de personas, vehículos, mercancías y pacientes que requerían atención médica.

PUBLICIDAD

En el video presentado durante el evento, pobladores relataron que la espera podía superar una hora solo para abordar el chalán. En temporada de lluvias, la navegación se suspendía y algunos trayectos entre Chicomuselo y La Concordia podían extenderse hasta tres o cuatro horas.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo que la obra reducirá el trayecto entre Chicomuselo y Tuxtla Gutiérrez. Según su estimación, un viaje que superaba las cinco horas podrá realizarse en alrededor de dos horas y media.

La vía también busca facilitar el traslado de cosechas y la movilidad comercial entre la Sierra Mariscal y la Frailesca. El proyecto se presenta como una alternativa terrestre para una región cuya comunicación estuvo marcada por los recorridos alrededor de la presa y los cruces por agua.

PUBLICIDAD

La presa La Angostura modificó las rutas entre comunidades

La construcción de la presa La Angostura, en la década de 1970, alteró la comunicación entre poblados de la zona. La inundación obligó a habitantes de La Concordia a abandonar el antiguo asentamiento y separó rutas utilizadas por familias y productores de las regiones serrana y frailescana.

Ante la falta de un paso carretero, habitantes de la zona recurrieron durante años a balsas y embarcaciones para cruzar el embalse. En el acto, autoridades y pobladores coincidieron en que el puente Rizo de Oro responde a una exigencia planteada durante más de medio siglo.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, afirmó que se trata de una obra “esperada por más de cincuenta años”. También señaló que la estructura busca cerrar “un tiempo de aislamiento, de largas distancias, de desigualdad”.

PUBLICIDAD

El puente tiene 408 metros de longitud, mientras que la intervención completa, con sus accesos carreteros, alcanza 2,1 kilómetros. La Secretaría de Infraestructura indicó que se trata de un puente de arco mixto de acero y concreto, una solución que combina ambos materiales para sostener la calzada vehicular.

La obra requirió 27 piezas de acero y generó 5.700 empleos

La construcción demandó una logística especial por la ubicación sobre el embalse. Parte de los equipos y materiales llegó a los frentes de obra mediante embarcaciones, mientras que el montaje del arco requirió torres provisionales de 93 metros y un sistema de cable vía.

El proyecto incluyó la colocación de 27 dovelas de acero, piezas que conforman el arco principal de la estructura. De acuerdo con los datos expuestos en el evento, el conjunto de esas piezas suma 2.666 toneladas y algunas de ellas alcanzaron un peso cercano a las 100 toneladas.

PUBLICIDAD

La obra generó 5.700 empleos y fue ejecutada en poco más de dos años, según el secretario. Antes de su apertura, la estructura fue sometida a pruebas de carga estáticas y dinámicas con la participación del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Mexicano del Transporte.

La dependencia federal prevé instalar instrumentos para medir deformaciones, aceleraciones y cargas en tiempo real. El objetivo es monitorear el comportamiento de la estructura durante su operación y definir futuras labores de mantenimiento.

La Concordia pidió un segundo puente para recuperar su antigua ruta

La inauguración también dejó una petición pendiente. Ramiro Ruiz Espinoza, presidente del grupo Amigo de La Concordia, dijo que el nuevo paso atiende parte de las necesidades de la región, pero pidió construir otro puente en el paraje conocido como Boquerón.

PUBLICIDAD

“Una deuda histórica que en parte queda saldada. Digo en parte porque queda pendiente que nos devuelva nuestro viejo camino de los concordeños”, expresó Ruiz Espinoza ante la presidenta.

El representante sostuvo que esa conexión permitiría recuperar la distancia que La Concordia tenía con Tuxtla Gutiérrez antes de la construcción de la presa. Añadió que existe un anteproyecto elaborado durante el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez para construir el paso en una zona más angosta del embalse.

La petición quedó planteada durante la inauguración del puente Rizo de Oro, una obra que modifica la movilidad entre la Frailesca y la Sierra Mariscal, mientras comunidades de La Concordia mantienen la exigencia de una segunda conexión carretera.

PUBLICIDAD