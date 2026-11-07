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México ante la ONU: presume avances en salario y baja de homicidios, pero no aclara protección a periodistas y defensores

El gobierno de México presentó ante la ONU su balance de derechos económico, sociales y culturales

México presenta ante la ONU su balance de derechos sociales
México presenta ante la ONU su balance de derechos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU concluyó el examen del séptimo informe periódico de México sin que la delegación mexicana ofreciera una respuesta puntual sobre la protección a periodistas y defensores ambientales, pese a que el organismo expresó estar “profundamente preocupado” por los asesinatos, desapariciones y ataques registrados contra este sector.

La delegación, en cambio, centró su respuesta en el crecimiento del salario mínimo y en la reducción de homicidios a nivel nacional.

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La delegación mexicana, encabezada por la embajadora Francisca E. Méndez Escobar, reportó que entre 2018 y 2026 el salario mínimo mensual registró un crecimiento nominal de 256.5% y que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en ese periodo.

En materia de seguridad, la delegación afirmó que en los últimos dos años los homicidios disminuyeron 52% y la tasa de delitos de alto impacto, 36%, al tiempo que aseguró que el Estado “abordaba las causas profundas del crimen organizado”.

Frente a estas cifras, el experto Ludovic Hennebel, líder del Grupo de Trabajo para México dentro del Comité, había planteado directamente si se habían adoptado normas para proteger a los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como a quienes buscan a familiares desaparecidos, ante los informes de asesinatos y ataques contra este grupo.

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La respuesta de la delegación no abordó casos concretos ni resultados de investigaciones: se limitó a señalar que 2 mil 300 defensores de derechos humanos se habían beneficiado de programas de protección del Estado, de los cuales 400 eran defensores ambientales, y que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se había sumado al órgano rector del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.

El contraste entre cifras generales y preguntas puntuales se repitió en el tema de la brecha salarial de género.

La experta Karla Lemus de Vásquez, también miembro del Grupo de Trabajo para México, señaló que entre 2018 y 2022 la brecha salarial entre hombres y mujeres aumentó tanto en empleos calificados como no calificados, y preguntó qué medidas se habían implementado para evaluar la remuneración en empleos con altas tasas de ocupación femenina.

La delegación respondió que la ley laboral de 2024 reforzó el principio de igual salario por igual valor y que el aumento del salario mínimo redujo la brecha salarial de género hasta en 66% en las zonas donde los salarios eran más bajos, sin precisar datos sobre el periodo señalado por la experta.

En sus observaciones finales, Hennebel reconoció que México cuenta con “un marco institucional y normativo ambicioso en materia de derechos humanos”, pero advirtió que el Estado debe reducir la brecha entre las normas adoptadas y la realidad sobre el terreno.

El experto hizo un llamado a México para que combata la discriminación, prevenga las violaciones de derechos humanos, brinde apoyo a las personas vulnerables y garantice recursos efectivos.

Méndez Escobar, por su parte, afirmó en sus observaciones finales que México está comprometido con la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos ambientales, y reconoció que, pese a los avances logrados en los últimos años, el Estado continúa enfrentando desafíos.

Señaló que las observaciones finales del Comité brindarán una valiosa orientación al Estado parte en sus esfuerzos por avanzar en esta materia.

Preeti Saran, presidenta del Comité, agradeció a la delegación el diálogo sostenido durante la sesión y anunció que, a partir de este intercambio, el organismo elaborará observaciones finales que incluirán tres recomendaciones prioritarias para su aplicación en los próximos dos años. Saran instó al Estado parte a prestar especial atención a estas recomendaciones.

La delegación de México estuvo integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

El examen se realizó en el marco del octogésimo período de sesiones del Comité, que se extiende hasta el 13 de noviembre de 2026.

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