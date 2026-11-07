¿Qué tan limpio está tu microondas? La UNAM advierte sobre las bacterias que pueden vivir en su interior

Una persona con guante de nitrilo toma una muestra con un hisopo del interior de un microondas durante un control de higiene en una cocina de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El horno de microondas se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en hogares y oficinas debido a su practicidad para calentar alimentos. Aunque durante años se creyó que la radiación que produce impedía la presencia de microorganismos en su interior, una investigación científica demostró que estos aparatos pueden albergar distintas comunidades bacterianas.

Dentro de un estudio, publicado en 2024 en la revista Frontiers in Microbiology, se identificaron bacterias en microondas de uso doméstico, espacios compartidos y laboratorios, lo que abrió nuevas preguntas sobre las condiciones de higiene de estos dispositivos.

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Al respecto, la doctora María del Rosario Morales Espinosa, jefa del Laboratorio de Genómica Bacteriana de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que la presencia de estos microorganismos no representa necesariamente un peligro para la salud, pero destacó que los hallazgos permiten reflexionar sobre la importancia de retirar los restos de comida y limpiarlo periódicamente.

¿Cuáles son las bacterias que se encuentran dentro de los microondas?

Para conocer qué microorganismos pueden habitar en estos aparatos, un equipo de científicos españoles examinó 30 hornos de microondas distribuidos en tres entornos: diez domésticos, diez de uso compartido y diez instalados en laboratorios. Mediante técnicas de cultivo y secuenciación genética, obtuvieron 101 aislamientos bacterianos.

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Entre los principales grupos identificados se encontraron:

Proteobacteria.

Firmicutes.

Actinobacteria.

Bacteroidetes.

Estos filos agrupan bacterias que pueden encontrarse en diferentes ambientes, incluidos los alimentos, las superficies y la piel humana.

Los investigadores observaron que los microorganismos presentes en los dispositivos domésticos tenían similitudes con los que habitan en otras superficies de las cocinas. En contraste, los equipos de laboratorio mostraron una mayor presencia de grupos capaces de tolerar condiciones adversas, como las temperaturas elevadas y la desecación.

Morales Espinosa explicó que la contaminación de los microondas de hogares y oficinas puede relacionarse con las salpicaduras de comida durante el calentamiento, ya que cuando los recipientes permanecen destapados, los restos pueden dispersarse por el interior del aparato y convertirse en una fuente de nutrientes para las bacterias, especialmente si no se retiran después de cada uso.

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Un estudio científico expone la persistencia de bacterias en hornos de microondas y detalla las pautas necesarias para desinfectar el electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué las microondas no eliminan todas las bacterias?

La presencia de microorganismos en estos electrodomésticos desmiente la idea de que su interior permanece esterilizado por la radiación que utilizan para calentar los alimentos. Aunque el calor puede destruir numerosas bacterias cuando se alcanzan temperaturas suficientes, esto no garantiza que todas las superficies del aparato reciban el mismo nivel de exposición.

La especialista señaló que estos organismos tienen una gran capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, desde temperaturas muy bajas hasta ambientes extremadamente calientes.

También explicó que algunas desarrollan mecanismos de respuesta ante situaciones de estrés, un fenómeno que en microbiología puede describirse como memoria bacteriana. Este proceso no equivale a la memoria humana, sino que se relaciona con la manera en que una exposición previa influye en sus respuestas posteriores.

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Así puedes limpiar el microondas para evitar la acumulación de bacterias

Aunque la presencia de bacterias representa un riesgo bajo, la acumulación de residuos orgánicos puede favorecer su proliferación. Por ello, los especialistas recomiendan mantener una rutina de limpieza y retirar las salpicaduras después de calentar alguna comida.

Daniel Torrent, uno de los autores del estudio, sugirió utilizar una solución de lejía diluida o algún desinfectante comercial para limpiar periódicamente estos aparatos. Por su parte, Morales Espinosa señaló que el método más sencillo consiste en emplear agua y jabón para trastes.

La académica recomendó realizar la limpieza al finalizar el día y prestar atención a las siguientes partes:

El interior del electrodoméstico.

La cara interna de la puerta.

El plato giratorio.

Después de lavar las superficies con una esponja o estropajo limpio, es importante retirar la humedad con un trapo seco o toallas de cocina y permitir que el aparato se ventile antes de cerrarlo.

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Estas indicaciones coinciden con las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que aconseja utilizar agua y detergente suave, evitar materiales abrasivos y seguir las instrucciones del fabricante.