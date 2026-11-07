Madre de ‘El Cromo’ vuelve a prisión: la acusan de asesinar a exdirector del Cobao en Oaxaca

1. Asunción S. T., alias ‘Na Shio Terán’, fue reaprehendida al abandonar el penal de San Francisco Tanivet, en Oaxaca, por su probable participación en el asesinato de un exdirector del Cobao. (Redes sociales)

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La libertad de Asunción S. T., conocida como ‘Na Shio Terán’ y señalada como madre de Iván V. S., alias ‘El Cromo’, duró apenas unas horas, luego de que agentes investigadores la reaprehendieran al abandonar el Centro Penitenciario de San Francisco Tanivet, en Oaxaca, por su probable participación en el asesinato de un exalcalde y director del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao).

La mujer había permanecido 927 días privada de la libertad por delitos contra la salud. Sin embargo, el viernes 6 de noviembre, cuando se disponía a salir del centro penitenciario ubicado en los Valles Centrales, agentes ministeriales ejecutaron una nueva orden de aprehensión en su contra.

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El mandato judicial está relacionado con el homicidio de Ricardo E. M., quien fue presidente municipal de San Pedro Tapanatepec y posteriormente se desempeñó como director del plantel 09 del Cobao, ubicado en esa localidad de la región del Istmo de Tehuantepec.

Tras su recaptura, Asunción S. T. fue trasladada nuevamente ante las autoridades judiciales, donde deberá enfrentar la investigación por homicidio calificado. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) busca establecer su probable responsabilidad en el crimen ocurrido el 30 de mayo de 2023.

¿De qué acusan a la madre de ‘El Cromo’?

El asesinato de Ricardo E. M. ocurrió en el barrio Cantarranas de San Pedro Tapanatepec, cuando el exfuncionario educativo fue atacado con disparos de arma de fuego.

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La madre de ‘El Cromo’ permaneció 927 días en prisión por delitos contra la salud antes de ser reaprehendida por un homicidio cometido en San Pedro Tapanatepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información publicada por medios locales sobre la investigación ministerial, la víctima se encontraba junto a un automóvil Volkswagen Jetta, estacionado sobre la calle Paulino B. Carrasco, cuando presuntamente se encontró con Asunción S. T.

Los testimonios incorporados a la investigación señalan que la mujer habría conversado con el exalcalde y posteriormente sacado un arma de fuego para dispararle. Ricardo E. M. murió en el lugar.

A partir de las diligencias realizadas por la Vicefiscalía Regional del Istmo, las autoridades reunieron elementos que permitieron identificar a la mujer como probable responsable y solicitar una nueva orden de aprehensión.

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El mandato judicial corresponde a la causa penal 503/2026, por el delito de homicidio calificado.

La investigación también contempla el contexto en el que ocurrió el ataque, pues el asesinato del exdirector del Cobao se registró en una región donde se han documentado agresiones contra funcionarios y representantes políticos.

Iván V. S., alias ‘El Cromo’, fue detenido en Guadalajara el 14 de octubre de 2026 y trasladado al penal del Altiplano. Su madre enfrenta una nueva orden de aprehensión por homicidio. (Cortesía)

¿Por qué había estado presa durante 927 días?

La primera detención de Asunción S. T. ocurrió en abril de 2024, cuando agentes de investigación la localizaron en la Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza.

En aquella ocasión, la Fiscalía de Oaxaca la identificó como un objetivo prioritario dentro de las investigaciones relacionadas con una célula delictiva que operaba en la región del Istmo de Tehuantepec. Su captura estuvo relacionada con delitos contra la salud.

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Desde entonces permaneció recluida en el penal femenil de San Francisco Tanivet, hasta que cumplió 927 días privada de la libertad y obtuvo su salida el 6 de noviembre de 2026.

No obstante, las autoridades ya contaban con una nueva orden judicial en su contra por el asesinato de Ricardo E. M., por lo que fue detenida nuevamente antes de abandonar las instalaciones penitenciarias.

Esta vez, la investigación no está relacionada directamente con los delitos contra la salud que motivaron su primera captura, sino con un homicidio ocurrido tres años antes en San Pedro Tapanatepec.

El Cromo es líder de la célula delictiva de Los Cromos, ligada con el CJNG. (Cortesía)

‘El Cromo’ y las investigaciones contra Los Cromos en Oaxaca

El nombre de Asunción S. T. también adquirió relevancia por su parentesco con Iván V. S., alias ‘El Cromo’, señalado como presunto dirigente de Los Cromos, una organización criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en el Istmo de Tehuantepec.

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Iván fue detenido el 14 de octubre de 2026 en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo de autoridades federales. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

El 22 de octubre, un juez lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. También le impuso prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de la República lo identificó como posible integrante de una organización criminal relacionada con homicidios, extorsiones, cobro de piso, secuestros y tráfico de drogas y armas.

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La captura de ‘El Cromo’ formó parte de las acciones de seguridad emprendidas contra estructuras delictivas que operan en el Istmo, particularmente en municipios como Juchitán de Zaragoza.

Con la nueva aprehensión de su madre, las autoridades oaxaqueñas mantienen abiertas investigaciones por distintos hechos delictivos relacionados con personas de ese entorno familiar. Sin embargo, el caso de Asunción S. T. deberá resolverse de manera independiente, a partir de las pruebas que presente el Ministerio Público.

La mujer permanece bajo custodia mientras un juez determina su situación jurídica. Hasta que exista una sentencia condenatoria, debe prevalecer su presunción de inocencia.