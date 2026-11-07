México

Ángela Aguilar usa “Ella baila sola” para celebrar que Pepe Aguilar ya adoptó a Nodal en la familia

Tras compartir escenario en Aguascalientes, la intérprete mostró una fotografía del patriarca dando un beso al sonorense

angela aguilar -México- 7 noviembre
(Instagram)
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Ángela Aguilar regresa a los escenarios junto a Pepe Aguilar y Christian Nodal durante el Festival Cultural de Calaveras 2026 en Aguascalientes, donde interpreta Qué agonía, comparte besos con su esposo y celebra en redes la cercanía entre el cantante sonorense y su familia política.

La presentación ocurre la noche de este viernes 6 de noviembre en la megavelaria de la Isla San Marcos, como parte del espectáculo Sinfónico hasta los Huesos. El concierto reúne a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Christian Nodal y Josi Cuén.

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La aparición de Ángela Aguilar llama la atención porque la cantante vuelve a compartir escenario con su padre y con Nodal. La intérprete se suma a una noche en la que la música regional mexicana reúne distintos estilos, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el Mariachi Zacatecano.

Angela Aguilar y Christian Nodal -México- 30 mayo
(IG /lamexicomonumental)

Ángela Aguilar canta “Qué agonía” durante el concierto en Aguascalientes

Uno de los momentos que circula en redes sociales muestra a Ángela Aguilar sobre el escenario junto a Pepe Aguilar. Padre e hija interpretan “Qué agonía”, tema que ambos han cantado en distintos conciertos de la dinastía.

La presentación también deja imágenes de la pareja durante el show. Ángela Aguilar y Christian Nodal se dan besos frente al público y comparten momentos de cercanía desde el escenario, mientras familiares y músicos participan en el espectáculo.

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El concierto forma parte del Festival Cultural de Calaveras 2026, que se desarrolla del 30 de octubre al 8 de noviembre en Aguascalientes. La presentación comienza a las 21:00 horas y se convierte en uno de los encuentros musicales de la programación por las celebraciones de Día de Muertos.

La intérprete de Dime cómo quieres aparece sonriente junto a Nodal durante varios fragmentos difundidos por asistentes. Las muestras de afecto llegan después de que ambos han mantenido su relación bajo atención pública desde que confirmaron su matrimonio en julio de 2024.

Angela Aguilar y Christian Nodal -México- 30 mayo
(IG /lamexicomonumental)

Ángela Aguilar celebra en Instagram que Pepe Aguilar ya “adoptó” a Christian Nodal

Después del concierto, Ángela Aguilar comparte una historia en Instagram que refuerza la cercanía entre Nodal y Pepe Aguilar. En la imagen se observa al intérprete de “Por mujeres como tú” besar la cabeza de su yerno.

La cantante acompaña la publicación con corazones y con un fragmento de Ella baila sola, canción de Peso Pluma y Eslabón Armado. La parte elegida dice: “Te dije voy a conquistar a tu familia”.

christian nodal y pepe aguilar -México- 7 noviembre
(Instagram)

La selección musical desata comentarios entre sus seguidores, quienes interpretan la historia como una celebración de la relación que Christian Nodal ha construido con los Aguilar.

Ángela no agrega texto adicional, pero los corazones y el verso apuntan a la complicidad que muestra la familia.

El mensaje surge después de que Nodal también usó sus historias de Instagram para agradecer el recibimiento de Pepe Aguilar. El cantante sonorense publica una fotografía junto a su suegro y escribe: “No sé cómo separar el cariño de la admiración”.

En el mismo mensaje, Nodal reconoce el concierto ofrecido en Aguascalientes. “¡Qué showazo y qué público tan chingón tienes aquí en Aguascalientes!”, expresa el intérprete tras participar en el espectáculo.

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