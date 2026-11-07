FGR asegura tres vehículos ‘monstruo’ en rancho de Acatic, Jalisco: así descubrieron la bodega

La FGR aseguró tres vehículos con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque durante un cateo en una bodega cercana al rancho Las Mariposas, en Acatic, Jalisco. (X @FGRMexico)

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La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tres vehículos con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en el municipio de Acatic, Jalisco, en las inmediaciones del rancho Las Mariposas.

El operativo se llevó a cabo luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detectaran varios automotores al interior de una bodega durante recorridos de seguridad y vigilancia. El hallazgo derivó en una investigación federal que permitió obtener una orden judicial para intervenir la propiedad.

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De acuerdo con el comunicado 786/26 de la FGR, los militares observaron los vehículos desde el exterior del inmueble, por lo que elaboraron un Informe Policial Homologado (IPH) y notificaron los hechos al Ministerio Público de la Federación (MPF).

A partir de ese reporte, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco inició las diligencias correspondientes y solicitó a un juez de Control autorización para ejecutar un cateo en el predio.

Una vez concedida la orden judicial, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ingresaron al inmueble y realizaron el aseguramiento de las unidades.

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Elementos de la Policía Federal Ministerial ingresaron al inmueble luego de que militares detectaran varios vehículos durante recorridos de vigilancia. (X @FGRMexico)

¿Qué vehículos encontró la FGR en el rancho Las Mariposas?

Durante la intervención, las autoridades federales localizaron cinco unidades en total: tres vehículos equipados con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque.

Los primeros corresponden a los automotores conocidos popularmente como vehículos ‘monstruo’, utilizados por integrantes de organizaciones criminales para enfrentar a corporaciones de seguridad o a grupos rivales.

Estas unidades suelen ser modificadas mediante la instalación de estructuras metálicas y placas de acero que funcionan como protección contra impactos de armas de fuego. Dependiendo de sus características, también pueden contar con modificaciones en la carrocería y adaptaciones para facilitar su utilización durante enfrentamientos.

El aseguramiento en Acatic se suma a otros decomisos de vehículos con características similares realizados por autoridades federales en distintas entidades del país.

La FGR informó que tanto el inmueble como los automotores quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer su procedencia y determinar si fueron utilizados para actividades delictivas.

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Los llamados vehículos ‘monstruo’ son automotores modificados con estructuras metálicas y blindaje artesanal, utilizados por organizaciones criminales en enfrentamientos. (X @FGRMexico)

La dependencia señaló que la carpeta de investigación contempla posibles delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de aquellos que puedan resultar de las diligencias.

Hasta el momento, la institución no informó sobre personas detenidas durante el cateo ni identificó a los propietarios de las unidades o del inmueble intervenido.

FGR también aseguró vehículos ‘monstruo’ en Sinaloa

El decomiso realizado en Acatic ocurre después de otro aseguramiento de vehículos con blindaje artesanal en el estado de Sinaloa.

A principios de octubre de 2026, elementos federales localizaron cinco unidades de este tipo durante un cateo en un inmueble utilizado como bodega en la colonia San Fernando, en el municipio de Guasave.

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La investigación también comenzó a partir de recorridos de vigilancia realizados por elementos de la Defensa, quienes observaron desde el exterior de un predio abierto diversos objetos y vehículos, entre ellos un cargador con cartuchos para arma de fuego.

Después de dar aviso al Ministerio Público Federal, las autoridades mantuvieron el inmueble bajo resguardo militar mientras se obtenía la autorización judicial para ingresar.

Durante el cateo, agentes de la FGR aseguraron cinco vehículos con blindaje artesanal, además de cargadores y cartuchos para armas de fuego.

Los llamados ‘monstruos’ son utilizados por diferentes organizaciones criminales en enfrentamientos y operaciones relacionadas con el control territorial. Su fabricación implica modificaciones a vehículos convencionales para incorporar blindaje metálico, lo que incrementa su peso y resistencia frente a disparos.

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Aunque la presencia de estos automotores no permite identificar por sí sola a la organización criminal a la que pertenecen, su aseguramiento forma parte de las investigaciones de las autoridades para establecer su procedencia y posible utilización.

En el caso de Acatic, la FGR no atribuyó los vehículos a un grupo delictivo en particular. La investigación permanece abierta para determinar quiénes eran sus propietarios y si las unidades estaban relacionadas con actividades ilícitas.