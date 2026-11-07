México

FGR asegura tres vehículos ‘monstruo’ en rancho de Acatic, Jalisco: así descubrieron la bodega

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detectaron los automotores durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones del rancho Las Mariposas; la FGR obtuvo una orden judicial para catear el inmueble

La FGR aseguró tres vehículos con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque durante un cateo en una bodega cercana al rancho Las Mariposas, en Acatic, Jalisco. (X @FGRMexico)
La FGR aseguró tres vehículos con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque durante un cateo en una bodega cercana al rancho Las Mariposas, en Acatic, Jalisco. (X @FGRMexico)
Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tres vehículos con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en el municipio de Acatic, Jalisco, en las inmediaciones del rancho Las Mariposas.

El operativo se llevó a cabo luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detectaran varios automotores al interior de una bodega durante recorridos de seguridad y vigilancia. El hallazgo derivó en una investigación federal que permitió obtener una orden judicial para intervenir la propiedad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado 786/26 de la FGR, los militares observaron los vehículos desde el exterior del inmueble, por lo que elaboraron un Informe Policial Homologado (IPH) y notificaron los hechos al Ministerio Público de la Federación (MPF).

A partir de ese reporte, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco inició las diligencias correspondientes y solicitó a un juez de Control autorización para ejecutar un cateo en el predio.

Una vez concedida la orden judicial, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ingresaron al inmueble y realizaron el aseguramiento de las unidades.

PUBLICIDAD

Elementos de la Policía Federal Ministerial ingresaron al inmueble luego de que militares detectaran varios vehículos durante recorridos de vigilancia. (X @FGRMexico)
Elementos de la Policía Federal Ministerial ingresaron al inmueble luego de que militares detectaran varios vehículos durante recorridos de vigilancia. (X @FGRMexico)

¿Qué vehículos encontró la FGR en el rancho Las Mariposas?

Durante la intervención, las autoridades federales localizaron cinco unidades en total: tres vehículos equipados con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque.

Los primeros corresponden a los automotores conocidos popularmente como vehículos ‘monstruo’, utilizados por integrantes de organizaciones criminales para enfrentar a corporaciones de seguridad o a grupos rivales.

Estas unidades suelen ser modificadas mediante la instalación de estructuras metálicas y placas de acero que funcionan como protección contra impactos de armas de fuego. Dependiendo de sus características, también pueden contar con modificaciones en la carrocería y adaptaciones para facilitar su utilización durante enfrentamientos.

El aseguramiento en Acatic se suma a otros decomisos de vehículos con características similares realizados por autoridades federales en distintas entidades del país.

La FGR informó que tanto el inmueble como los automotores quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer su procedencia y determinar si fueron utilizados para actividades delictivas.

Los llamados vehículos ‘monstruo’ son automotores modificados con estructuras metálicas y blindaje artesanal, utilizados por organizaciones criminales en enfrentamientos. (X @FGRMexico)
Los llamados vehículos ‘monstruo’ son automotores modificados con estructuras metálicas y blindaje artesanal, utilizados por organizaciones criminales en enfrentamientos. (X @FGRMexico)

La dependencia señaló que la carpeta de investigación contempla posibles delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de aquellos que puedan resultar de las diligencias.

Hasta el momento, la institución no informó sobre personas detenidas durante el cateo ni identificó a los propietarios de las unidades o del inmueble intervenido.

FGR también aseguró vehículos ‘monstruo’ en Sinaloa

El decomiso realizado en Acatic ocurre después de otro aseguramiento de vehículos con blindaje artesanal en el estado de Sinaloa.

A principios de octubre de 2026, elementos federales localizaron cinco unidades de este tipo durante un cateo en un inmueble utilizado como bodega en la colonia San Fernando, en el municipio de Guasave.

La investigación también comenzó a partir de recorridos de vigilancia realizados por elementos de la Defensa, quienes observaron desde el exterior de un predio abierto diversos objetos y vehículos, entre ellos un cargador con cartuchos para arma de fuego.

Después de dar aviso al Ministerio Público Federal, las autoridades mantuvieron el inmueble bajo resguardo militar mientras se obtenía la autorización judicial para ingresar.

Durante el cateo, agentes de la FGR aseguraron cinco vehículos con blindaje artesanal, además de cargadores y cartuchos para armas de fuego.

Los llamados ‘monstruos’ son utilizados por diferentes organizaciones criminales en enfrentamientos y operaciones relacionadas con el control territorial. Su fabricación implica modificaciones a vehículos convencionales para incorporar blindaje metálico, lo que incrementa su peso y resistencia frente a disparos.

Aunque la presencia de estos automotores no permite identificar por sí sola a la organización criminal a la que pertenecen, su aseguramiento forma parte de las investigaciones de las autoridades para establecer su procedencia y posible utilización.

En el caso de Acatic, la FGR no atribuyó los vehículos a un grupo delictivo en particular. La investigación permanece abierta para determinar quiénes eran sus propietarios y si las unidades estaban relacionadas con actividades ilícitas.

Temas Relacionados

FGRJaliscoAcaticrancho Las Mariposasvehículos monstruoblindaje artesanalSecretaría de la Defensa NacionalEjército Mexicanocateonarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El movimiento sísmico se produjo a las 08:38 horas, a una distancia de 67 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 141.1 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: se restablece circulación en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: se restablece circulación en Paseo de la Reforma

Frente frío y lluvias en México: estados con alerta del SMN este sábado 7 de noviembre

El organismo advirtió que los aguaceros podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar inundaciones en zonas bajas, encharcamientos y deslaves

Frente frío y lluvias en México: estados con alerta del SMN este sábado 7 de noviembre

Ángela Aguilar usa “Ella baila sola” para celebrar que Pepe Aguilar ya adoptó a Nodal en la familia

Tras compartir escenario en Aguascalientes, la intérprete mostró una fotografía del patriarca dando un beso al sonorense

Ángela Aguilar usa “Ella baila sola” para celebrar que Pepe Aguilar ya adoptó a Nodal en la familia

Hugo Aguilar ofrece diálogo a trabajadores del Poder Judicial en paro por examen de desempeño y pide una evaluación no punitiva

El presidente de la Corte se reunió con diversas comisiones de los sindicatos para escuchar sus necesidades

Hugo Aguilar ofrece diálogo a trabajadores del Poder Judicial en paro por examen de desempeño y pide una evaluación no punitiva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez Luis Benítez busca evitar la extradición a EEUU: niega haber recibido 2 millones de dólares para liberar a socio de Ryan Wedding

Juez Luis Benítez busca evitar la extradición a EEUU: niega haber recibido 2 millones de dólares para liberar a socio de Ryan Wedding

Quién es la exregidora detenida en Veracruz a quien relacionan con el crimen organizado

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre

Atacan con armas de alto poder a patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

ENTRETENIMIENTO

Captan a Danna en Conciliación y Arbitraje de CDMX: así reaccionó al ser cuestionada

Captan a Danna en Conciliación y Arbitraje de CDMX: así reaccionó al ser cuestionada

Festivales Ultra México e Hipnosis 2026 llegan hoy 7 de noviembre a CDMX: horarios, cartel por escenario y cómo llegar

Ángela Aguilar usa “Ella baila sola” para celebrar que Pepe Aguilar ya adoptó a Nodal en la familia

Qué hacer hoy sábado 7 de noviembre en CDMX: agenda de actividades y conciertos por alcaldía

Profeco emite alerta de fraude en la venta de boletos para el concierto de Kanye West en México

DEPORTES

Aleco Irarragorri presume su cábala a Ángel de Oro y Niebla Roja del CMLL previo al triunfo de Santos Laguna sobre el Atlante

Aleco Irarragorri presume su cábala a Ángel de Oro y Niebla Roja del CMLL previo al triunfo de Santos Laguna sobre el Atlante

Agenda deportiva hoy sábado 7 de noviembre: Liga MX, Mexicanos en Europa y actividad tricolor en los JJOO de Dakar 2026

Scarlett Camberos humilla a Chivas con festejo al estilo Cuauhtémoc Blanco tras goleada del América en el Clásico Nacional

Bandido vence a Soberano Jr. en la Arena México, pero termina sin máscara tras una brutal batalla en la Arena México del CMLL

Toluca vs Monterrey: a qué hora y dónde ver hoy en vivo la lucha por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026