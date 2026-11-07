El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

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Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco conforman un territorio unido por dinámicas agrarias ancestrales, pueblos originarios de arraigo milenario y un suelo de conservación fundamental para la viabilidad hídrica de la Ciudad de México.

Esta condición de reserva ecológica convive con la compleja realidad de la periferia capitalina. Su colindancia con diversos municipios del Estado de México y la interconexión de sus redes vecinales hacen necesario abordar la seguridad desde una perspectiva metropolitana.

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Las características geográficas de estas demarcaciones plantean desafíos compartidos en materia de protección civil y prevención del delito. Sus accesos intrincados, parajes aislados y condiciones de vulnerabilidad operativa evidencian que las respuestas individuales son insuficientes ante problemáticas que trascienden los límites territoriales.

Frente a este escenario, surge la oportunidad de conformar un cinturón de seguridad interalcaldías, una estrategia de coordinación político-operativa para fortalecer las capacidades institucionales de las demarcaciones encabezadas por Berenice Hernández, Alain Martínez —encargado del despacho ante la licencia de Octavio Rivero— y Circe Camacho.

Esta alianza busca articular la infraestructura disponible, optimizar los recursos materiales y establecer mecanismos sistemáticos para el intercambio de información de inteligencia. Se trata de una visión de coordinación impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que coloca a las periferias en el centro de la agenda de seguridad.

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Un bloque de actuación conjunta permitiría atender con mayor eficacia las dinámicas delictivas y, al mismo tiempo, agilizar la respuesta ante urgencias médicas, emergencias urbanas y siniestros forestales, mediante protocolos de auxilio mutuo previamente establecidos.

Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco buscan fortalecer la seguridad metropolitana mediante una estrategia de coordinación y vigilancia conjunta

El despliegue de esta estrategia cuenta con el respaldo de las herramientas del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). Actualmente, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco cuentan con 13 mil 458 cámaras de videovigilancia, lo que representa un incremento de 84% respecto de 2024.

Esta semana, durante una reunión de trabajo con la alcaldesa Berenice Hernández, se abrió la posibilidad de analizar la conformación de este esfuerzo de coordinación interalcaldías.

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La estrategia de seguridad perimetral cobra mayor relevancia al considerar la dimensión territorial de estas demarcaciones. En conjunto, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco abarcan 433.5 kilómetros cuadrados, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una superficie equivalente a prácticamente 30% del territorio de la Ciudad de México.

En este entorno de áreas verdes y zonas lacustres, las tres alcaldías comparten límites territoriales y mantienen flujos constantes de población, condiciones que hacen indispensable una estrategia de vigilancia y prevención articulada.

Consolidar un cinturón de seguridad permitiría convertir las fronteras administrativas en puntos de coordinación y contención, con el propósito de fortalecer la prevención del delito, mejorar la capacidad de respuesta institucional y contribuir a la tranquilidad de sus comunidades.

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