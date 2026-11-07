México

Alfredo Adame defiende a Vadhir Derbez ante nueva denuncia por presunto abuso sexual

Autoridades capitalinas continúan las diligencias de una carpeta relacionada con hechos denunciados

El actor arriba nuevamente al reality para ser uno de los panelistas de esta edición.
El actor arriba nuevamente al reality para ser uno de los panelistas de esta edición. (Zurisaddai González | Infobae México)
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Alfredo Adame sale en defensa de Vadhir Derbez ante la reciente denuncia en su contra y sostiene que el actor es una persona “decente, educada” a la que, desde su perspectiva, buscan involucrar por su fama y por pertenecer a una familia con recursos económicos.

El actor fue cuestionado sobre la investigación que mantiene abierta la Fiscalía CDMX por una denuncia de violación contra Vadhir “N”. En ese momento, también le plantearon versiones extraoficiales otro caso.

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¿Qué dijo Alfredo Adame?

Adame dijo conocer a Vadhir Derbez y expresó una opinión favorable sobre él. Sus declaraciones se dan mientras la fiscalía capitalina mantiene diligencias abiertas y sin que exista una sentencia judicial contra el cantante y actor.

“Vadhir yo lo conozco. Es un tipo con una honorabilidad, además. Es un cuate decente, educado y se quieren colgar de él”, afirmó Alfredo Adame durante el encuentro con reporteros.

El actor no ofreció elementos sobre las indagatorias ni dijo tener acceso a las carpetas de investigación. Sus comentarios se limitaron a su percepción personal sobre Vadhir Derbez y a las versiones que le fueron presentadas durante la entrevista.

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Alfredo Adame dice que buscan “colgarse” de Vadhir Derbez

Alfredo Adame fue cuestionado por reporteros acerca de la información que circula sobre una presunta denuncia adicional contra Vadhir Derbez. La versión, según lo expuesto en el encuentro, señalaría hechos relacionados con una menor de edad.

Ante la pregunta, Adame respondió: “Se quieren colgar. Sí, sí”.

Un reportero le recordó que no sería la primera ocasión en que el actor enfrenta señalamientos de esa naturaleza. Adame respondió que el primer caso no ha sido comprobado y anticipó que podrían aparecer más acusaciones.

Tres fotografías contiguas de José Eduardo Derbez, Vadhir Derbez con una barra negra sobre los ojos y Victoria Ruffo
Victoria Ruffo pidió a los medios no involucrar a su hijo José Eduardo Derbez fuera de la polémica que involucra a Vadhir Derbez. (YouTube / Instagram)

“Sería la segunda vez. La primera no se lo han comprobado. Y bueno, viene la segunda y al rato va a salir otra”, declaró Alfredo Adame.

El también conductor atribuyó los señalamientos a la exposición pública de Vadhir Derbez y a su pertenencia a la familia encabezada por Eugenio Derbez. “Es un muchacho guapo, buen actor, que puede protagonizar y todo, y pues lo que quieren es...”, expresó antes de ser interrumpido.

Cuando le preguntaron si el apellido Derbez y los recursos económicos de la familia podrían influir en este tipo de versiones, Adame respondió que sí. “Dicen: ‘Tiene lana, tiene lana el papá y el papá lo va a ayudar’, y todo ese rollo”, sostuvo.

El actor agregó que, desde su punto de vista, existen personas que buscan obtener dinero a partir de figuras conocidas.

Esa afirmación corresponde a la opinión de Adame y no ha sido acreditada por autoridad judicial alguna dentro de las investigaciones relacionadas con Vadhir Derbez.

La Fiscalía CDMX mantiene abierta una investigación contra Vadhir Derbez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México precisó el 6 de noviembre de 2026 que mantiene abierta una investigación contra Vadhir “N” por una denuncia de violación vinculada con hechos presuntamente ocurridos en la alcaldía Coyoacán.

La dependencia informó que reunió datos de prueba para buscar la judicialización del caso. También señaló que obtuvo una orden de aprehensión contra el actor, aunque esta quedó sin efectos después de un juicio de amparo promovido por el investigado.

Vadhir Derbez poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Vadhir Derbez poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

La resolución no cierra la carpeta ni extingue las diligencias. La Fiscalía CDMX explicó que Vadhir Derbez puede enfrentar el procedimiento en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de que sea detenido.

En su tarjeta informativa, la institución indicó que realizó al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos. Hasta el momento de la comunicación oficial, la fiscalía señaló que no había logrado concretar la notificación.

La dependencia también expuso que Vadhir Derbez y sus abogados han manifestado de manera pública su disposición a colaborar. Aun así, indicó que el investigado no ha comparecido ante la autoridad ministerial.

La Fiscalía CDMX subrayó que el amparo concedido no implica que la indagatoria haya concluido ni que el investigado quede exento de presentarse ante una autoridad judicial. Cada persona involucrada en un procedimiento debe ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia firme.

La investigación de la fiscalía capitalina debe diferenciarse de otra denuncia mencionada públicamente por representantes legales de una presunta víctima.

Victoria y Gaby Ruffo reaccionan

Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez, ya fue consultada sobre los rumores. La actriz evitó abundar en las versiones y manifestó preocupación por su hijo, aunque pidió que las preguntas sobre una posible intervención suya fueran dirigidas a él.

“Claro que me preocupa mi hijo, pero lo más seguro es que todo esté bien”, dijo Victoria Ruffo.

Gaby Ruffo, hermana de Victoria, también pidió esperar pruebas y evitar conclusiones anticipadas. La actriz señaló que desconocía las versiones y que un asunto de esa gravedad requiere información comprobable antes de emitir una postura definitiva.

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