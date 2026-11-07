Festivales Ultra México e Hipnosis 2026 llegan hoy 7 de noviembre a CDMX: horarios, cartel por escenario y cómo llegar

Dos recintos para espectáculos aparecen junto a los emblemas gráficos de los festivales de música Hipnosis y Ultra. (Composición: X/ @miseleccionmx y https://www.quarrystudios.com.mx/)

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Ultra México vuelve a la capital este sábado 7 de noviembre tras ocho años de ausencia en el país, con sede en la Explanada del Estadio Banorte (antes Azteca). El mismo día, Coyoacán recibe la novena edición del Festival Hipnosis, en Quarry Studios, con un cartel encabezado por Future Islands y Kim Gordon.

Los Dos festivales de música coinciden en el sur de la capital: Ultra México, con electrónica en el Estadio Banorte, y Hipnosis, con rock alternativo y psicodelia en Quarry Studios. Ambos cuentan con escenarios múltiples, horarios que se extienden hasta la madrugada y vías de acceso distintas, por lo que conviene planear el transporte con anticipación.

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Sara Landry Vía Ultra México /Historias Instagram

Ultra México: el regreso del festival al país

Ultra Music Festival anuncia su esperado regreso a México tras ocho años con dos fechas en el Estadio Banorte en noviembre de 2026

El festival se instala en la Explanada del Estadio Banorte, ubicada en Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. La cita se extiende durante dos jornadas, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, y marca el regreso de Ultra a territorio mexicano después de ocho años sin celebrarse en el país.

El recinto cuenta con tres escenarios donde se reparten los distintos exponentes de la música electrónica. Cada día tiene su propio cartel de cierre, con artistas que se presentan únicamente en una de las dos fechas.

Cartel y horarios del sábado 7

El cartel del festival Ultra México detalla la programación y los horarios de las presentaciones por escenario en el Estadio Banorte. (Ultra México/Instagram)

Para la primera jornada, el cartel incluye a Hardwell, Steve Angello, Boris Brejcha, ARTBAT, Maddix, Le Twins, Bautista, Sara Landry, Kobosil, Klangkuenstler, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Mariana BO, Kassie, Vision V, Olly James, Marlo, Giuseppe Ottaviani, Laura Van Dam, Zaa, Nathia Kate y Ramiro Puente.

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En el Main Stage, los horarios publicados por el festival son los siguientes:

Bautista: 4:00 pm

Le Twins: 5:05 pm

Maddix: 6:10 pm

ARTBAT: 7:45 pm

Boris Brejcha: 9:20 pm

Steve Angello: 10:55 pm

Hardwell: 12:30 am

Hardwell cierra así la primera jornada del festival, ya entrada la madrugada del domingo. El resto de los horarios, correspondientes a los escenarios secundarios, se publicó en las redes sociales oficiales de Ultra México.

Cartel y horarios del domingo 8

El cronograma oficial de Ultra México detalla los horarios de los artistas en los tres escenarios para el domingo 8 de noviembre en el Estadio Banorte. (Ultra México/Instagram)

La segunda jornada reúne a Armin van Buuren, Alesso, Afrojack, Subtronics, Levity, HALŌ, Anunnakis, Michael BM, Crystal, Eric Prydz, CamelPhat, Miss Monique, Colyn B2B Innellea, Emiliano Demarco, Pato Shoucair, Mira Mira, Bashkka, 0.Bee B2B Tomas Station, Isabella, Garret David, David Triana, Sandro Blanchi y Metrika.

Los horarios del Main Stage para el domingo, según el festival, son:

Crystal: 4:00 pm

Michael BM: 4:45 pm

Anunnakis: 5:30 pm

HALŌ: 6:35 pm

Levity: 7:40 pm

Subtronics: 8:45 pm

Afrojack: 9:50 pm

Alesso: 11:10 pm

Armin van Buuren: 12:30 am

Al igual que el sábado, Armin van Buuren cierra el festival ya en la madrugada del lunes.

Mapa, acceso y objetos permitidos en Ultra México

El recinto cuenta con un mapa de distribución de los tres escenarios, publicado por la organización en sus redes sociales, pensado para que el público pueda trasladarse entre uno y otro durante la jornada.

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Entre los objetos permitidos para ingresar al festival se encuentran las mochilas de hidratación sin líquido. En cambio, no se permite el ingreso con cámaras profesionales, alimentos y bebidas, mochilas grandes, paraguas o sombrillas, sillas, aerosoles, perfumes, armas ni pirotecnia.

Los pases para ambas jornadas se pueden adquirir a través del sitio oficial del festival, donde se ofrecen modalidades de acceso general y VIP para el abono de los dos días.

Festival Hipnosis: la novena edición en Quarry Studios

Quarry Studios, el lugar donde se llevaran a cabo los partidos. (Instagram @KingsLeagueAmericas)

A diferencia de la edición 2025, que se extendió durante dos días, este año Hipnosis se concentra en una sola jornada: el sábado 7 de noviembre, en Quarry Studios, ubicado en Boulevard Gransur 100, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán.

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El cartel de esta edición reúne a 12 proyectos: Future Islands, Kim Gordon, Sunn O))), Melvins, Connan Mockasin, The Lemon Twigs, Jonathan Bree, Levitation Room, Wine Lips, YHWH Nailgun, Laboratorios Moreno y Fontän.

Entre los nombres destacados figura Kim Gordon, exintegrante de Sonic Youth, además de la propuesta de synth pop de Future Islands, el drone doom de Sunn O))) y el sludge metal de Melvins.

Horarios por escenario en Hipnosis

El cartel del Festival Hipnosis 2026 anuncia su programación musical para el 7 de noviembre en los Quarry Studios de la Ciudad de México. (Feverup.com)

El festival se desarrolla en dos escenarios que se alternan a lo largo del día, con la música en marcha desde las 2:50 pm hasta pasada la medianoche.

En el Escenario 1 se presentan:

The Lemon Twigs: 3:30 a 4:30 pm

Levitation Room: 5:10 a 6:10 pm

Connan Mockasin: 6:50 a 7:50 pm

Kim Gordon: 8:30 a 9:30 pm

Future Islands: 10:10 a 11:10 pm

Sunn O))): 11:50 pm a 12:50 am

En el Escenario 2, el orden es el siguiente:

Fontän: 2:50 a 3:40 pm

Laboratorios Moreno: 4:20 a 5:10 pm

Wine Lips: 6:00 a 6:50 pm

YHWH Nailgun: 7:40 a 8:30 pm

Jonathan Bree: 9:30 a 10:30 pm

Melvins: 11:10 pm a 12:10 am

Algunas presentaciones se empalman entre ambos escenarios, con encimes de diez minutos durante la tarde y de hasta veinte minutos hacia el final de la jornada, como ocurre entre Jonathan Bree y Future Islands, y entre Melvins y Sunn O))).

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Connan Mockasin, el artista que toca dos noches

Connan Mockasin se presenta tanto el viernes 6 como el sábado 7 en Quarry Studios. El viernes abrió el concierto de Mac DeMarco, que tuvo apertura de puertas a las 6:30 pm, con Mockasin en escena a las 7:45 pm y Mac DeMarco a las 9:15 pm. El sábado, dentro de Hipnosis, Mockasin vuelve a presentarse en el Escenario 1 a las 6:50 pm.

Los boletos de ambas noches se cruzan: el acceso VIP del festival del sábado incluye entrada general al concierto de Mac DeMarco del viernes, mientras que el VIP del concierto del viernes incluye entrada general al festival del sábado.

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Cómo llegar a cada sede

Al Estadio Banorte (Azteca) se puede llegar en transporte público combinando Metro y Tren Ligero. La ruta sugerida es tomar la Línea 2 del Metro hasta la estación Tasqueña y, desde ahí, transbordar al Tren Ligero con dirección a Xochimilco para descender en la estación Estadio Azteca, cercana al recinto.

Para quienes se trasladan en automóvil, las principales vialidades de acceso al Estadio Banorte son Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico Sur y Viaducto Tlalpan.

Quarry Studios, sede de Hipnosis, se ubica en Boulevard Gransur 100, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán, código postal 04700. No se especificaron indicaciones oficiales de transporte público ni de estacionamiento para este recinto.

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Boleteras y recomendaciones para Hipnosis

Los boletos para Hipnosis están disponibles a través de la plataforma Fever, por fases de venta. También pueden adquirirse sin cargos adicionales de forma presencial en la Tienda Foro Indie Rocks!, ubicada en Zacatecas 43, colonia Roma Norte, con atención de miércoles a domingo en horario de 2:00 a 9:00 pm.

El acceso VIP incluye zonas de descanso, baños premium, barras exclusivas y entrada general al concierto de Mac DeMarco del viernes 6 de noviembre. También existe la posibilidad de agregar ese concierto a determinados boletos generales, sujeto a disponibilidad según el lugar.

Entre las recomendaciones para asistir al festival se encuentran: revisar con anticipación los horarios de las bandas, llegar con tiempo antes de las presentaciones de interés, usar ropa y calzado cómodos, llevar una batería portátil y planear el regreso a casa, dado que el festival termina pasada la medianoche. El recinto contará además con una zona de comida, tiendas de mercancía oficial y otras activaciones. Tanto Hipnosis como el concierto de Mac DeMarco del viernes son eventos para todas las edades.

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