Navidad 2026 en CDMX y área metropolitana: cuándo serán los encendidos de árboles en plazas comerciales y quiénes estarán

Cuatro hombres con distintas vestimentas posan delante de un árbol de Navidad iluminado y adornado con esferas doradas y rojas. (Composición fotográfica/Infobae/Redes sociales)

Guardar

La temporada decembrina llega antes de lo habitual a la capital mexicana. El encendido de árboles navideños se extenderá hasta el 13 de noviembre en distintos centros comerciales de la Ciudad de México y el Estado de México, con entrada libre en la mayoría de las sedes.

Las celebraciones incluyen espectáculos temáticos inspirados en películas y personajes populares, además de la presencia de conductores e invitados especiales. Varias plazas ya realizaron su encendido entre el 5 y el 6 de noviembre, mientras que otras lo tienen programado para los próximos días.

PUBLICIDAD

Próximos encendidos en la capital y la zona metropolitana

Mundo E, en Naucalpan, Estado de México, a las 6:30 pm, con su tradicional encendido en la fuente interactiva del centro comercial (Foto: Cuartoscuro)

Los encendidos pendientes comienzan este sábado 7 de noviembre con dos sedes simultáneas: Forum Buenavista, sobre Eje 1 Norte-Mosqueta 259, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 7:00 pm, y Mundo E, en Naucalpan, Estado de México, a las 6:30 pm, con su tradicional encendido en la fuente interactiva del centro comercial.

La siguiente fecha será el miércoles 11 de noviembre, cuando Manacar, ubicado en Insurgentes Sur 1457, en Mixcoac, encienda su árbol a las 4:00 pm.

El jueves 12 de noviembre habrá dos encendidos: Encuentro Oceanía, sobre avenida Oceanía, colonia Moctezuma Segunda Sección, a las 4:00 pm, y Perisur, en Anillo Periférico Sur 4690, a las 7:00 pm.

PUBLICIDAD

El cierre de este calendario llegará el viernes 13 de noviembre, con dos eventos simultáneos: Galerías Insurgentes, en Parroquia 194, colonia Del Valle, a las 7:00 pm, y Galerías Plaza de las Estrellas, a las 4:00 pm.

Un cartel publicitario anuncia el evento de encendido del árbol con la participación de Pato Tello en Encuentro Oceanía para el jueves 12 de noviembre. (Encuentro Oceanía Instagram)

Encendidos de árboles navideños CDMX 2026

Mundo E

Fecha: sábado 7 de noviembre

Hora: 6:30 pm (18:30 horas)

Ubicación del evento: planta baja, fuente interactiva

Organiza: Mundo E by Frisa

Forum Buenavista

Fecha: sábado 7 de noviembre

Hora: 7:00 pm

Temática: experiencia inspirada en Jumanji

Dirección: Eje 1 Norte-Mosqueta 259, Buenavista, Cuauhtémoc

Manacar

Fecha: miércoles 11 de noviembre

Hora: 4:00 pm

Invitados: Yordi Rosado, Pato Tello, Eduardo Capetillo Jr., Sebastián Abarca

Detalle: regalos y actividades sorpresa para asistentes

Dirección: Insurgentes Sur 1457, Mixcoac

Encuentro Oceanía

Fecha: jueves 12 de noviembre

Hora: 4:00 pm

Invitados: Yordi Rosado, Pato Tello

Detalle: tributo a Lara Campos

Dirección: avenida Oceanía, colonia Moctezuma Segunda Sección

Perisur

Fecha: jueves 12 de noviembre

Hora: 7:00 pm

Temática: evento “Fantasía en el Granero”

Dirección: Anillo Periférico Sur 4690, Ampliación Pedregal de San Ángel

Galerías Insurgentes

Fecha: viernes 13 de noviembre

Hora: 7:00 pm

Temática: personajes de Peanuts (Snoopy y amigos)

Horario meet & greet: 16:30 a 18:00 horas

Dirección: Parroquia 194, colonia Del Valle

Requisito: registro previo (1 al 13 de noviembre), mayor de 18 años con identificación

Galerías Plaza de las Estrellas

Fecha: viernes 13 de noviembre

Hora: 4:00 pm

Motivo: 44 aniversario de la plaza

Padrino de ceremonia: Jojo Jorge Falcón

Conductor: Edoardo Narváez

Espectáculo musical: Hebert’s Show (“Luminaria de Oro”)

Dirección: Melchor Ocampo 193, colonia Verónica Anzures

Entrada libre, Plaza 1

Sin fecha confirmada de encendido 2026

Zócalo capitalino (sin anuncio del Gobierno de la Ciudad de México)

Antara Fashion Hall (Polanco)

Mítikah (Xoco)

Ciudad Satélite

Personajes y espectáculos temáticos por plaza

Un cartel promocional anuncia el encendido del árbol navideño en Galerías Plaza de las Estrellas de Ciudad de México con la participación del comediante Jo Jo Jorge Falcón. (Redes sociales )

Cada centro comercial diseñó una experiencia distinta para su encendido. Forum Buenavista llevará a la vida real el universo de la película Jumanji, tanto en la ambientación del árbol como en la experiencia general del recinto.

Perisur montará el evento “Fantasía en el Granero” para acompañar el encendido de su árbol. Galerías Insurgentes, por su parte, recibirá a los personajes de Peanuts, entre ellos Snoopy, con un espacio de fotografías para los asistentes.

PUBLICIDAD

Galerías Plaza de las Estrellas celebra 44 años

Un cartel promocional anuncia la presentación musical de Hebert's Show y el encendido del árbol de Navidad por el 44 aniversario de Galerías Plaza de las Estrellas en Ciudad de México. (Redes sociales )

Entre los encendidos confirmados para el 13 de noviembre destaca el de Galerías Plaza de las Estrellas, ubicada en Melchor Ocampo 193, colonia Verónica Anzures, a cinco minutos del Ángel de la Independencia.

La plaza realizará su “Encendido del Árbol de Navidad de las Estrellas” en el marco de su 44 aniversario. El evento está programado para las 4:00 pm en Plaza 1, con entrada libre.

Jojo Jorge Falcón fungirá como padrino de ceremonia, mientras que Edoardo Narváez será el conductor del evento. La cartelera también incluye la presentación del grupo Hebert’s Show, presentado como “Luminaria de Oro” de la celebración.

PUBLICIDAD

A diferencia de otros centros comerciales que optaron por personajes de películas o series, Galerías Plaza de las Estrellas construyó su encendido alrededor de un formato de espectáculo en vivo, ligado a su aniversario número 44.

Invitados especiales en Manacar y Encuentro Oceanía

Yordi Rosado en entrevista por su libro Quiúbole con... la adultez (Néstor Hernández/Infobae)

Dos de los próximos encendidos incorporaron figuras del entretenimiento a su programa. En Manacar se anunció la presencia de Yordi Rosado y Pato Tello, acompañados por Eduardo Capetillo Jr. y Sebastián Abarca.

El evento contempla regalos para los asistentes y actividades sorpresa, además del encendido oficial programado para las 4:00 pm del miércoles 11 de noviembre.

En Encuentro Oceanía, Yordi Rosado y Pato Tello repetirán presencia el jueves 12 de noviembre. El programa de esa sede incluye, además, un tributo a Lara Campos.

PUBLICIDAD

Registro obligatorio para los encuentros con personajes

No todos los encendidos pendientes permiten el acceso libre a las actividades de fotografía con personajes. Galerías Insurgentes exige un registro previo para participar en el encuentro con Peanuts.

El meet & greet se desarrollará de 16:30 a 18:00 horas, antes del encendido oficial. El registro, limitado a personas mayores de 18 años con identificación oficial, estuvo disponible del 1 al 13 de noviembre en el Módulo de Atención y Servicio de la plaza.

Plazas sin fecha confirmada de encendido

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha oficial para el encendido del árbol ni para la instalación de la decoración navideña en el Zócalo capitalino.

PUBLICIDAD

Tampoco hay fecha confirmada de un evento de encendido formal en Antara Fashion Hall, Mítikah o Ciudad Satélite, centros comerciales que suelen instalar su ambientación navideña de forma gradual, sin una ceremonia específica como la de Reforma 222 o Parque Delta.

Se recomienda a los interesados en estas celebraciones estar pendientes de los anuncios que realicen el Gobierno de la Ciudad de México y cada plaza en las próximas semanas, ya que el resto de las sedes mencionadas ya cuentan con fecha y horario confirmados.

Encendidos que ya tuvieron lugar

Como contexto, la temporada de encendidos arrancó el jueves 5 de noviembre en Parque Las Antenas, a las 6:30 pm. Al día siguiente, viernes 6 de noviembre, se concentró la mayoría de los eventos iniciales.

PUBLICIDAD

Reforma 222, en la colonia Juárez, encendió su árbol a las 6:30 pm con el espectáculo “El reino del Cascanueces”. A la misma hora, Parque Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, recibió a los personajes de El Gato con Sombrero, con capacidad para hasta 200 fotografías.

También el viernes 6 de noviembre, Parque Delta, en la colonia Narvarte, encendió su árbol con la presencia del personaje de Shrek. A las 7:00 pm, Galerías Perinorte, en Cuautitlán Izcalli, ofreció un encuentro con los personajes de Bluey y Bingo, mientras que Galerías Coapa, en la colonia Residencial Acoxpa, realizó su encendido con la presencia del Grinch y dos horarios de encuentro fotográfico, de 16:30 a 17:00 y de 17:30 a 18:00 horas.

PUBLICIDAD