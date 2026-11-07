México

México busca recuperar terreno en la industria farmacéutica y reducir su dependencia de importaciones

La expectativa es que el proyecto genere un impacto económico de al menos 30 mil millones de pesos entre 2027 y 2030, al considerar otras inversiones previstas

Cajas de cartón blanco y azul con blísteres de pastillas blancas sobresaliendo, alineadas sobre una cinta transportadora metálica.
Industria farmacéutica en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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México busca fortalecer su industria farmacéutica y petroquímica mediante un incremento de hasta cuatro veces en la producción nacional de materias primas y principios activos durante los próximos cinco años. La estrategia pretende reducir la dependencia de proveedores extranjeros y consolidar nuevas capacidades para desarrollar medicamentos, tratamientos y dispositivos médicos en el país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard anunció esta meta al presentar inversiones por 245 millones de dólares destinadas a impulsar la innovación médica en la Ciudad de México, puntualizando que los recursos se distribuirán entre la expansión de la empresa mexicana Avant Santé y la creación de un centro de medicina predictiva del Tecnológico de Monterrey.

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Los proyectos forman parte del Distrito Tlalpan, una iniciativa del Gobierno capitalino y el Tecnológico de Monterrey que busca vincular hospitales, universidades y compañías para trasladar los descubrimientos científicos hacia las pruebas clínicas y su comercialización. Además de fortalecer la investigación, el plan pretende generar nuevas oportunidades económicas y disminuir la necesidad de importar insumos estratégicos.

México busca producir hasta cuatro veces más insumos farmacéuticos

Durante la presentación, el titular de la Secretaría de Economía explicó que uno de los principales objetivos de este estrategia consiste en aumentar la fabricación nacional de componentes utilizados por diversas industrias.

“La meta es, en los próximos 5 años, reducir esa dependencia y producir en México tres, cuatro veces más de lo que estamos produciendo hoy”, declaró el funcionario.

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Para alcanzar este propósito, señaló que será necesaria la coordinación entre las empresas de ambos sectores, además de impulsar el desarrollo de dispositivos médicos. Asimismo, la iniciativa busca disminuir las compras al extranjero de materias primas petroquímicas estratégicas y principios activos, sustancias responsables de generar los efectos terapéuticos de los medicamentos.

Marcelo Ebrard
Marcelo Ebrard

Avant Santé y Tecnológico de Monterrey invertirán 245 millones de dólares

Del monto anunciado, 225 millones de dólares corresponderán a la expansión de Avant Santé, mientras que los 20 millones restantes se destinarán al centro de medicina predictiva del Tecnológico de Monterrey.

La inversión de la compañía mexicana contempla tres componentes:

  • 50 millones de dólares: primera etapa del proyecto.
  • 75 millones de dólares: segunda fase de expansión.
  • 100 millones de dólares: recursos vinculados con empresas emergentes en etapa inicial.

Entre sus planes se encuentra instalar un centro de innovación y aceleración clínica, así como una unidad de suministros para ofrecer servicios de importación, exportación, etiquetado, almacenamiento y ensamblaje de equipos de laboratorio.

En una segunda fase incorporará diagnóstico molecular, genómica y análisis de muestras, también prevé integrar alrededor de seis compañías dedicadas a investigación y desarrollo de formulaciones, además de una unidad para fabricar insumos destinados a ensayos clínicos.

Distrito Tlalpan impulsa la investigación médica nacional

El centro del Tecnológico de Monterrey concentrará sus esfuerzos en identificar indicadores biológicos que permitan detectar oportunamente el cáncer de próstata y pulmón, también desarrollará investigaciones relacionadas con enfermedades neurodegenerativas y cardiometabólicas, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ebrard destacó que el Distrito Tlalpan podrá aprovechar una comunidad de aproximadamente 25 mil profesionales médicos y conectar sus conocimientos con empresas interesadas en desarrollar nuevos tratamientos.

La expectativa es que el proyecto genere un impacto económico de al menos 30 mil millones de pesos entre 2027 y 2030, al considerar otras inversiones previstas.

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