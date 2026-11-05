México

Progol de Media Semana: resultados ganadores del jueves 5 de noviembre

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados del sorteo Progol de Media Semana y reveló la lista de los ganadores

Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada jueves, la Lotería Nacional de México celebró el sorteo Progol Media Semana. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores del premio 820 de este jueves 5 de noviembre de 2026.Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Progol de Media Semana

Sorteo: 820.

Combinación ganadora: V V L L L V V V L.

¿Cómo se juega Progol de Media Semana?

¿No sabes como jugar Progol de Media Semana? Aquí te decimos como participar y ganar. (Lotería Nacional)
¿No sabes como jugar Progol de Media Semana? Aquí te decimos como participar y ganar. (Lotería Nacional)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos de la siguiente manera: si gana local, hay empate o gana visita.

El boleto de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

PUBLICIDAD

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Progol Media Semana MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El Lic”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

Sigue las noticias más destacadas sobre seguridad y narcotráfico en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El Lic”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

Receta de tinga de jamaica: la opción ideal y llena de sabor para vegetarianos y dietas baja en calorías

Esta versión vegetariana de los tradicional tinga de pollo es ligera y perfecta para rellenar tortillas, tostadas o tacos

Receta de tinga de jamaica: la opción ideal y llena de sabor para vegetarianos y dietas baja en calorías

La UNAM se pronuncia por accidente de estudiante en la FES Aragón

Las autoridades escolares activaron los protocolos correspondientes para atender la emergencia, también se brindó atención psicológica a los involucrados

La UNAM se pronuncia por accidente de estudiante en la FES Aragón

En 6 meses pasamos de dónde está Rocha Moya a dónde está Taddei: “machuchones” de la 4T no caen pese a señalamientos

Los escándalos de los políticos impulsados por Morena generan presión sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

En 6 meses pasamos de dónde está Rocha Moya a dónde está Taddei: “machuchones” de la 4T no caen pese a señalamientos

Diputados critican a titular de la CFE por los apagones e interrupciones de energía en el país

Emilia Calleja tuvo que afrontar señalamientos por el funcionamiento de la empresa eléctrica

Diputados critican a titular de la CFE por los apagones e interrupciones de energía en el país
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién era Edgar Aarón Vázquez, alias “El General”, el protector de Ryan Wedding sancionado por la OFAC y abatido en México

Quién era Edgar Aarón Vázquez, alias “El General”, el protector de Ryan Wedding sancionado por la OFAC y abatido en México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El Lic”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

Abaten a Edgar Aarón, alias “el Lic”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding

Cae “Doble TT” por el asesinato del dueño del Foxies Sport Bar en Puebla

“Z-40” y “Z-42″ tendrán juicio en EEUU hasta 2028: así será el proceso contra los exlíderes de Los Zetas

ENTRETENIMIENTO

Habrá concierto de ánime gratis en el Centro Histórico de la CDMX: cuándo y dónde será

Habrá concierto de ánime gratis en el Centro Histórico de la CDMX: cuándo y dónde será

El conmovedor mensaje de Mariana Ochoa a Luis Ernesto Franco por la pérdida de su hija Leila

Olga Sana confirma que recibirá quimioterapia tras someterse a una mastectomía: “La aventura continúa”

Mónica Castañeda sufre nueva pérdida familiar: muere su hermano a cinco meses del deceso de su hermana Norma

Feria del Pulque en Atizapán 2026: habrá curados, comida, artesanías y música con entrada libre

DEPORTES

Antonio Carlos Santos acusa a Miguel Zelada de estafar a exfutbolistas: “Un ídolo que cambió a ser un bandido”

Antonio Carlos Santos acusa a Miguel Zelada de estafar a exfutbolistas: “Un ídolo que cambió a ser un bandido”

Canelo Álvarez presume sus títulos mundiales tras despojar a Christian Mbilli en Arabia Saudita

Copa Oro 2027: así es el nuevo formato de Concacaf y en el que México buscará clasificarse

David Benavidez explica por qué quiere ver la revancha entre Canelo y Crawford: “Es la única otra pelea que quiero ver”

Así funcionará la nueva app de la Liga Mexicana de Beisbol con la que podrás pedir comida sin salir de tu asiento cuando acudas al estadio