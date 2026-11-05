Cae “Doble TT” por el asesinato del dueño del Foxies Sport Bar en Puebla

David Alejandro “N”, alias “Doble TT”, fue detenido por su probable participación en el homicidio de Abraham Ruiz Aguilar, dueño del Foxies Sport Bar. (X @FiscaliaPuebla)

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David Alejandro “N”, alias “Doble TT”, fue detenido por su probable participación en el homicidio de Abraham Ruiz Aguilar, propietario del centro nocturno Foxies Sport Bar & Men’s Club, quien fue asesinado a balazos cuando circulaba en un automóvil BMW blanco sobre Calzada Zavaleta, en Puebla capital.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó este jueves 5 de noviembre que cumplimentó una orden de aprehensión contra el presunto implicado, a quien señala por el delito de homicidio calificado. De acuerdo con las investigaciones, habría participado en el ataque armado junto con otro hombre.

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La detención fue realizada el 4 de noviembre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en inmediaciones de la avenida 25 Poniente y 29 Sur, en la colonia Santa Cruz Los Ángeles, en la ciudad de Puebla.

El asesinato de Abraham Ruiz Aguilar ocurrió el 18 de junio de 2026, cuando el empresario de 33 años se encontraba a bordo de su vehículo, acompañado por una mujer, en las inmediaciones de Calzada Zavaleta y la calle Santa Fe.

Así ocurrió el asesinato del dueño del Foxies Sport Bar

De acuerdo con los reportes sobre el ataque, Abraham Ruiz Aguilar circulaba en un BMW blanco por el tramo que conecta el bulevar Forjadores con la Recta a Cholula cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

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Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor y posteriormente escaparon del lugar. La acompañante de la víctima sufrió lesiones que no fueron consideradas de gravedad y solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

(Fiscalía de Puebla)

Cuando los paramédicos llegaron al sitio, encontraron al empresario en el asiento del conductor con múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía estatal acudió para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitieran esclarecer el homicidio.

Entre las líneas de investigación que trascendieron después del crimen se encontraba la posibilidad de que Abraham Ruiz hubiera recibido amenazas relacionadas con la operación de su negocio. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado que este haya sido el móvil del asesinato.

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¿Quién era Abraham Ruiz Aguilar, propietario del Foxies?

Abraham Ruiz Aguilar tenía 33 años y era originario de Córdoba, Veracruz, donde desarrolló negocios relacionados con el entretenimiento nocturno antes de establecerse en Puebla.

Era propietario del Foxies Sport Bar & Men’s Club, un establecimiento ubicado sobre la lateral de la Recta a Cholula, en la zona metropolitana de Puebla, dedicado al entretenimiento para adultos.

La imagen muestra a Abraham Ruiz, dueño de Foxies Men’s Club Puebla, asesinado a tiros la mañana del 18 de junio. (Facebook: Samantha Aguilar)

Su asesinato generó atención debido a las características del ataque: los agresores lo interceptaron mientras conducía y dispararon directamente contra él antes de escapar en una motocicleta.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía poblana, que reunió los elementos necesarios para identificar a uno de los presuntos participantes y solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

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“Doble TT” habría participado junto con otro hombre

En el boletín de prensa número 596, la Fiscalía de Puebla detalló que las investigaciones permitieron establecer la probable participación de David Alejandro “N”, alias “Doble TT”, quien presuntamente intervino en el ataque junto con otro sujeto.

Con los datos de prueba recabados, un juez de control de la Región Judicial Centro autorizó la orden de aprehensión por homicidio calificado.

Tras su captura, el detenido quedó sujeto al procedimiento judicial correspondiente, mientras la Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer integralmente el asesinato y determinar las responsabilidades penales de quienes participaron.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad o detención del segundo presunto agresor ni han establecido públicamente el móvil definitivo del crimen.

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