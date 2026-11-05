México

Cae “Doble TT” por el asesinato del dueño del Foxies Sport Bar en Puebla

David Alejandro “N”, alias “Doble TT”, fue detenido por su probable participación en el homicidio de Abraham Ruiz Aguilar, empresario originario de Córdoba, Veracruz, atacado cuando viajaba en un BMW blanco

David Alejandro “N”, alias “Doble TT”, fue detenido por su probable participación en el homicidio de Abraham Ruiz Aguilar, dueño del Foxies Sport Bar. (X @FiscaliaPuebla)
David Alejandro “N”, alias “Doble TT”, fue detenido por su probable participación en el homicidio de Abraham Ruiz Aguilar, dueño del Foxies Sport Bar. (X @FiscaliaPuebla)
Guardar

David Alejandro “N”, alias “Doble TT”, fue detenido por su probable participación en el homicidio de Abraham Ruiz Aguilar, propietario del centro nocturno Foxies Sport Bar & Men’s Club, quien fue asesinado a balazos cuando circulaba en un automóvil BMW blanco sobre Calzada Zavaleta, en Puebla capital.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó este jueves 5 de noviembre que cumplimentó una orden de aprehensión contra el presunto implicado, a quien señala por el delito de homicidio calificado. De acuerdo con las investigaciones, habría participado en el ataque armado junto con otro hombre.

PUBLICIDAD

La detención fue realizada el 4 de noviembre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en inmediaciones de la avenida 25 Poniente y 29 Sur, en la colonia Santa Cruz Los Ángeles, en la ciudad de Puebla.

El asesinato de Abraham Ruiz Aguilar ocurrió el 18 de junio de 2026, cuando el empresario de 33 años se encontraba a bordo de su vehículo, acompañado por una mujer, en las inmediaciones de Calzada Zavaleta y la calle Santa Fe.

Así ocurrió el asesinato del dueño del Foxies Sport Bar

De acuerdo con los reportes sobre el ataque, Abraham Ruiz Aguilar circulaba en un BMW blanco por el tramo que conecta el bulevar Forjadores con la Recta a Cholula cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

PUBLICIDAD

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor y posteriormente escaparon del lugar. La acompañante de la víctima sufrió lesiones que no fueron consideradas de gravedad y solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

(Fiscalía de Puebla)
(Fiscalía de Puebla)

Cuando los paramédicos llegaron al sitio, encontraron al empresario en el asiento del conductor con múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía estatal acudió para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitieran esclarecer el homicidio.

Entre las líneas de investigación que trascendieron después del crimen se encontraba la posibilidad de que Abraham Ruiz hubiera recibido amenazas relacionadas con la operación de su negocio. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado que este haya sido el móvil del asesinato.

¿Quién era Abraham Ruiz Aguilar, propietario del Foxies?

Abraham Ruiz Aguilar tenía 33 años y era originario de Córdoba, Veracruz, donde desarrolló negocios relacionados con el entretenimiento nocturno antes de establecerse en Puebla.

Era propietario del Foxies Sport Bar & Men’s Club, un establecimiento ubicado sobre la lateral de la Recta a Cholula, en la zona metropolitana de Puebla, dedicado al entretenimiento para adultos.

Primer plano de un hombre con cabello oscuro corto y barba, viste una camisa clara con cuello, mira al frente y sonríe ligeramente. Fondo claro y difuso
La imagen muestra a Abraham Ruiz, dueño de Foxies Men’s Club Puebla, asesinado a tiros la mañana del 18 de junio. (Facebook: Samantha Aguilar)

Su asesinato generó atención debido a las características del ataque: los agresores lo interceptaron mientras conducía y dispararon directamente contra él antes de escapar en una motocicleta.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía poblana, que reunió los elementos necesarios para identificar a uno de los presuntos participantes y solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

“Doble TT” habría participado junto con otro hombre

En el boletín de prensa número 596, la Fiscalía de Puebla detalló que las investigaciones permitieron establecer la probable participación de David Alejandro “N”, alias “Doble TT”, quien presuntamente intervino en el ataque junto con otro sujeto.

Con los datos de prueba recabados, un juez de control de la Región Judicial Centro autorizó la orden de aprehensión por homicidio calificado.

Tras su captura, el detenido quedó sujeto al procedimiento judicial correspondiente, mientras la Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer integralmente el asesinato y determinar las responsabilidades penales de quienes participaron.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad o detención del segundo presunto agresor ni han establecido públicamente el móvil definitivo del crimen.

Temas Relacionados

PueblaAbraham Ruiz AguilarFoxies Sport BarDoble TTDavid Alejandro Nhomicidioempresarionarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 5 de noviembre: se restablece circulación en Avenida Instituto Politécnico Nacional

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 5 de noviembre: se restablece circulación en Avenida Instituto Politécnico Nacional

Regidor de Morena fue asesinado tras acudir a tribunal para indagar proyecto inmobiliario que amenaza área verde en Cuernavaca

Exigía explicaciones sobre la empresa que busca crear un desarrollo inmobiliario y advertía que La Cazahuatera constituye el último reducto de selva baja caducifolia al norte de la capital morelense

Regidor de Morena fue asesinado tras acudir a tribunal para indagar proyecto inmobiliario que amenaza área verde en Cuernavaca

Violencia familiar, el principal delito en tribunales estatales de México: INEGI

El instituto indicó que este delito aumentó 7.8% respecto al 2024 y se ubicó por encima del narcomenudeo

Violencia familiar, el principal delito en tribunales estatales de México: INEGI

Alertan sobre riesgos para actriz de 13 años en rodaje de película sobre abuso sexual, piden a IMCINE establecer límites

El colectivo Brujas del Mar propuso una eventual suspensión preventiva de las escenas que involucran a la actriz menor de edad

Alertan sobre riesgos para actriz de 13 años en rodaje de película sobre abuso sexual, piden a IMCINE establecer límites

David Benavidez explica por qué quiere ver la revancha entre Canelo y Crawford: “Es la única otra pelea que quiero ver”

El “Monstruo Mexicano” comparó una eventual segunda función contra Crawford con la respuesta que Álvarez mostró ante Gennady Golovkin

David Benavidez explica por qué quiere ver la revancha entre Canelo y Crawford: “Es la única otra pelea que quiero ver”
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Z-40” y “Z-42″ tendrán juicio en EEUU hasta 2028: así será el proceso contra los exlíderes de Los Zetas

“Z-40” y “Z-42″ tendrán juicio en EEUU hasta 2028: así será el proceso contra los exlíderes de Los Zetas

Inés Gómez Mont pierde primer intento para salir de prisión migratoria en Florida: deberá buscar libertad bajo fianza

El día que cayó Tony Tormenta: así fue el operativo de la Marina que terminó con la vida del líder del Cártel del Golfo en Matamoros

George Hurtado huyó de una cárcel de EEUU y se refugió en México: así fue su captura en Jalisco

Detienen en Colombia a juez mexicano que liberó a socio de Ryan Wedding: EEUU lo acusa de recibir sobornos de 2mdd y pedirá su extradición

ENTRETENIMIENTO

Yordi Rosado habla de la entrevista con Luis de Llano y reconoce: “Aprendí a tener más responsabilidad”

Yordi Rosado habla de la entrevista con Luis de Llano y reconoce: “Aprendí a tener más responsabilidad”

Kenia Os acusa al Bogueto de filtrar su nueva canción “Chulalai” y él responde

Karely Ruiz confirma su regreso al boxeo con Supernova y explica por qué no volverá a Ring Royale

Denuncia contra película ‘Manos Negras’ acusa jornadas excesivas y falta de protocolos para menor durante rodaje

Yahir tendrá presentación en La Maraka el viernes 6 de noviembre en medio de problemas en las cuerdas vocales y fuertes críticas

DEPORTES

David Benavidez explica por qué quiere ver la revancha entre Canelo y Crawford: “Es la única otra pelea que quiero ver”

David Benavidez explica por qué quiere ver la revancha entre Canelo y Crawford: “Es la única otra pelea que quiero ver”

Así funcionará la nueva app de la Liga Mexicana de Beisbol con la que podrás pedir comida sin salir de tu asiento cuando acudas al estadio

GP de Brasil: cuándo, a qué hora y dónde ver a Checo Pérez en el circuito de Interlagos

Ex futbolista de Inglaterra le pide a Gilberto Mora fichar por el Liverpool y no por el Arsenal: exhibe las razones

Miguel Borja sorprende con otro golazo de chilena en el entrenamiento del América