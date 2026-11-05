Qué pasará con el hijo de María Alicia Delgado tras la muerte de la actriz: el padre estuvo ausente

La actriz tuvo a su hijo después de los 40 años. (Café el Dicho, Facebook / Sale el Sol, YouTube)

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La identidad del padre de Rafael, único hijo de María Alicia Delgado, sigue siendo desconocida tras la muerte de la actriz este 4 de noviembre de 2026 a los 77 años. La propia comediante relató en entrevistas que crio sola al joven, hoy de 28 años, debido a la ausencia del hombre durante el momento más crítico de su vida: el nacimiento prematuro y las complicaciones médicas que le dejaron una discapacidad auditiva.

Rafael nació en 1997 a los cinco meses y medio de gestación, con apenas 800 gramos de peso. Pasó tres meses en terapia intensiva, fue operado del corazón y desarrolló hipertensión pulmonar, condición que se trató con diuréticos y que terminó por afectarle el oído de forma irreversible, según contó la propia actriz a TVNotas en 2025.

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María Alicia Delgado recibió apoyo de Televisa para salvar a su hijo

Así fue la vez que María Alicia Delgado recordó cómo el “Tigre” Azcárraga ayudó a salvar a su hijo. (Especial Infobae)

En entrevista con Matilde Obregón, María Alicia Delgado describió el nacimiento de su hijo como “un milagro” y detalló el papel ausente del padre durante ese periodo:

“Es un milagro mi Rafa: nació de 800 gramos, bajó a 700, caímos en blandito gracias a Dios porque me pagaron todo en Televisa, lo atendió un gran médico. Entre todos le echaron ganas, lo pasé yo sola porque el papá estaba muy poco”.

Univisión aportó un matiz adicional sobre esa ausencia. Según el medio, fue gracias al apoyo de Emilio Azcárraga que Rafael recibió la mejor atención hospitalaria disponible, mientras que “el padre de Rafael ‘estaba y no estaba’”.

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Quién es el padre de Rafael, hijo de María Alicia Delgado: esto se sabe

María Alicia Delgado y su hijo Rafael

Pese a las múltiples entrevistas que María Alicia Delgado concedió a lo largo de los años sobre la salud de su hijo, nunca hizo pública la identidad del padre, es por ello que ese dato permanece desconocido hasta el momento y la actriz se limitó a señalar que el hombre estuvo ausente, sin dar más detalles sobre su nombre, ocupación o el vínculo que mantuvieron.

No existen registros públicos de algún reclamo legal de manutención ni de contacto posterior entre el padre y Rafael a lo largo de los 28 años del joven. La actriz, recordada por su papel como “La Abuelita” y “Alz”, asumió en solitario tanto los gastos médicos iniciales como la crianza posterior.

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Rafael se graduó en Diseño Gráfico

La preocupación por el bienestar de su hijo mantuvo a María Alicia Delgado activa frente a las cámaras hasta el final. En 2025 explicó que no podía retirarse porque Rafael, entonces de 28 años, estaba por terminar la carrera de Diseño Gráfico y necesitaba costear sus aparatos auditivos:

MÉXCO, D.F., 27SEPTIEMBRE2011.- La actríz Maria Alicia Delgado, es parte del elenco d ela obra de teatro "Que pasa en esta casa" comedia de enredos situada en los años 40s y que tiene como productor, director y actuacion a Carlos Ignacio. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

“Mi hijo ya tiene 28 y, gracias a Dios, está por terminar la carrera de Diseño Gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”.

En diferentes entrevistas, la actriz admitió que no mantenía del todo a su hijo, pues Rafael trabajaba toda la noche, hasta las 6 de la mañana, en una taquería. El joven también apoyaba a otros estudiantes con discapacidad auditiva dentro de su escuela y, en ocasiones, servía de traductor para su madre.

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Qué pasará con Rafael tras la muerte de María Alicia Delgado

Ante la ausencia del padre y la muerte de la madre, el futuro inmediato de Rafael quedó en manos del círculo cercano de la actriz. TVNotas reportó que Yodi Marcos, esposa del actor Carlos Bonavides y quien era cercana a ella, confirmó que el joven quedará bajo su cuidado a partir de ahora.

Yodi Marcos y Rafael, hijo de María Alicia Delgado

La propia Marcos explicó que María Alicia Delgado le hizo prometer, en algún momento antes de morir, que cuidaría de Rafael si algo llegaba a pasarle. En declaraciones retomadas durante el funeral, la amiga de la actriz relató:

“Su única preocupación hasta el día de hoy siempre fue su hijo Rafa y yo le hice la promesa de que voy a estar pendiente de él”.

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Yodi Marcos añadió que Rafael la considera una figura materna y que mantiene una relación cercana con Tadeo, hijo de ella y de Bonavides. “Rafa me ve como su mamá también”, explicó.

La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado posa durante una sesión de estudio sobre un fondo neutro.

Durante el funeral de la actriz, compañeros del medio artístico se acercaron también al joven para ofrecerle respaldo. Según relató Marcos, le dijeron: “Todos sabemos de ti y todos te queremos, porque tu mamá siempre nos habló de ti y cuentas con nosotros”.

Por el momento no se han revelado detalles formales sobre tutela legal, manutención económica ni los planes profesionales de Rafael tras la muerte de su madre, sin embargo, amigos cercanos a la actriz han expresado públicamente su apoyo para el joven.

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