Diputados critican a titular de la CFE por los apagones e interrupciones de energía en el país

La titular de la CFE fue criticada por diputados por los apagones en el país. Crédito: X/ @EmiliaCallejaA

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Este jueves, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, compareció ante la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Pese a que la CFE informó que los apagones e interrupciones de energía se han reducido, en San Lázaro, diputados –de oposición y oficialistas– le insistieron a la funcionaria que persisten las fallas en varias entidades del país, por lo que pidieron soluciones urgentes para garantizar la sostenibilidad de la red.

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Diputados critican a la titular de la CFE por los apagones en el país

De acuerdo con datos de la empresa eléctrica del Estado, de enero a agosto, los apagones e interrupciones de energía eléctrica se redujeron 10 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

“También hemos logrado reducir el tiempo promedio en el que restablecemos el suministro, que pasó de ser de 25 a siete horas, una mejora de 72 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado”, dijo Calleja Alor.

En el tercer trimestre de 2026, la CFE reportó pérdidas por más de 23 mil millones de pesos. Crédito: X/ @energiahoy

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Exigen soluciones a las interrupciones en la Huasteca de San Luis Potosí

Luego de lo expresado por la funcionaria, el diputado del PAN David Azuara Zúñiga exigió soluciones a las interrupciones en la Huasteca de San Luis Potosí, como Ciudad Valles, lo que afecta a las familias y las actividades económicas de la región.

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Mientras que la diputada de Morena Adriana Quiroz Gallegos destacó que en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León, persisten los apagones y cortes intermitentes que afectan hogares, comercios y servicios esenciales.

Asimismo, Antonio Lorenzo Castro Villarreal, legislador también de Morena, contó que en Saltillo, Coahuila, hay interrupción eléctrica en los pozos de agua que afectan el suministro del líquido en las viviendas y en la industria automotriz de la región.

CFE se enfoca en la península de Yucatán

Ante esta serie de señalamientos, Calleja Alor señaló que la península de Yucatán cuenta con un proyecto para ampliar la capacidad de transmisión eléctrica en el sureste del país, con el objetivo de atender el crecimiento turístico de Cancún y la Riviera Maya. La iniciativa beneficiará a 3.3 millones de habitantes y contempla una inversión de 31 mil 293 millones de pesos.

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Mientras que en respuesta a las fallas eléctricas en Nogales, la funcionaria sostuvo que no hay falta de energía en esa región, ya que las restricciones, en su mayoría, son de infraestructura.

“En esa zona el suministro depende de la subestación Santana, y tenemos tramos subterráneos donde hemos detectado que la capacidad está limitada y con alta dependencia de la subestación que nos han provocado sobrecargas.

“Los bajos niveles de voltaje lo tenemos identificado y la Secretaría de Energía nos instruyó realizar una obra de suministro para la zona”, agregó la directora de la CFE.

La CFE analiza los proyectos mixtos para la construcción de centrales eléctricas. Crédito: Energía a Debate

¿A cuánto ascienden los subsidios eléctricos del gobierno federal?

En otro momento de la comparecencia, Emilia Calleja explicó que los subsidios eléctricos del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ascienden a alrededor de 125 mil millones de pesos anuales, de los cuales una tercera parte los aporta directamente la CFE.

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“En 2026, se contemplaron alrededor de 85 mil millones de pesos de recursos federales destinados a los subsidios eléctricos; sin embargo, el monto total de los apoyos aplicados se estima entre 120 mil y 125 mil millones de pesos por año.

“Esto significa que CFE contribuye con aproximadamente 40 mil millones de pesos adicionales, a través de recursos propios”, afirmó la funcionaria federal.

Centrales de ciclo combinado requirieron una inversión de 52 mil millones de pesos

Por último, la titular de la CFE habló sobre las inversiones en generación, transmisión y distribución. Entre ellas, destacó la entrada en operación de seis centrales de ciclo combinado, que incorporaron tres mil 204 megawatts (MW) de capacidad de generación con una inversión de 52 mil 424 millones de pesos.

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Detalló además los proyectos en desarrollo que permitirán incorporar más de siete mil 700 MW de generación. Entre los más avanzados se encuentran Riviera Maya y Valladolid, en Yucatán, que aportará mil 020 MW. También figuran Tuxpan Fase 1, en Veracruz, y San Luis Río Colorado, en Sonora, con avances físicos superiores al 95 por ciento y que entrarán en operación en 2027.

Emilia Calleja también resaltó que hasta agosto pasado, la generación de energía limpia registraba 26 por ciento de la matriz energética, impulsada por centrales hidroeléctricas, así como extensión de la vida útil.

Aunque la CFE mostró “otros datos”, diputados de oposición y oficialistas cuestionaron a la directora de la empresa eléctrica del Estado por los apagones e interrupciones de energía en varias regiones del país.

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