Inés Gómez Mont pierde primer intento para salir de prisión migratoria en Florida: deberá buscar libertad bajo fianza

Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami. (Red social X)

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Inés Gómez Mont no consiguió salir del centro de detención migratoria de Florida. El juez federal Jeffrey Kuntz rechazó el recurso con el que la presentadora buscaba recuperar su libertad, por lo que ahora tendrá que solicitar una audiencia ante una autoridad migratoria que determine si puede continuar fuera de custodia mientras se resuelve su situación en Estados Unidos.

La conductora permanece detenida desde el 30 de octubre en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach. Su defensa presentó el recurso de habeas corpus el 31 de octubre, pero el magistrado de la Corte para el Distrito Sur de Florida consideró que esa petición no era el mecanismo adecuado para obtener su liberación.

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En lugar de recurrir a esa vía, Gómez Mont deberá pedir que un juez migratorio revise su caso y determine si reúne las condiciones para salir bajo fianza. Kuntz tampoco examinó las condiciones en las que permanece detenida, pues consideró que ese asunto no podía resolverse mediante el recurso —habeas corpus— presentado por la conductora.

EEUU cuestiona la forma en que Inés Gómez Mont ingresó al país

La resolución judicial señala que Gómez Mont, quien tiene nacionalidad mexicana y española, ingresó a Estados Unidos sin pasar por una inspección migratoria en julio de 2021 y permaneció en ese país desde entonces.

El expediente también refiere que el martes 3 de noviembre fue notificada de un procedimiento en el que las autoridades estadounidenses la consideran una extranjera inadmisible. El señalamiento se basa en que habría entrado sin ser revisada por un agente migratorio y no cuenta con un documento vigente que autorice su estancia, como una visa o un permiso de trabajo.

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La historia de su ingreso a Estados Unidos comenzó meses antes. Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, llegaron con visas de turista el 14 de enero de 2021. El 9 de julio viajaron en avión a Bahamas y regresaron al día siguiente por barco, cuando faltaban tres días para que concluyera el periodo de seis meses autorizado por sus visas.

De acuerdo con los datos del caso, ninguno fue revisado por agentes migratorios al regresar por vía marítima. Álvarez Puga solicitó asilo en Estados Unidos el 11 de julio de 2022; hasta ahora no se ha informado si la conductora presentó una petición similar.

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Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga llegaron a Estados Unidos con visas de turista el 14 de enero de 2021. (Especial)

El antecedente de Álvarez Puga y la posibilidad de obtener fianza

El esposo de Gómez Mont fue detenido en septiembre de 2025 por motivos migratorios, pero posteriormente consiguió salir bajo fianza por decisión de un juez migratorio. Su procedimiento para evitar la deportación continúa abierto.

Ese antecedente muestra una de las vías que ahora podría intentar la presentadora: solicitar que una autoridad migratoria le permita enfrentar fuera del centro de detención el procedimiento que determinará si puede permanecer en Estados Unidos.

La negativa de Jeffrey Kuntz no significa que Gómez Mont será deportada de inmediato. Tampoco resuelve las acusaciones que enfrenta en México ni constituye una decisión sobre su eventual entrega a las autoridades mexicanas.

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México mantiene tres órdenes de aprehensión contra la conductora

En México, Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión por investigaciones relacionadas con presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Su esposo también está señalado en las indagatorias.

Aunque el gobierno mexicano solicitó la extradición de la pareja hace más de un año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha iniciado el procedimiento correspondiente ante la corte federal de Miami.

Por ahora, la detención de Gómez Mont responde a su situación migratoria en Estados Unidos. La posibilidad de que abandone el centro de Pompano Beach dependerá de lo que resuelva la autoridad migratoria ante la que solicite su audiencia de fianza.

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