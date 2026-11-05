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Copa Oro 2027: así es el nuevo formato de Concacaf y en el que México buscará clasificarse

Con la actualización del modelo de competencia, la Selección Mexicana apunta a tener un lugar para refrendar su último título, además, buscará convertirse en una de las sedes oficiales del torneo

Concacaf presentó el nuevo modelo de competencia, México buscará un lugar en la clasificación ( CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Kirby Lee)
Concacaf presentó el nuevo modelo de competencia, México buscará un lugar en la clasificación ( CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Kirby Lee)
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La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol, mejor conocida como Concacaf, presentó el nuevo formato de competencia de la Copa Oro 2027. El torneo más importante de la confederación recibirá a más selecciones para la edición del próximo año, por lo que se transformará el modelo que perduró por años.

A través de sus redes sociales dio a conocer el nuevo modelo de competencia, el formato ampliará a 16 selecciones participantes, en consecuencia su primera fase será con dos grupos de ocho selecciones, cuatro partidos por equipo y 32 encuentros antes de los cuartos de final.

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El nuevo sistema reemplaza los cuatro grupos tradicionales y los tres partidos que cada selección disputaba en la ronda inicial. Aunque habrá ocho equipos en cada grupo, ningún representativo enfrentará necesariamente a todos sus rivales.

Cada resultado influirá en una clasificación común de ocho selecciones. Los cuatro primeros lugares de los grupos A y B avanzarán a cuartos de final, mientras los cuatro restantes quedarán eliminados.

Así quedó el nuevo formato de competencia Copa Oro 2027 Concacaf

Los jugadores de México celebran tras ganar la Copa Oro ante Estados Unidos en Houston, el domingo 6 de julio de 2025. (AP Foto/David J. Phillip)
Los jugadores de México celebran tras ganar la Copa Oro ante Estados Unidos en Houston, el domingo 6 de julio de 2025. (AP Foto/David J. Phillip)

Las 16 selecciones quedarán repartidas en los grupos A y B. Cada una tendrá cuatro encuentros frente a cuatro adversarios distintos de su propio sector, lo que amplía la primera fase de 24 a 32 partidos.

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Concacaf usará su ranking de selecciones nacionales para organizar a los participantes en ocho bombos de dos equipos. Durante el sorteo, un representante de cada bombo será enviado a cada grupo para equilibrar la composición de ambos sectores.

Una vez definidos los grupos, los equipos serán acomodados en cuatro franjas de clasificación. La confederación establecerá previamente una matriz de partidos para que cada selección enfrente a un rival de cada franja.

El mecanismo abre la posibilidad de duelos entre representativos de mayor jerarquía desde la ronda inicial. El calendario combinará adversarios ubicados en diferentes posiciones del ranking. El sorteo oficial se realizará el 8 de abril de 2027.

Los ocho equipos que superen la fase de grupos disputarán cuartos de final, semifinales y final. Todas las eliminatorias se resolverán a partido único. Los cruces de cuartos de final dependerán del desempeño de las selecciones durante la primera fase: los mejor ubicados enfrentarán a rivales de menor clasificación. El cuadro del torneo definirá después los enfrentamientos de semifinales y el camino hacia el título.

La Liga de Naciones otorgará ocho boletos directos

La Liga de Naciones Concacaf 2026-27 entregará ocho clasificaciones directas a la Copa Oro. Los cuatro ganadores de los cuartos de final de la Liga A y los cuatro primeros lugares de los grupos de la Liga B obtendrán su lugar en el torneo.

Otros siete boletos para selecciones de Concacaf se resolverán en una ronda preliminar programada para marzo de 2027. Esas eliminatorias serán de ida y vuelta. Arabia Saudita ocupará la decimosexta plaza como selección invitada, luego de haber participado en la edición de 2025.

Fecha y sedes de la Copa Oro 2027

La Copa Oro 2027 de Concacaf se jugará del 17 de junio al 11 de julio de 2027 y definirá a sus ocho clasificados a eliminación directa mediante una tabla compartida en cada sector. Concacaf aún debe confirmar las sedes, los estadios y los horarios de los encuentros.

La etapa de eliminación directa mantendrá siete partidos: cuatro de cuartos de final, dos semifinales y la final. Los cuartos se jugarán el 3 y 4 de julio; las semifinales, el 7 y 8 de julio, y la final será el domingo 11 de julio.

La fase de grupos comenzará el jueves 17 de junio y terminará el 30 de junio. La final cerrará la competencia el 11 de julio de 2027.

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