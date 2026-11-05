Feria del Pulque en Atizapán 2026: habrá curados, comida, artesanías y música con entrada libre

El encuentro tendrá entrada libre y ofrecerá pulque natural, curados, comida, artesanías, música, danza y libros para celebrar la cultura del maguey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Cuarta Gran Feria del Pulque reunirá a 23 pulquerías en Atizapán de Zaragoza el 14 y 15 de noviembre de 2026. El encuentro ofrecerá pulque natural, curados, comida, artesanías, música, danza y libros, con acceso libre en la Explanada Municipal.

La propuesta busca celebrar la cultura del maguey y acercar al público al trabajo de las comunidades y productores vinculados con esta bebida tradicional.

PUBLICIDAD

La feria abrirá de 10 am a 8 pm en ambas jornadas. La entrada no requerirá boleto ni registro, aunque cada asistente deberá pagar los alimentos, bebidas o artículos artesanales que decida adquirir.

La feria concentrará pulque natural y curados de distintos sabores

El encuentro contará con la participación de 23 pulquerías, que llevarán variedades de pulque natural y preparaciones de curados. La oferta reunirá propuestas procedentes de distintas zonas magueyeras.

Las personas asistentes podrán encontrar curados de avena, apio, guayaba, piñón, fresa, café y frutos rojos. También habrá opciones elaboradas a partir de la tradicional baba blanca.

La actividad estará enfocada en la degustación y venta de pulque. El programa plantea un espacio abierto para recorrer los puestos, conocer las opciones de cada participante y elegir entre sabores tradicionales o combinaciones frutales.

PUBLICIDAD

La lista de pulquerías participantes incluye:

Pulque-Arte

La Valentina

La Pulcasa Cultural

El Quitapenas

El Inframundo

Curados de Spanto

La Cábula

Pulques Nery’

La Colmena del Tlacuache

Pulques Uada Hñähñu

Bellas de Noche

Star Pulmex

Mich’Pulques

Mundo Pulque

Aka Pulquito

El Gallinero

Wapa Pulque

El Charro Negro

Vacas Verdes

El Gran Tlatoani

La Bella Renata

Santo Pulque

Bici Pulque

La presencia de estos establecimientos permitirá reunir una muestra amplia de propuestas pulqueras en un solo punto de Atizapán de Zaragoza.

El recorrido estará orientado tanto a quienes ya consumen esta bebida como a quienes desean acercarse a sus distintas preparaciones.

La programación incluirá comida, artesanías, música, danza y libros

La degustación de pulque será uno de los ejes de la feria, pero no será la única actividad. La Explanada Municipal contará con una muestra gastronómica integrada por antojitos mexicanos y platillos típicos.

La oferta de alimentos permitirá acompañar las bebidas durante la jornada. El horario dará margen para acudir desde la mañana, comer en el lugar o permanecer hasta las actividades de la tarde.

PUBLICIDAD

El evento también tendrá un pabellón artesanal con productos elaborados por creadoras y creadores locales. Entre los artículos previstos habrá piezas de diseño utilitario, joyería, textiles y adornos.

La feria incorporará la venta de artesanías como parte de una propuesta que busca promover el comercio de la comunidad. Las personas asistentes podrán recorrer los puestos y adquirir directamente los productos disponibles.

El cartel anunciado contempla música en vivo y presentaciones de danza. Estas actividades se desarrollarán a lo largo de las dos fechas programadas.

La agenda incluirá libros, además de propuestas culturales relacionadas con el cultivo del maguey y el oficio de los tlachiqueros. El encuentro pondrá atención en el valor comunitario que rodea a la elaboración del pulque.

PUBLICIDAD

La Explanada Municipal de Atizapán será la sede durante dos días

La Cuarta Gran Feria del Pulque se realizará el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. La sede será la Explanada Municipal de Atizapán de Zaragoza, en Ciudad López Mateos, Estado de México.

El recinto se localiza sobre el bulevar Adolfo López Mateos 1559, en la colonia El Potrero. La ubicación será el punto de reunión para las pulquerías, la muestra gastronómica, los puestos artesanales y las actividades culturales.

Las puertas estarán abiertas durante 10 horas por día, desde las 10 am hasta las 8 pm. El esquema permitirá asistir temprano, recorrer la oferta de bebidas y alimentos, o llegar más tarde para presenciar las presentaciones musicales.

PUBLICIDAD

El acceso gratuito aplica únicamente a la entrada al evento. Los curados, el pulque natural, la comida y los productos artesanales tendrán un costo que será cubierto por cada visitante según sus consumos.

La convocatoria está dirigida a grupos de amistades y familias que busquen una actividad de fin de semana. La organización plantea una jornada para compartir alrededor del maguey, la gastronomía y los oficios asociados con la tradición pulquera.

Feria del Pulque Atizapán (Feria del Pulque Atizapán)

La cuarta edición celebrará la cultura del maguey en Atizapán

La edición de este año continuará una iniciativa que vincula la bebida con expresiones gastronómicas, artesanales y artísticas. El programa busca presentar al pulque como parte de una tradición que mantiene presencia en distintas comunidades.

PUBLICIDAD

El trabajo de los tlachiqueros formará parte del contexto cultural de la feria. Las actividades anunciadas permitirán conocer elementos relacionados con la extracción y la preparación de una bebida vinculada históricamente con el maguey.

La propuesta se aleja del formato de consumo limitado a una pulquería o cantina. En su lugar, plantea una convivencia al aire libre con opciones para probar bebidas, comer, escuchar música y visitar puestos de artesanía.

La diversidad de sabores anunciados permitirá contrastar el pulque natural con preparaciones de curados. Cada participante definirá las opciones disponibles en su puesto durante el encuentro.

La entrada libre facilitará el acceso al recinto sin una compra previa. Quienes planeen asistir solo deberán considerar el horario, la ubicación y el gasto destinado a los productos que quieran consumir o llevar a casa.

PUBLICIDAD

La edición de este año continuará una iniciativa que vincula la bebida con expresiones gastronómicas, artesanales y artísticas.| Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

Datos para asistir a la Feria del Pulque en Atizapán

La Gran Feria del Pulque se realizará el 14 y 15 de noviembre de 2026, de 10 am a 8 pm.

La sede será la Explanada Municipal de Atizapán de Zaragoza, ubicada en el bulevar Adolfo López Mateos 1559, colonia El Potrero, Ciudad López Mateos, Estado de México.

El acceso será libre. El programa reunirá degustación y venta de pulque, curados, gastronomía, artesanías, música, danza y libros.