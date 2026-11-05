El PAN exige ante la FGR una alerta migratoria contra Taddei y proveedor Hernández Casillas. (RS)

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Como una medida preventiva para que la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas no “huyan” del país ante las múltiples acusaciones de corrupción, integrantes del PAN han exigido a las autoridades emitir una alerta migratoria para los involucrados.

A través de un video en redes sociales, el diputado Federico Döring y la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Paulina Rubio, ambos pertenecientes a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), dieron a conocer la exigencia hacia la Fiscalía General de la República (FGR), buscando evitar que los implicados salgan del país.

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Recuerdan varios casos que han sacudido a la Cuarta Transformación

El legislador del blanquiazul señaló que ha habido otros casos durante la administración de la llamada Cuarta Transformación donde las personas acusadas han salido del país tras darse a conocer el caso a nivel nacional:

“Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum se hacen que no vieron nada y les dan tiempo de huir del país. Así se largó Hernán Bermúdez cuando la barredora (en Tabasco)”.

Durante la grabación de poco más de un minuto, Döring enlistó los nombres de acusados por la justicia mexicana que han sido relacionados con el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, entre ellos, Fernando Farías Laguna, el excontralmirante acusado por contrabando de hidrocarburo -también conocido como huachicol fiscal-, incluso, mencionó a Amílcar Olán, quien recientemente fue visto en Suiza.

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Alerta migratoria podría ser activada contra Guadalupe Taddei y hermanos Hernández Casillas. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Recordó el caso del empresario Raúl Rocha Cantú, quien en junio fue visto en Mónaco y mantiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada en México.

PAN pide evitar riesgo de “fuga” de Taddei y proveedor

“Y así corremos el riesgo que pase con la señora Guadalupe Taddei y Hernández Casillas. Hay que evitar que les sigan dando tiempo para que se lleven todo lo robado a otro país y que luego se complique presentarlos ante la justicia mexicana y un juez de control”, justificó el legislador del PAN.

Por su parte, la diputada Paulina Rubio aseguró que el partido exige “que la Fiscalía General de la República solicite que se emita la alerta migratoria en contra de Guadalupe Taddei”.

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Agregó que desde su perspectiva, el caso vuelve a poner al centro la problemática de inversión extranjera, ya que las limitaciones se centran en que “los corruptos de Morena pretenden invertir en el extranjero el dinero que se robaron de los mexicanos y las mexicanas”.

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

Ambos reiteraron la denuncia interpuesta por el dirigente del partido, Jorge Romero Herrera, señalando que la FGR dirigida por Ernestina Godoy ya no tiene “excusas” para investigar a las personas involucrados en el caso Taddei, apuntando que la medida de restricción para salir del país se traslade también a José Alfredo Hernández Casilla, “no vayan a terminar yéndose a París juntos a disfrutar todo lo robado”.

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INE denuncia a Taddei ante la FGR y la UIF bloquea cuentas de 40 personas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 40 personas vinculadas con proveedores del INE tras detectar operaciones con elementos de riesgo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 4 de noviembre.

La medida incluye a 25 personas físicas y 15 personas morales incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, entre ellas la exconsejera presidenta Taddei y los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, de acuerdo con distintos medios de corte nacional.

Derivado de estos análisis financieros, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine las responsabilidades correspondientes.

La sanción de Hacienda llega un día después de que la consejera presidenta interina del INE, Blanca Cruz, adelantara que las diez consejerías del organismo acordaron que sus equipos jurídicos presenten una denuncia penal contra Taddei y funcionarios que hayan cometido delitos durante su gestión.

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La medida se suma a la revisión que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó un modus operandi con proveedores cuyas certificaciones de timbrado fueron revocadas por operar con factureras, esquemas de subcontratación entre empresas del mismo grupo empresarial y compañías fantasma que facturan cientos de millones de pesos con menos de cinco trabajadores registrados.