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“Z-40” y “Z-42″ tendrán juicio en EEUU hasta 2028: así será el proceso contra los exlíderes de Los Zetas

Miguel y Omar Treviño Morales, conocidos como “Z-40” y “Z-42”, enfrentarán un juicio por delitos relacionados con el narcotráfico en septiembre de 2028, junto con Alfredo Rangel Buendía

Omar Treviño Morales, alias ‘El Z-42’, exlíder de Los Zetas. (REUTERS)
Omar Treviño Morales, alias ‘El Z-42’, exlíder de Los Zetas. (REUTERS)
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Los hermanos Miguel Treviño Morales, alias “Z-40”, y Omar Treviño Morales, conocido como “Z-42”, enfrentarán un juicio en Estados Unidos hasta el 5 de septiembre de 2028, por delitos relacionados con el narcotráfico. En el mismo proceso judicial también está involucrado Alfredo Rangel Buendía, identificado como lugarteniente de la organización criminal de Los Zetas.

Durante una de sus últimas comparecencias ante la Corte de Distrito de Columbia, un juez estadounidense estableció el calendario que deberán seguir la fiscalía y las defensas antes del inicio del juicio, el cual contempla distintas audiencias para definir las pruebas que podrán presentarse, los testimonios periciales y las grabaciones que utilizará el gobierno.

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De acuerdo con el cronograma, las primeras actividades están previstas para octubre de 2027, cuando se llevará a cabo una audiencia para que las partes presenten sus respectivas mociones y planteamientos relacionados con el caso.

El proceso se extenderá durante los meses siguientes, debido a que tanto la fiscalía como los abogados defensores deberán cumplir con plazos específicos para entregar materiales y definir los elementos que serán considerados durante el juicio.

El calendario del juicio contra “Z-40” y “Z-42”

Uno de los primeros procedimientos relevantes tendrá lugar el 5 de noviembre de 2027, fecha en la que el gobierno de Estados Unidos deberá designar las grabaciones que pretende utilizar como evidencia contra los tres acusados.

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MÉXICO D,F,.16JULIO2013.- Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas, durante su detención en el 2013. FOTO: SEMAR / CUARTOSCURO.COM
Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', durante su detención en el 2013 (SEMAR / CUARTOSCURO)

La entrega de estos materiales se realizará en un periodo que se extenderá hasta julio de 2028. Sin embargo, los abogados de Miguel Treviño, Omar Treviño y Alfredo Rangel tendrán la posibilidad de solicitar que determinadas intercepciones sean excluidas del proceso judicial.

Para ello, la defensa tendrá como fecha límite el 5 de enero de 2028 para presentar las solicitudes correspondientes ante la Corte.

Posteriormente, el 31 de enero de ese mismo año, la fiscalía deberá presentar la información de sus peritos, mientras que los abogados defensores tendrán hasta el 6 de marzo para dar a conocer a los especialistas que utilizarán durante el juicio.

En julio de 2028, ambas partes deberán entregar sus respectivas listas de pruebas, en una de las últimas etapas de preparación antes de que comiencen las audiencias del juicio.

Finalmente, el 5 de septiembre de 2028 está programado el arranque del proceso contra los tres señalados por delitos relacionados con el narcotráfico.

El calendario judicial contra "Z-40" y "Z-42"

Corte de Distrito de Columbia, Estados Unidos

“Z-40” fue detenido en 2013 y señalado como máximo líder de Los Zetas

Miguel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, fue considerado uno de los principales líderes de Los Zetas, organización criminal que durante años tuvo presencia en distintas entidades de México y fue relacionada con actividades como narcotráfico, secuestro, extorsión y homicidio.

Su detención ocurrió en julio de 2013, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina en el estado de Tamaulipas.

Después de su captura permaneció recluido en distintos centros penitenciarios federales, entre ellos el Centro Federal de Readaptación Social número 15, conocido como CPS Chiapas, así como el penal de Puente Grande, en Jalisco.

Su hermano, Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, asumió el liderazgo de la organización después de la captura de Miguel.

“Z-42” fue capturado en Nuevo León en 2015

Omar Treviño Morales fue detenido el 15 de abril de 2015 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El gobierno de México compartió las fotografías de los líderes criminales de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel de Sinaloa, Los Matazetas, Familia Michoacana, entre otros.
La Corte de Distrito de Columbia estableció el calendario de audiencias previo al juicio contra los exlíderes de Los Zetas. Crédito: Gobierno de México

Su captura representó otro golpe a la estructura de Los Zetas, debido a que había quedado al frente de la organización criminal tras el arresto de su hermano.

Ahora, ambos deberán enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos junto con Alfredo Rangel Buendía, señalado como uno de los operadores de la organización.

El calendario establecido por la Corte de Distrito de Columbia contempla casi un año de procedimientos previos al juicio, en los que se determinará qué grabaciones, documentos, testimonios y pruebas podrán ser presentados ante el tribunal.

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