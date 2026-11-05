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David Benavidez explica por qué quiere ver la revancha entre Canelo y Crawford: “Es la única otra pelea que quiero ver”

El “Monstruo Mexicano” comparó una eventual segunda función contra Crawford con la respuesta que Álvarez mostró ante Gennady Golovkin

El pugilista dejó de lado la rivalidad y reconoció las ventajas que tiene el mexicano para este encuentro.
David Benavidez sostuvo que una revancha entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford es la pelea que quiere ver para el mexicano (Especial)
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David Benavidez sostuvo que una revancha entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford es la pelea que quiere ver para el mexicano, después de que el estadounidense le arrebató los campeonatos indiscutidos de peso supermediano en septiembre de 2025.

“Me encantaría verla porque, como sabes, después de aquella pelea cerrada con Golovkin, Canelo llegó más agresivo y con mejor condición física en la segunda. A eso me refiero”, dijo Benavidez en entrevista con Fight Hub.

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El ex campeón interino del CMB comparó una eventual segunda función contra Crawford con la respuesta que Álvarez mostró ante Gennady Golovkin. El mexicano empató el primer combate con el kazajo en septiembre de 2017 y ganó la revancha por decisión mayoritaria un año después.

“Canelo todavía tiene eso dentro. Me encantaría ver esa revancha. De hecho, creo que es la única otra pelea que quiero ver para él: Canelo contra Crawford”, agregó Benavidez en Fight Hub.

El mexicoestadounidense no espera enfrentar al Saúl Álvarez, pese a los cruces verbales de años y a la admiración que expresa por su trayectoria en el boxeo mexicano. (Especial)
El mexicoestadounidense no espera enfrentar al Saúl Álvarez, pese a los cruces verbales de años y a la admiración que expresa por su trayectoria en el boxeo mexicano. (Especial)

Crawford derrota a Canelo el 13 de septiembre de 2025

Crawford venció a Álvarez por decisión unánime el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. El estadounidense se impuso tras 12 asaltos y se convirtió en campeón indiscutido de las 168 libras.

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Los jueces dieron tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113 para Bud Crawford. El resultado significó la tercera derrota de Canelo como profesional y la primera desde que Dmitry Bivol lo superó en mayo de 2022.

Terence Crawford propina un puñetazo al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en un combate por los títulos de los supermedianos, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Las Vegas (AP Foto/David Becker)
Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Crawford llegó al combate desde Omaha, Nebraska, con una trayectoria como campeón en cuatro divisiones. Para enfrentar a Álvarez subió dos categorías de peso.

El estadounidense utilizó desplazamientos, velocidad de manos y combinaciones para limitar las ofensivas de Canelo. La contienda tuvo pasajes de estudio en los primeros ocho episodios, pero Crawford tomó ventaja en las tarjetas.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images
Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

La actividad aumentó en el noveno round. Crawford atacó con combinaciones y Álvarez buscó responder con golpes de poder, aunque el estadounidense mantuvo el control en los asaltos finales y evitó que el jalisciense pudiera cambiar el rumbo de la pelea.

Con el triunfo, Terence Crawford se convirtió en el primer boxeador varonil que conquistó el campeonato indiscutido en tres divisiones, mientras Canelo perdió los cinturones de peso supermediano que mantenía desde el 2021.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images
Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Canelo recupera el campeonato del CMB ante Christian Mbilli

Álvarez volvió al ring el 31 de octubre de 2026, más de un año después de la derrota ante Crawford. En Riad, Arabia Saudita, enfrentó al franco-camerunés Christian Mbilli, campeón del CMB en peso supermediano.

Canelo ganó por decisión unánime luego de 12 rounds. Los jueces calificaron la pelea 115-112, 116-111 y 117-110, resultado con el que el mexicano recuperó el cinturón del organismo verde y oro.

Canelo Álvarez se impuso a Mbili y recuperó el cinturón de la CMB

Mbilli inició con presión y mayor volumen de golpes. Álvarez ajustó durante la pelea, trabajó al cuerpo y conectó golpes de poder. Un uppercut del mexicano en el séptimo asalto hizo tambalear al campeón.

La victoria dejó el récord de Canelo en 64 triunfos, tres derrotas y dos empates. También representó la primera caída de Mbilli como profesional, quien llegó a la función con 29 victorias y un empate.

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