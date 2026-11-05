La química con Catherine Zeta-Jones, el duelo y los Pixies: Óscar Jaenada anticipa la llegada de “Kill Jackie” a Latinoamérica

La estrella que brilló en Luis Miguel La Serie y The Walking Dead: Daryl Dixon confesó que se incorporó tarde a la producción y, aunque llegó con nervios, afirma que el recibimiento de la ganadora del Óscar fortaleció la naturalidad entre Jackie y Zigor. (Foto cortesía: Boca PR)

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Zigor Zabaleta no parece alguien dispuesto a contar su vida con facilidad. Prefiere quedarse al margen, medir a quienes tiene enfrente y dejar que una mirada o un movimiento digan lo que sus palabras esconden.

Para Óscar Jaenada, ese misterio fue el punto de partida para entrar a Kill Jackie. La serie encabezada por la ganadora del Premio Óscar, Catherine Zeta-Jones, está por llegar a Latinoamérica.

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Kill Jackie, protagonizada por la ganadora del Óscar Catherine Zeta-Jones, llegará a Latinoamérica y sigue a una exnarcotraficante dedicada al comercio de arte que enfrenta las amenazas de su pasado. (Foto cortesía: Boca PR)

La ficción sigue la historia de una exnarcotraficante convertida en comerciante de arte que vuelve a enfrentar su pasado cuando el grupo de asesinos conocido como “Los Siete Demonios” recibe la orden de acabar con ella.

El actor español se permitió compartir en exclusiva para Infobae cómo nació su vínculo con la actriz, qué encontró en la pérdida de su personaje y por qué una camiseta de Pixies terminó siendo parte de su historia.

Silencios, improvisación y una camiseta de los Pixies: así nació Zigor Zabaleta

Zigor Zabaleta no surgió desde la necesidad de revelar todas sus capas en cuanto aparece. Jaenada recibió un personaje con distintas posibilidades, pero optó por construirlo desde un lugar más reservado. El actor prefirió que sus heridas, humor y contradicciones se revelaran de forma gradual.

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El inglés fue uno de los elementos que modificó esa búsqueda. Óscar compartió varias escenas con Catherine Zeta-Jones, Sidse Babett Knudsen y Daniel Ings, intérpretes a quienes reconoce por su capacidad para improvisar.

Óscar Jaenada defiende la labor del actor para dar vida y verdad a personajes más allá del guion. REUTERS/Corey Rudy

Para él, trabajar fuera de su idioma natal implicaba una distancia que decidió convertir en herramienta: “Yo quizá me veía con esa dificultad y la capacidad de improvisación merma bastante. Aun así, veía una oportunidad de llevar a este Zigor Zabaleta mucho más callado, más expresivo con la mirada y menos con la palabra. Y así fui creando al personaje: un tipo silencioso, un tipo del que sabes que si rascas vas a encontrar cosas crudas y no tan crudas”.

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La ropa y la música también formaron parte de esa identidad. Óscar eligió una camiseta de los Pixies entre las opciones de vestuario y adelantó que existe una historia detrás de esa prenda.

El actor español inició la construcción de Zigor Zabaleta desde las bases para controlar las complejidades iniciales que el papel le presentó. Además anticipa sorpresas en su desarrollo para la segunda temporada. (Infobae México)

La selección musical definitiva no estaba resuelta durante las filmaciones, por lo que el elenco conoció las canciones hasta que vio el trabajo terminado. Una “playlist feliz” y una escena de Zigor bailando en la playa condensaron esa libertad creativa.

El baile no estaba planteado de esa manera, sino que nació en el set: “Todo lo que sucede por ahí es improvisado. Los personajes no vienen en el guion; para eso no harían falta los actores. El actor tiene que hacer el personaje y de ese personaje que lee tiene que crear uno de verdad”.

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Jaenada habla de la importancia de la improvisación para desarrollar las escenas en "Kill Jackie" y confiesa que hay una historia detrás de la camiseta de los Pixies que porta su personaje. (Infobae México)

Así, Zigor no se define por una explicación lineal. Jaenada lo deja aparecer entre pausas, decisiones mínimas y momentos que rompen su aparente dureza, como ese baile en la playa que deja escapar algo de libertad antes de que el pasado vuelva a alcanzarlo.

La química de Óscar Jaenada con Catherine Zeta-Jones y el elenco de “Kill Jackie”

Óscar Jaenada se incorporó a Kill Jackie en el tercer episodio, cuando parte del reparto ya había compartido ensayos y varias jornadas de rodaje. Venía de otra producción, por lo que no tuvo oportunidad de trabajar con Catherine antes de llegar al set.

Su primera escena reunió a la protagonista y a Daniel Ings, con quien había coincidido alrededor de 14 o 15 años antes en Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, un antecedente que facilitó su entrada a la dinámica del elenco.

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Catherine Zeta-Jones, Daniel Ings y Óscar Jaenada consolidaron su conexión en el rodaje a partir del respeto profesional y las ganas de trabajar. REUTERS/Corey Rudy

Con Zeta-Jones, la conexión apareció sin ese recorrido previo: “Yo a Catherine no la vi, no pude trabajar con ella hasta el primer día de rodaje. Entraba por primera vez con cierto nervio, pero enseguida me vi muy bien acogido. Nos reconocimos las ganas de trabajar, el respeto por esta profesión y enseguida fue creciendo hasta crear esa realidad”.

Esa complicidad acompañó la relación entre Jackie y Zigor, dos personajes atravesados por secretos, pérdidas y decisiones que siguen exponiendo consecuencias.

En este sentido, Jaenada explicó que el trabajo actoral se alimenta tanto de las experiencias propias como de aquello que observa en quienes lo rodean: “Cualquier cosa que yo pueda rescatar siempre será buena para mis personajes. Lo que el actor es, lo que ha hecho, lo que ha vivido, lo que ha viajado, con quién ha hablado, lo que ha amado, odiado, todo eso genera al actor”.

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Óscar Jaenada se incorporó a la serie en el tercer episodio, cuando Catherine Zeta-Jones y Daniel Ings ya habían iniciado el rodaje, y logró una conexión inmediata. (Infobae México)

Para Óscar, la empatía permite encontrar emociones incluso cuando la experiencia del personaje no coincide con la vida propia.

Con el avance de la historia, esa cercanía permite que Zigor deje de ser solo una figura que conoce los peligros de Jackie. También se convierte en alguien capaz de entender el peso que ella arrastra, aunque ninguno de los dos tenga facilidad para nombrarlo.

Óscar Jaenada regresa al público latinoamericano después de habitar historias mexicanas

La llegada de Kill Jackie encuentra a Óscar Jaenada con una relación consolidada con el público de México y América Latina.

Su trayectoria incluye personajes que lo llevaron a interpretar figuras históricas, ídolos de la cultura popular y protagonistas de producciones vinculadas con el país.

El reto de actuar en inglés llevó al artista español a dar mayor peso a los silencios y a las miradas de Zigor Zabaleta en la serie. (Europa Press)

En Cantinflas interpretó a Mario Moreno. Más tarde, en Luis Miguel: la serie, dio vida a Luisito Rey, padre del emblemático cantante. También encarnó a Hernán Cortés en Hernán, protagonizó Horario estelar y participó en Familia de medianoche, ficción ambientada en la Ciudad de México.

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La ruta del intérprete español también incluye producciones internacionales como The Walking Dead: Daryl Dixon, Rambo: Last Blood o La octava cláusula. Ese recorrido lo ha llevado a compartir pantalla con intérpretes de distintas generaciones e industrias y a transitar diferentes géneros.

Jaenada abordó el duelo de Zigor desde una acumulación de experiencias personales y emociones observadas en otras personas. (Infobae México)

En Kill Jackie, Jaenada vuelve a una producción internacional, aunque desde un personaje que se construye diferente. Zigor aparece desde una historia que se define mientras sus protagonistas intentan escapar de lo que dejaron atrás.

Cuándo se estrena “Kill Jackie” y dónde verla en América Latina

Después de recorrer los silencios de Zigor y su vínculo con Jackie Price, Óscar Jaenada y Kill Jackie se alistan para llegar al público latinoamericano.

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Kill Jackie se estrenará el 11 de diciembre de 2026 en Universal+ para América Latina .

La serie reúne acción, humor negro y una historia donde el pasado vuelve con malas decisiones, amenazas y cuentas pendientes.

La primera temporada tiene ocho episodios y adapta The Price You Pay , novela de Nick Harkaway, publicada bajo el seudónimo Aidan Truhen.

Junto a Zeta-Jones y Jaenada, el reparto incluye a Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen, Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law, Christine Adams, Ron Perlman y Bill Paterson.

Kill Jackie se estrenará el 11 de diciembre en América Latina y su elenco añade las actuaciones de Darci Shaw, Sidse Babett Knudsen, Hattie Hook, Christine Adams y Ron Perlman. (Europa Press)

Entre la persecución que rodea a Jackie, el pasado que define la personalidad de Zigor y los secretos que ambos personajes cargan, Kill Jackie llegará a la región con una historia donde cada alianza parece esconder una cuenta pendiente.