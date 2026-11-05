Antonio Carlos Santos acusa a Miguel Zelada de estafar a exfutbolistas: “Un ídolo que cambió a ser un bandido”

El ídolo brasileño aseguró que el exarquero habría entregado montos menores a los acordados y cheques sin fondos durante encuentros de leyendas. (Redes Sociales)

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Los partidos de leyendas en el futbol mexicano suelen devolver al campo a jugadores que compartieron vestidor, títulos y rivalidades.

Antonio Carlos Santos, ídolo del Club América, llevó esos recuerdos a una zona incómoda al acusar a Héctor Miguel Zelada de presuntamente retener pagos destinados a exjugadores que participaban en encuentros de exhibición.

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Héctor Miguel Zelada fue figura del América y formó parte del plantel argentino campeón del Mundial de México 1986. (X/ @HectorMiguelZe7)

El exmediocampista brasileño aseguró que el exarquero entregaba cifras menores a las pactadas, daba cheques sin fondos o atribuía los incumplimientos a organizadores que, según decía, no habían depositado.

Antonio Carlos Santos reveló pagos incompletos en partidos de leyendas

Durante una entrevista en el programa El Jefe y El Máster, conducido por los periodistas Alejandro Gómez e Iván Pirrón, Antonio Carlos se centró en los compromisos de exhibición que reunían a exfutbolistas en distintas plazas de México.

Según su relato, algunos participantes acudían con Zelada antes o después de los encuentros para reclamar que lo acordado no había llegado completo.

El brasileño sostuvo que la falta de pago era una práctica recurrente del exarquero durante esas convocatorias: “Él no pagaba a los jugadores. Se quedaba con el dinero, decía que los dueños no habían depositado”.

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Fiel a su estilo carismático, Santos afirmó que varios exjugadores habrían recibido montos inferiores a los acordados de Zelada por participar en partidos de leyendas. (Facebook/ Antonio Carlos Santos)

Santos dijo que en ciertas ocasiones tuvo que responder económicamente ante sus compañeros porque él cobraba por anticipado: “Muchos yo tuve que pagar yo, porque los cobraba antes”. El exmediocampista también acusó a Héctor Miguel de entregar cheques sin fondo a algunos exjugadores.

Los eventos mencionados por “Toño” habrían tenido lugar en Cancún, Chiapas, Ixtapa de la Sal, Acapulco y Ciudad de México. Insistió en que no se trataba de casos aislados: lanzó un mensaje hacia otros participantes: “Ha sido en todos lados. Pregunta a todos los jugadores”.

El tono de Santos fue duro hacia Zelada, otra figura vinculada con las Águilas y con el plantel argentino campeón del Mundial de México 1986. Al resumir cómo cambió su percepción sobre él, sentenció: “Un ídolo que cambió a ser un bandido”.

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El brasileño puso cifras a los presuntos incumplimientos de Zelada

El exmediocampista también puso cifras a los presuntos recortes que sufrían algunos participantes de esos partidos.

Su relato expone diferencias entre los montos prometidos y las cantidades que habrían recibido al final de cada compromiso: “Hay jugadores que podían cobrar 10 mil pesos y él te daba tres, cuatro mil pesos”.

También habló de acuerdos por 30 o 40 mil pesos que terminaban reducidos a 15 mil pesos. Santos recordó además que tuvo una discusión personal con Héctor Miguel porque este habría intentado entregarle solamente una parte del dinero convenido.

Zelada no ha respondido públicamente a las acusaciones específicas de Santos sobre los presuntos impagos. (X/ @HectorMiguelZe7)

La conversación derivó hacia los problemas de juego que Antonio Carlos atribuyó a Zelada. Al ser consultado sobre una eventual relación con los presuntos impagos, el brasileño aclaró: “Yo me imagino que sí, pero yo no lo seguía”.

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Para el brasileño, los presuntos problemas de pago podrían estar ligados a la adicción al juego que atribuyó a Zelada, aunque reconoció que no conocía de cerca su vida personal para comprobarlo.

Finalmente, al margen de las acusaciones contra el exarquero, Santos aprovechó la misma conversación para hablar de su faceta como empresario y exponer otro reclamo económico que mantiene abierto relacionado con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las acusaciones se suman a otra denuncia pública de 2020

Los dichos de Antonio Carlos no son el primer señalamiento público que involucra a Zelada en un presunto adeudo. En agosto de 2020, una mujer que aseguró administrar sus redes sociales publicó mensajes desde una cuenta de Twitter vinculada con el exarquero.

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La denunciante afirmó que trabajó cerca de tres años en las redes de Zelada y que le adeudaba pagos por sus servicios, además de dinero que, según dijo, le había prestado.

También sostuvo que la falta de pago se extendía por cerca de un año y medio . Afirmó que le dio alojamiento en algunos viajes del exarquero a CDMX y lo acusó de amenazas .

La cuenta desde la que se difundieron los mensajes fue eliminada o desactivada horas después.

Héctor Miguel fue consultado entonces, aunque no respondió de forma puntual a las acusaciones: “No tengo nada que decirle, punto y se acabó”.

Las declaraciones de Santos reavivaron un antecedente de 2020, cuando una excolaboradora acusó a Zelada de presuntos adeudos. (Redes Sociales)

Entre las historias, los partidos de exhibición y la denuncia de 2020, el reclamo de Antonio Carlos Santos volvió a poner el foco sobre Héctor Miguel Zelada, una figura que durante décadas estuvo asociada a los años ganadores del América y al plantel argentino campeón en México 1986.