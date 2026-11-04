México Deportes

A 23 años de su encontronazo en televisión, Ricardo La Volpe dedica despedida a Carlos Albert

El episodio ocurrió cuando el exjugador y periodiista cuestionó el proyecto del Tri rumbo al Mundial de Alemania 2006

En octubre de 2003, el entonces director técnico de la Selección Mexicana abandonó la transmisión en vivo tras defender sus convocatorias y decisiones en cuanto a jóvenes del representativo nacional. (Especial)
En octubre de 2003, el entonces director técnico de la Selección Mexicana abandonó la transmisión en vivo tras defender sus convocatorias y decisiones en cuanto a jóvenes del representativo nacional. (Especial)
Guardar

Durante años, la imagen de Ricardo La Volpe levantándose de una mesa de televisión frente a Carlos Albert resumió una de las discusiones más recordadas alrededor del futbol mexicano.

Aquel cruce de octubre de 2003 dejó preguntas, reproches y una despedida abrupta que quedó asociada a las carreras de ambos.

PUBLICIDAD

Esquela con fondo negro, un lazo blanco de luto a la izquierda, logotipos oficiales y un texto en memoria de Carlos Albert Llorente
El periodista y exfutbolista Carlos Albert falleció este 3 de noviembre de 2026 tras una trayectoria de 43 años en los medios de comunicación. (X/ @FMF)

La muerte del periodista, este 3 de noviembre de 2026, volvió a poner esa escena bajo los reflectores. Esta vez no hubo debate sobre la Selección Mexicana ni una conversación al límite: el “Bigotón” reaccionó al fallecimiento del también exfutbolista con un mensaje breve, a 23 años de aquella entrevista.

La Volpe reaccionó a la muerte de Carlos Albert sin volver a la polémica

Ricardo La Volpe se habría enterado de la muerte de Albert durante la noche del 3 de noviembre. El técnico y analista evitó profundizar en el episodio que protagonizaron frente a las cámaras, una discusión que permaneció como uno de los pasajes más recordados de ambos.

  • El periodista René Tovar, del Diario Récord, pudo recoger el testimonio del exseleccionador mexicano tras conocerse la noticia.
  • La Volpe se limitaría a decir: “Que descanse en paz”.
  • El argentino habría optado por no extenderse sobre la muerte de Albert ni sobre la relación que mantuvieron después de aquella entrevista.
Ricardo La Volpe expresó sus condolencias por el deceso del comunicador con la frase "Que descanse en paz". (Foto de archivo)
Ricardo La Volpe expresó sus condolencias por el deceso del comunicador con la frase "Que descanse en paz". (Foto de archivo)

El mensaje fue corto, aunque suficiente para que el “Bigotón” La Volpe dejara atrás el cruce que sostuvieron cuando comenzaba su ciclo al frente del Tri, rumbo al Mundial de Alemania 2006 y que durante años los mantuvo unidos en la memoria del futbol mexicano.

PUBLICIDAD

El choque que ambos protagonizaron por el rumbo de la Selección Mexicana en 2003

Carlos Albert invitó a Ricardo a una conversación en CNI Canal 40, en un momento en el que el entrenador argentino enfrentaba cuestionamientos por el funcionamiento de la Selección Mexicana. El periodista dejó claro desde el inicio que no sería una charla cómoda.

  • Carlos preguntó por el supuesto enfrentamiento entre Hugo Sánchez y La Volpe durante su etapa en el Atlante, una versión que el técnico rechazó.
  • La discusión avanzó hacia los resultados del seleccionado, la relación del entrenador con la prensa y sus decisiones en las convocatorias.
  • El punto de quiebre llegó cuando Albert cuestionó que el Tri funcionara como un “taller de pruebas” para jugadores jóvenes.
  • El “Bigotón” se levantó, se quitó el micrófono y dejó el estudio con una frase que sobrevivió al paso de los años: “Hasta aquí, hasta lueguito”.
En ocrubre del año 2003, el "Bigotón" abandonó la mesa de transmisión televisiva con la frase "Hasta aquí, hasta lueguito".

La Volpe defendió su proyecto y la necesidad de formar alternativas ante eventuales ausencias. La escena no resolvió las diferencias entre ambos, pero retrató dos formas opuestas de entender la construcción de talento dentro de la Selección Mexicana.

Del conflicto con Necaxa a las preguntas incómodas para La Volpe

El enfrentamiento con Ricardo La Volpe no fue un hecho aislado dentro de la carrera de Carlos Albert. El exjugador de Necaxa trasladó a los medios una mirada formada a partir de sus conflictos laborales y de su intento de organizar a los futbolistas.

  • Albert fue seleccionado mexicano en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967.
  • Tras su salida de los Rayos en 1971, inició una disputa legal vinculada con sus condiciones contractuales y promovió una iniciativa de organización gremial para los jugadores.
  • Esa experiencia marcó sus 43 años como comentarista, periodo en el que cuestionó a dirigentes, entrenadores y estructuras del futbol mexicano.
El exfutbolista promovió una organización gremial tras sostener una disputa laboral contra Necaxa en 1971. (RS)
El exfutbolista promovió una organización gremial tras sostener una disputa laboral contra Necaxa en 1971. (RS)

Así, entre la demanda contra Necaxa, sus críticas a las dirigencias nacionales y el cruce con La Volpe, Carlos Albert dejó una trayectoria construida desde la confrontación de ideas. El mensaje breve del exentrenador cerró, con respeto, una historia que durante años se contó a través de aquel “hasta lueguito”.

Temas Relacionados

Carlos AlbertRicardo La VolpeSelección MexicanaNecaxaFutbol mexicanoPeriodismo Deportivomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Federico Döring acusa falta de avances en su denuncia contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal

El diputado del PAN aseguró que desconoce los avances de la investigación presentada en agosto de 2025 y afirmó que la Fiscalía no ha permitido consultar la carpeta

Federico Döring acusa falta de avances en su denuncia contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal

Pensión del Bienestar 2026: los principales fraudes que sufren los Adultos Mayores y cómo prevenirlas

Los fraudes contra personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar suelen buscar tres cosas: el dinero de la tarjeta, el NIP y los datos personales

Pensión del Bienestar 2026: los principales fraudes que sufren los Adultos Mayores y cómo prevenirlas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: cae hombre con droga en Iztapalapa

Sigue lo más importante de estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: cae hombre con droga en Iztapalapa

Buscadoras por la Paz Sonora localizan una fosa clandestina con restos de al menos cuatro personas en Suaqui Grande

Las buscadoras localizaron además una credencial de identificación

Buscadoras por la Paz Sonora localizan una fosa clandestina con restos de al menos cuatro personas en Suaqui Grande

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 4 de noviembre: trabajadores del INAPAM arriban al Zócalo de la CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 4 de noviembre: trabajadores del INAPAM arriban al Zócalo de la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: cae hombre con droga en Iztapalapa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: cae hombre con droga en Iztapalapa

Capturan en Coatzacoalcos a Samuel de la Cruz, alias “El Panda”, presunto líder regional del CJNG

Va a juicio la secretaria del Bienestar de Uruapan por presuntamente encubrir el asesinato de Carlos Manzo: se le dictó prisión preventiva

Emma Coronel responde si estará en La Mansión VIP tras la supuesta filtración de un video

Detienen con más de 43 millones de pesos en efectivo a Bojun “N”, alias “El Chino”, presunto líder lavador de dinero

ENTRETENIMIENTO

Nuevos señalamientos de presunta violación contra Vadhir Derbez: defensa de la víctima pedirá cita con Ernestina Godoy

Nuevos señalamientos de presunta violación contra Vadhir Derbez: defensa de la víctima pedirá cita con Ernestina Godoy

Bobby Pulido bromea sobre si amaneció “desvelado” tras ganar las elecciones en Texas

Emma Coronel responde si estará en La Mansión VIP tras la supuesta filtración de un video

Galilea Montijo y Andrea Legarreta defienden a Paola Dalay tras ruptura con José Eduardo Derbez: “Siempre señalan a la mujer”

Bobby Pulido y “Desvelado”: la historia detrás del éxito que lo acompañó durante tres décadas

DEPORTES

David Benavidez critica duramente al Canelo Álvarez tras no conseguir noquear a Mbilli: “Si gana todo ese dinero es lo que esperamos”

David Benavidez critica duramente al Canelo Álvarez tras no conseguir noquear a Mbilli: “Si gana todo ese dinero es lo que esperamos”

Reviven video ‘candente’ de Lalo Trelles con su esposa Lorena Cid en plataforma para adultos

¿Se pierde el GP de Brasil? Cadillac anuncia que Checo Pérez dejará su monoplaza al estadounidense Colton Herta

América vs Atlético de Madrid: la lista completa de jugadores para el partido de leyendas

NBA en México: rutas de transporte y diferentes formas para llegar a la Arena CDMX