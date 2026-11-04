Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS

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Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles durante un ataque armado directo en el poblado de Acapantzingo, en la capital de Morelos.

Cómo fue el ataque armado contra el regidor

Gabriel Rivas Ríos murió después de que hombres armados a bordo de una motocicleta dispararan contra su vehículo compacto de color azul frente al establecimiento Miche Lui’s, en Acapantzingo. El ataque ocurrió luego de que se revelara que el regidor ya había denunciado amenazas previas en su contra, antecedente que ahora encabeza las líneas de investigación sobre el móvil del crimen.

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De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon directamente contra el conductor del vehículo antes de darse a la fuga.

Tras la agresión, elementos de seguridad persiguieron a los responsables hasta la calle Humboldt, en el centro de Cuernavaca, sin que hasta el momento se haya reportado alguna detención.

Las autoridades desplegaron un cerco de seguridad y un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables del ataque. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el móvil del crimen.

Respuesta de las autoridades estatales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos confirmó de manera preliminar el fallecimiento del regidor. La dependencia señaló que mantiene un operativo de seguridad en la zona, en coordinación con las autoridades competentes, mientras se realizan las diligencias para esclarecer los hechos.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la investigación del homicidio.

El caso vuelve a colocar a Cuernavaca y al estado de Morelos bajo la atención nacional por la violencia contra integrantes de gobiernos municipales.

Por su parte, Margarita Gonzales Saravia, gobernadora constitucional de Morelos lamentó en su cuenta de X “el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS

“He instruido a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos. En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia”, agregó

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Disputas políticas y trayectoria del regidor

Gabriel Rivas Ríos, de aproximadamente 72 años, era originario de Cuernavaca. Nació y creció en la colonia Flores Magón, y llevaba más de cinco décadas de trayectoria en la lucha social.

Desde joven participó en movimientos sindicales. Más tarde militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido con el que ocupó una curul en el Congreso de Morelos en 1994, durante lo que describió como una época de persecución política. Posteriormente se integró a Morena.

Rivas Ríos fue fundador de la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado, nombrada así en memoria de un activista asesinado en 2016, y se desempeñaba como dirigente de la Coordinadora Social Morelense.

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Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. FB - Gabriel Rivas Ríos

Se le conocía como “el regidor del pueblo” por su trayectoria en defensa de los derechos ciudadanos: luchas contra los incrementos al predial y al transporte público, demandas por cobros justos de agua ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), apoyo a víctimas de violencia y abuso de poder, y oposición a las actualizaciones de las tablas catastrales.

En el Cabildo de Cuernavaca, correspondiente al periodo 2025-2027, presidía las comisiones de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal, y Atención a Personas con Discapacidad. Había propuesto reducir a la mitad los sueldos de los regidores para destinar esos recursos a la ciudad, y criticaba de forma reiterada la opacidad y el abandono urbano en el municipio.

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Rivas Ríos sostenía una constante diatriba con el gobierno panista de Cuernavaca, particularmente por temas financieros relacionados con el manejo del presupuesto municipal.

A través de su agrupación política Gustavo Salgado, el regidor encabezaba distintas luchas sociales, entre ellas la oposición a la privatización del agua en la ciudad.

Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS

También exigía la expropiación de una de las últimas reservas naturales de la capital morelense, donde se proyecta la construcción de un complejo de lujo al que se oponía de forma pública.

Gabriel Rivas Ríos fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos y uno de los primeros diputados locales de mayoría de ese partido en la entidad.

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Con el tiempo, se convirtió también en fundador de Morena en el estado, partido con el que ocupó su última función pública como regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca.