Al igual que Aeroméxico y Volaris: United Airlines terminará sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tulum en 2027

La aerolínea United Airlines dejará de operar en el aeropuerto de Tulum en 2027. (@IADMag)

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Este miércoles, se dio a conocer que United Airlines terminará oficialmente sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, ubicado en Tulum, Quintana Roo, a inicios de 2027.

La decisión tomada por la compañía con sede en Chicago, Illinois, va en sintonía con otras aerolíneas que han recortado sus rutas hacia este destino del Caribe mexicano.

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United Airlines terminará sus operaciones en el aeropuerto de Tulum en 2027

Reportes de medios en Estados Unidos revelaron que el último vuelo de la compañía hacia Tulum desde el aeropuerto de Newark, ubicado en Nueva Jersey, despegará el próximo 2 de enero de 2027.

Además, su conexión desde Houston, Texas, dejará de operar dos días después, el 4 de enero del año entrante.

El Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, verá una reducción en su operaciones hacia el extranjero. Crédito: Expansión.

Aerolínea ya había eliminado rutas directas desde EEUU

Previo a anunciar su retiro, la aerolínea estadounidense ya había eliminado sus rutas directas desde Chicago, Los Ángeles y Denver, como parte de una estrategia de reducción paulatina de sus servicios.

Asimismo, tras hacer pública la cancelación de vuelos, la compañía informó a sus clientes que dio paso a un proceso de reembolso integral para los pasajeros afectados por los cambios.

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American Airlines también dijo adiós a Tulum

Con esta decisión, United Airlines se unirá a otras aerolíneas que han cancelado sus rutas directas a Tulum durante este año. American Airlines ya había anunciado a mediados de octubre que reducirá sus operaciones en el destino a partir del 5 de enero de 2027.

La aerolínea opera actualmente cuatro vuelos entre el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y Estados Unidos, con conexiones a Miami, Los Ángeles, Dallas y Charlotte. Tras los recortes anunciados, solo quedará activa la ruta hacia Dallas-Fort Worth.

Aerolíneas dejan al aeropuerto inaugurado durante el gobierno de AMLO

Semanas antes de ambos anuncios, Aeroméxico reveló que dejaría de operar sus rutas desde el aeropuerto Felipe Carrillo a partir del 30 de septiembre, debido a las condiciones del mercado en Quintana Roo, que derivó en una reestructuración en sus oferta de vuelos hacia este destino.

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En México, Volaris siguió la misma línea y dejará de operar en Tulum a inicios del próximo año. La aerolínea confirmó que cancelará todos sus vuelos hacia el destino turístico a partir del 7 de enero de 2027, decisión que atribuyó a la baja demanda, los altos costos aeroportuarios y otros factores económicos.

El Aeropuerto Internacional de Tulum enfrente una serie de dificultades. También es administrado por la Sedena. Crédito: Expansión / Elizabeth Ruiz.

El Caribe mexicano está dejando de ser atractivo

Cabe recordar que el Aeropuerto Internacional de Tulum inició operaciones el 13 de diciembre de 2023, bajo una administración militar y a través del Grupo Mundo Maya, con lo que logró alcanzar rápidamente el millón de pasajeros mediante rutas nacionales e internacionales.

Sin embargo, la eliminación de las subvenciones a las líneas aéreas, usadas con regularidad por la industria durante el inicio de operaciones de un nuevo aeropuerto o una ruta, ocasionó la cancelación de diversos vuelos durante el último año.

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Sargazo y costos también le pegan al destino turístico

A lo anterior, se suma la baja afluencia turística, vinculada con factores como la presencia masiva de sargazo y los cambios en los costos de acceso a destinos importantes, entre ellos la zona arqueológica, elementos que también afectan el atractivo del lugar para las aerolíneas.

En el caso de las aerolíneas mexicanas, Viva y Mexicana de Aviación son las compañías que mantienen rutas directas a Tulum, a las que se suma Delta Airlines. El destino cuenta además con conexiones hacia Montreal, Toronto, Calgary y Quebec, en Canadá.

Cae economía de Quintana Roo en 2026

La salida de las aerolíneas del aeropuerto de Tulum también va de la mano con la caída en la economía del estado de Quintana Roo.

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De enero a junio del presente año, una decena de entidades sufrieron decesos en su desempeño económico en comparación con el mismo periodo del año pasado, una fue Quintana Roo, con 3.28 por ciento.

Además, las cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística (Inegi) revelaron que otros estados experimentaron variaciones anuales negativas en enero-junio,

Ni el turismo salva a la entidad

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) mostró resultados que contrastaron con el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el cual creció 1.20 por ciento anual en la primera mitad del año.

En el segundo trimestre, comparado con abril-junio de 2025, la actividad económica retrocedió 5.76 por ciento en Morelos, 3.70 por ciento en Quintana Roo y 2.37 por ciento en Campeche.

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La gobernadora Mara Lezama fue invitada para encabezar la ceremonia del vuelo inaugural de Air Canadá que tendrá 2 vuelos por semana Crédito: X/@cancunmio

A tasa trimestral, es decir, frente al primer trimestre de este año, Morelos registró un revés de 2.03 por ciento y Quintana Roo cayó 0.40 por ciento. Campeche, en cambio, alcanzó un leve crecimiento de 0.9 por ciento.

La economía de Quintana Roo depende en buena medida del gasto de los visitantes y de los servicios asociados al turismo: hoteles, restaurantes, transporte y comercio, que han ido a la baja en el último año.

Este no es un tema menor, pues en lo que va de 2026, cuatro aerolíneas anunciaron que dejarán de operar en el aeropuerto de Tulum para 2027, la última en anunciarlo fue United Airlines.

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