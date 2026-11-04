México

Receta de salsa de tamarindo y chipotle: ideal para usar como glaseado para costillas o alitas de pollo

La pulpa de tamarindo aporta frescura y acidez, mientras que el chipotle suma picante y aroma a humo

Un frasco con etiqueta junto a costillas asadas, un cuenco con alitas, vainas de tamarindo, chiles secos, una lima e ingredientes sobre una mesa.
Un frasco de glaseado casero de tamarindo y chipotle reposa junto a costillas cocinadas, alitas crudas e ingredientes sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dulce, ácido y con un toque ahumado: esta salsa de tamarindo y chipotle convierte unas costillas o alitas de pollo en un plato lleno de contrastes.

La pulpa de tamarindo aporta frescura y acidez, mientras que el chipotle suma picante y aroma a humo.

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Es una salsa de inspiración mexicana, perfecta para barbacoas, comidas informales y aperitivos. También funciona como dip para verduras asadas o como acompañamiento de pollo a la parrilla.

Cuenco de barro con salsa y cuchara de madera, acompañado de totopos azules en cesta, chiles secos, cilantro y tamarindos sobre una mesa de madera.
Un cuenco de barro contiene salsa de tamarindo y chipotle acompañada de totopos de maíz azul e ingredientes sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de salsa de tamarindo y chipotle

Esta salsa se prepara triturando la pulpa de tamarindo con chipotle en adobo, ajo y azúcar moreno. Después se cuece a fuego suave hasta conseguir una textura espesa, brillante y adecuada para glasear carnes.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.
  • Reposo: 10 minutos.
  • Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

  1. 200 g de pulpa de tamarindo sin semillas.
  2. 120 ml de agua caliente.
  3. 2 chiles chipotles en adobo.
  4. 2 cucharadas de salsa de adobo de los chipotles.
  5. 2 cucharadas de azúcar moreno.
  6. 1 diente de ajo.
  7. 1 cucharada de vinagre de manzana.
  8. 1 cucharada de salsa de soja.
  9. 1 cucharadita de miel.
  10. 1 pizca de sal.
  11. 1 pizca de pimienta negra molida.
  12. 1 cucharadita de aceite de oliva.

Cómo hacer salsa de tamarindo y chipotle, paso a paso

  1. Coloca la pulpa de tamarindo en un cuenco.
  2. Añade el agua caliente y deja reposar durante 15 minutos. Este paso ayuda a ablandar la pulpa.
  3. Pasa el tamarindo por un colador. Presiona con una cuchara para extraer la pulpa y elimina las fibras o semillas.
  4. Introduce en el vaso de la batidora el tamarindo, los chipotles, el adobo, el ajo, el azúcar moreno, el vinagre, la salsa de soja y la miel.
  5. Tritura hasta obtener una salsa lisa y uniforme.
  6. Calienta el aceite de oliva en un cazo a fuego medio.
  7. Vierte la salsa y añade la sal y la pimienta.
  8. Cocina durante 10-15 minutos a fuego suave. Remueve de vez en cuando para evitar que el azúcar se pegue.
  9. No subas demasiado el fuego: el azúcar puede quemarse antes de que la salsa espese.
  10. Comprueba la textura. Debe cubrir el dorso de una cuchara sin quedar demasiado densa.
  11. Si está muy espesa, añade 1 o 2 cucharadas de agua. Si está demasiado líquida, deja que reduzca unos minutos más.
  12. Deja reposar la salsa durante 10 minutos antes de usarla.
  13. Para glasear alitas o costillas, aplica la salsa durante los últimos 5-7 minutos de cocción. Así se carameliza sin quemarse.
Infografía con ilustraciones de un cuenco con salsa, vainas de tamarindo, chile seco, cazo y pasos explicativos sobre fondo beige.
Una infografía de Infobae detalla el proceso de seis pasos para elaborar salsa de tamarindo y chipotle, desde el tratamiento de la pulpa hasta la cocción final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes guiarte por la siguiente receta

En este video de cocina, el chef Juan Ángel enseña a preparar una salsa de tamarindo. El proceso incluye la selección y corte de chiles secos, la mezcla de la pulpa con ingredientes en polvo y la aplicación de la salsa terminada sobre un corte de carne en una sartén. (@Chefjuanangel)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde aproximadamente 300 ml de salsa, suficiente para:

  • 1 kg de alitas de pollo.
  • 1,2 kg de costillas de cerdo.
  • Entre 6 y 8 raciones como salsa para acompañar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados para una porción de 50 ml:

  • Calorías: 70 kcal.
  • Hidratos de carbono: 16 g.
  • Azúcares: 12 g.
  • Proteínas: 1 g.
  • Grasas: 1 g.
  • Fibra: 1 g.
  • Sodio: 250 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa en un tarro limpio y hermético dentro de la nevera.

  • Conservación: hasta 2 semanas.
  • Deja que se enfríe antes de cerrar el tarro.
  • Utiliza siempre una cuchara limpia para servirla.
  • Si aparece moho, olor extraño o cambios importantes de textura, deséchala.

La salsa puede espesarse después de enfriarse. Para recuperarla, caliéntala a fuego bajo con 1 cucharada de agua.

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