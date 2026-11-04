Receta de salsa de tamarindo y chipotle: ideal para usar como glaseado para costillas o alitas de pollo

Dulce, ácido y con un toque ahumado: esta salsa de tamarindo y chipotle convierte unas costillas o alitas de pollo en un plato lleno de contrastes.
La pulpa de tamarindo aporta frescura y acidez, mientras que el chipotle suma picante y aroma a humo.
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Es una salsa de inspiración mexicana, perfecta para barbacoas, comidas informales y aperitivos. También funciona como dip para verduras asadas o como acompañamiento de pollo a la parrilla.
Receta de salsa de tamarindo y chipotle
Esta salsa se prepara triturando la pulpa de tamarindo con chipotle en adobo, ajo y azúcar moreno. Después se cuece a fuego suave hasta conseguir una textura espesa, brillante y adecuada para glasear carnes.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
- Reposo: 10 minutos.
- Tiempo total: 40 minutos.
Ingredientes
- 200 g de pulpa de tamarindo sin semillas.
- 120 ml de agua caliente.
- 2 chiles chipotles en adobo.
- 2 cucharadas de salsa de adobo de los chipotles.
- 2 cucharadas de azúcar moreno.
- 1 diente de ajo.
- 1 cucharada de vinagre de manzana.
- 1 cucharada de salsa de soja.
- 1 cucharadita de miel.
- 1 pizca de sal.
- 1 pizca de pimienta negra molida.
- 1 cucharadita de aceite de oliva.
Cómo hacer salsa de tamarindo y chipotle, paso a paso
- Coloca la pulpa de tamarindo en un cuenco.
- Añade el agua caliente y deja reposar durante 15 minutos. Este paso ayuda a ablandar la pulpa.
- Pasa el tamarindo por un colador. Presiona con una cuchara para extraer la pulpa y elimina las fibras o semillas.
- Introduce en el vaso de la batidora el tamarindo, los chipotles, el adobo, el ajo, el azúcar moreno, el vinagre, la salsa de soja y la miel.
- Tritura hasta obtener una salsa lisa y uniforme.
- Calienta el aceite de oliva en un cazo a fuego medio.
- Vierte la salsa y añade la sal y la pimienta.
- Cocina durante 10-15 minutos a fuego suave. Remueve de vez en cuando para evitar que el azúcar se pegue.
- No subas demasiado el fuego: el azúcar puede quemarse antes de que la salsa espese.
- Comprueba la textura. Debe cubrir el dorso de una cuchara sin quedar demasiado densa.
- Si está muy espesa, añade 1 o 2 cucharadas de agua. Si está demasiado líquida, deja que reduzca unos minutos más.
- Deja reposar la salsa durante 10 minutos antes de usarla.
- Para glasear alitas o costillas, aplica la salsa durante los últimos 5-7 minutos de cocción. Así se carameliza sin quemarse.
También puedes guiarte por la siguiente receta
En este video de cocina, el chef Juan Ángel enseña a preparar una salsa de tamarindo. El proceso incluye la selección y corte de chiles secos, la mezcla de la pulpa con ingredientes en polvo y la aplicación de la salsa terminada sobre un corte de carne en una sartén. (@Chefjuanangel)
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta cantidad rinde aproximadamente 300 ml de salsa, suficiente para:
- 1 kg de alitas de pollo.
- 1,2 kg de costillas de cerdo.
- Entre 6 y 8 raciones como salsa para acompañar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados para una porción de 50 ml:
- Calorías: 70 kcal.
- Hidratos de carbono: 16 g.
- Azúcares: 12 g.
- Proteínas: 1 g.
- Grasas: 1 g.
- Fibra: 1 g.
- Sodio: 250 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la salsa en un tarro limpio y hermético dentro de la nevera.
- Conservación: hasta 2 semanas.
- Deja que se enfríe antes de cerrar el tarro.
- Utiliza siempre una cuchara limpia para servirla.
- Si aparece moho, olor extraño o cambios importantes de textura, deséchala.
La salsa puede espesarse después de enfriarse. Para recuperarla, caliéntala a fuego bajo con 1 cucharada de agua.
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